Gjøses nye Oilers-disipler

– Det er en drøm som går i oppfyllelse.

Ordene tilhører alle de fire juniorene som har fått kontrakt med Stavanger Oilers, og dermed blir å regne som lærlinger i A-lagsgarderoben.

Bergenseren Oliver Calik er oppvokst på Vestlandet, men har bodd de siste årene i Stavanger og er klar for sin fjerde sesong i Oilers-organisasjonen. (Kristoffer Knutsen)

Oliver Calik hadde juniorkontrakt forrige sesong, men etter kun fire A-lagskamper blir det en tung satsing på å klore seg til plass i troppen for 19-åringen. Løperen er oppvokst i Bergen, men er nå inne i sin fjerde sesong i Stavanger-hockeyen.

Iver Wick Karlsen scoret i Oilers-debuten. Nå er 18-åringen belønnet med kontrakt. (Kristoffer Knutsen)

Iver Wick Karlsen fra Tjensvoll fikk for alvor presentert seg da han scoret i A-lagsdebuten mot Grüner i slutten av februar. Der fikk han også det lengste debutskiftet for en utespiller i Oilers-historien, ettersom kampen avsluttet med nesten en halv periode uten spill på grunn av hull i isen. 18-åringen spilte U18-VM for Norge og er løper. Begynte på skøyte- og hockeyskolen som fireåring.

Løperen Amandus Segadal Klungtveit er lillebroren til tidligere Oilers-spiller Samuel Klungtveit. (Kristoffer Knutsen)

Amandus Segadal Klungtveit fra Tasta er også løper, men 17-åringen har ennå ikke fått A-lagsdebuten. Forrige sesong bidro han til at U20-laget ble norgesmestere og at U18-landslaget holdt plassen i A-VM. Han er lillebroren til tidligere Oilers-back Samuel Klungtveit, som forrige sesong spilte for Narvik. Storebroren var også mye av grunnen til at 17-åringen startet med ishockey som femåring.

Backen Philip Mønnich Hagen begynte ikke å spille ishockey før han var ni-ti år. (Kristoffer Knutsen)

Philip Mønnich Hagen er en 17 år gammel back fra Stokka. U-landslagsbacken har trent mye med Oilers det siste året, men har ennå ikke fått sjansen i en offisiell kamp. Det offensive er på plass, og utviklingen har vært enorm for backen som ikke startet med ishockey før han var mellom ni og ti år gammel.

– Det var egentlig ikke hockey jeg ville begynne med. Jeg hadde mest lyst til fotball, men så ble det sånn, sier Mønnich Hagen til RA.

Ikke fast inventar i Oilers

Kvartetten som har fått juniorkontrakt er langt fra garantert spill med A-laget, men får en amatørkontrakt med økonomisk kompensasjon for spilte kamper som belønning for at de har jobbet seg opp til vannskorpen. Oppgaven som ligger foran dem er ikke enkel. De skal nemlig prøve å spille seg inn på det som de to siste sesongene har vært Norges beste lag.

– Jeg gleder meg til å komme på is for å trene igjen, sier Wick Karlsen.

Hele gjengen framstår veldig klare for akkurat det. Sommer betyr barmarkstrening og tunge økter. Det gjør de for å bygge kroppen klar til ny sesong, men dusjingen foregår ennå i juniorgarderoben.

– De flytter ikke rett inn i A-lagsgarderoben på kort sikt. Det er behov og åpningen som gjør at de kan spille seg inn. De er i skorpen, og vi anerkjenner jobben de gjør med å gi dem kontrakter, sier trener Anders Gjøse.

Den nye Oilers-treneren er selv fra byen og vet hva som kreves for å lykkes. Gjennom U-landslag har han vært borti spillerne tidligere, men nå er det snakk om klubbhverdag.

