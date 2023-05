Norge bør takke Oilers

Stavanger-gutten Thomas Berg-Paulsen scoret kampens eneste mål da Norge slo Slovenia 1–0 16. mai. Det målet kan bli livsviktig for norsk ishockey i en årrekke framover fordi at det sannsynligvis holder det norske landslaget i A-VM.

Grunnen er at ishockeyen er virkelig rar. Sporten som elskes over store deler av verden arrangerer VM hvert eneste år, og de beste er ikke med ettersom de spiller Stanley Cup-sluttspillet (NHL). Siden 2006 har det norske landslaget tilhørt A-VM, for ishockeyens VM-struktur gjør at det finnes flere mesterskap.

Tilstedeværelsen på øverste nivå er med på å styrke det norske ishockeymarkedet. Det fører til at Norge møter stormakter, og samtidig får de beste spillerne en anledning til å vise seg fram på en stor scene. Det gjør også at spillere som Ludvig Hoff kan gå kontraktsløs til mesterskapet og håpe at det kommer noen gode tilbud ut på andre siden. Sportens spillerlogistikk er langt mer kortsiktig enn i ishockey all den tid det ikke er normal kutyme med overgangssummer og lange kontrakter.

Det norske ishockeyforbundet valgte før denne sesongen å ansette svensken Tobias Johansson som landslagssjef. 42-åringen har kun én sesong som seniortrener i bagasjen, men har til gjengjeld klare tanker om spillidé og hockeyfilosofi. Det var et modig valg av forbundet, men forskjellen på å være modig og dum er liten. Målet til Thomas Berg-Paulsen kan bli det som bikket det i Norges favør – og sikret den viktige plassen i A-VM.

Derfor er det viktig å huske at Berg-Paulsen er ikke et resultat av Ishockeyforbundets strategier, men av Oilers’ juniorarbeid. Klubben skal selvsagt ikke ha æren for at 23-åringen har lagt ned alt som skal til å nå toppen. Det er fasiliteringen av utvikling, og ikke minst at han gjennom tidligere trener Todd Bjorkstrand fikk tillit i en helt spesifikk rolle, som har bidratt til at han kom i posisjon til å score det ekstremt viktige målet.

I samme årskull fra Oilers-akademiet kom Markus Vikingstad opp. Han er nå klar for sin tredje sesong i den tyske toppligaen DEL for Fischtown Pinguins. To år før dem i akademiet var Johannes Johannesen, som neste sesong spiller hatoppgjør mot Berg-Paulsen (Malmö Redhawks) for Rögle i SHL.

De tre utgjør, sammen med den noen år eldre Stavanger-karen Mathias Trettenes, helt sentrale brikker i det norske landslaget. Det er ikke lenger slik at siddiser må være takknemlige for å få en plass på landslaget. Også nedover i aldersbestemte klasser er Stavanger-spillere blitt toneangivende.

Nå gjorde målet til Berg-Paulsen at Norge etter alt å dømme beholder plassen i A-VM. Da er det på tide at norsk ishockey i enda større grad begynner å se til arbeidet som gjøres i Stavanger Oilers – som de siste ukene har signert sju lokalt utviklede spillere.

Talentutviklingen handler ikke om Excel-ark på forbundskontorene om hvem som spiller i utlandet, men hva de faktisk ender opp som.

Ishockey-Norge bør takke Oilers.

Hvis ikke hadde det blitt noen kjedelige kamper mot Romania eller Serbia i B-VM neste sesong.

