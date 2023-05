Ny Oilers-signering fra rivalen: – Han er i god utvikling

Løperen Patrick Elvsveen er klar for Oilers. Det får RA bekreftet. Han har signert en ettårskontrakt med klubben.

20-åringen har tidligere spilt under Anders Gjøses ledelse både i Storhamar og på U20-landslaget. På sistnevnte har Elvsveen blant annet spilt med Stavanger-gutten André Bjelland Strandborg – som er fra samme årsklasse.

Trener Gjøse er godt fornøyd med å ha signert 20-åringen fra Hamar.

– Han passer godt inn som type i garderoben med den kulturen som er her, og vi vil bygge videre på. Også med spillet vi ønsker med å være sykt intensive og raske på overganger, sier Gjøse til RA.

---

FAKTA

Navn: Patrick Elvsveen

Født: 16. september 2002 (20 år)

Posisjon: Løper

Fatning: Venstre

Tidligere klubb: Storhamar

Oppvokst på Hamar, og har kun spilt for Storhamar.

Har to NM-sølv med Storhamar, begge som tapende finalist mot Oilers.

Hadde Anders Gjøse som trener i Storhamar.

---

Den energien Elvsveen tilførte i finalene er noe av det treneren trekker fram i valget om å hente nok en tidligere elev til Stavanger.

– Jeg synes han ga Storhamar mye i finalene, slår Gjøse fast.

Gjøse: - Rask og godt trent

På tross av at Elvsveen bidro sterkt da han var på isen var rollen og spilletiden i sluttspillet liten for 20-åringen. Ingen av semifinalene ble loggført med over ti spilte minutter for ham, mens det i finalene mot Oilers var maksimalt 11.23 med spilletid. På 17 sluttspillkamper bidro han med sju målpoeng og fem plusspoeng i den viktige pluss/minus-statistikken.

– Hvordan vil du beskrive Elvsveen?

– Ekstremt rask og godt trent. En spiller som motstanderen alltid må forholde seg til, både når de og vi har pucken, sier Gjøse – og fortsetter:

– Han er i god utvikling og har stort potensial. Vi vil hjelpe ham med å ta et steg videre her.

RA kjenner til at 20-åringen hadde flere alternativer da valget falt på Oilers. Det norske spillermarkedet er preget av mangel på kvalitetsspillere med flere som velger tilsvarende nivå i utlandet framfor den norske eliteserien.

Den kommende uken vil både backen Sondre Bjerke og Elvsveen slutte seg til Oilers’ sommertrening.

---

OILERS-KONTRAKTENE

Utgående kontrakter:

Joona Partanen (ut, Vålerenga), Noah Bergesen Aarthun, Martin Lefebvre (ut, Ässät), Daniel Bøen Rokseth (ut, Vålerenga), Dennis Sveum (legger opp), Colton Beck, Thomas Berg-Paulsen (ut, Malmö Redhawks), Rob Bordson, Vegard Faret, Bryce Gervais, Ludvig Hoff, Sander Hurrød (ut, Storhamar), Greg Mauldin, Christian Bull (ut, Pioneers Vorarlberg) og Markus Søberg (ut).

Har kontrakt:

Henrik Holm (24/25), Jens Hoekstra (23/24), Nicolai Bryhnisveen (23/24), Patrick Ulriksen (23/24), Oliver Calik (23/24, junior), Iver Wick Karlsen (23/24, junior), Amandus Segadal Klungtveit (23/24, junior), Philip Mønnich Hagen (23/24, junior), Thomas Higson (23/24) Kristian Østby (23/24), Anders Tangen Henriksen (23/24), Christoffer Karlsen (23/24), Nick Dineen (24/25), Dan Kissel (23/24+1), André Bjelland Strandborg (24/25), Andreas Klavestad (25/26), Sander Husebø (23/24) og Tommy Kristiansen (23/24).

Inn:

Martin Gran (Kristianstads IK), Sondre Bjerke (Storhamar) og Patrick Elvsveen (Storhamar).

---