Oilers-trener Anders Gjøse får mange lokale spillere i A-lagsstallen neste sesong. (Kristoffer Knutsen)

Kjenner Gjøse

Valget om å ansette Gjøse som suksesstrener Todd Bjorkstrands etterfølger i DNB Arena har falt i god jord blant de fire juniorene.

– Vi føler han både vil utvikle og vinne, sier Mønnich Hagen.

– Det er bra at vi har kjennskap til ham fra før, sier Segadal Klungtveit.

Wick Karlsen peker også på at Gjøse har fått det til med kombinasjonen utvikling og prestasjon tidligere da han var hovedtrener i Storhamar.

Satsingen på egne spillere som ble varslet fra klubben da trenerjakten pågikk stopper ikke med de fire. Forrige uke ble både keeperen Jens Hoekstra, backen Thomas Higson og løperen Sander Husebø signert på fullverdige A-lagskontrakter, og framover vil også de øvrige U20-spillerne konkurrere om plass på A-laget.

– Det er et stort potensial i alle fire, riktignok i forskjellige roller og med forskjellige egenskaper, sier Gjøse.

Kvartetten Amandus Segadal Klungtveit (t.v.), Iver Wick Karlsen, Philip Mønnich Hagen og Oliver Calik ser fram til overgangen fra barmarkstrening til isøkter. (Kristoffer Knutsen)

Mange lokale i Oilers

Han mener kvartetten har gjort seg fortjent til kontraktene.

– De har vist det som kanskje er viktigst. Det er ambisjon og intensitet. Blandet med ferdigheter viser det på en god måte hva som må til for å lykkes, sier treneren.

– Den siste uken er det signert totalt sju lokalt utviklede spillere. Hvilket signal gir det?

– At det er gjort et godt stykke arbeid her over tid. Signeringene betyr ikke at vi er i mål, sier Gjøse.

Samtidig som utfallet av Oilers’ juniorarbeid begynner å vise er det fortsatt ting som kan utvikles der. Juha Kaunismäki er tilbake i rollen som juniorsjef, og jobben med å ta enda et steg er godt i gang.

– Vi må utnytte de hockeyfaglige ressursene for å bli enda bedre. Én av tingene på agendaen er samhandling, sier Gjøse – som naturligvis er involvert i det arbeidet.

Til A-lagstreningene vil det sannsynligvis bli gode muligheter for å vise seg fram. Mange trenere liker å holde seg til fire rekker på trening for å ha en viss kontroll, men der er ikke Gjøse like hard.

– Jeg er ikke rigid på fire rekker. Om vi har 13 løpere og ni backer på trening gjør ikke det meg noe, sier han.

---

Oilers-kontrakter

Utgående kontrakter:

Joona Partanen (ut, ukjent), Noah Bergesen Aarthun, Martin Lefebvre (ut, Ässät), Daniel Bøen Rokseth (ut, Vålerenga), Dennis Sveum (legger opp), Colton Beck, Thomas Berg-Paulsen (ut, Malmö Redhawks), Rob Bordson, Vegard Faret, Bryce Gervais, Ludvig Hoff, Sander Hurrød (ut, Storhamar), Greg Mauldin, Christian Bull (ut, Pioneers Vorarlberg) og Markus Søberg (ut).

Har kontrakt:

Henrik Holm (24/25), Jens Hoekstra (23/24), Nicolai Bryhnisveen (23/24), Patrick Ulriksen (23/24), Oliver Calik (23/24, junior), Iver Wick Karlsen (23/24, junior), Amandus Segadal Klungtveit (23/24, junior), Philip Mønnich Hagen (23/24, junior), Thomas Higson (23/24) Kristian Østby (23/24), Anders Tangen Henriksen (23/24), Christoffer Karlsen (23/24), Nick Dineen (24/25), Dan Kissel (23/24+1), André Bjelland Strandborg (24/25), Andreas Klavestad (25/26), Sander Husebø (23/24) og Tommy Kristiansen (23/24).

Inn:

Martin Gran (Kristianstads IK) og Sondre Bjerke (Storhamar).

---