To Oilers-spillere ledige på markedet

Vegard Faret og Noah Bergesen Aarthun ble utleid fra Oilers til Fjordkraft-ligaens Ringerike Panthers før overgangsvinduet stengte i februar. Det førte til at de fikk være med på å sikre plassen for panterne fra Hønefoss til neste sesong, men det er langt fra sikkert at de ender opp med å spille der.

Duoen er på utgående kontrakt, og den tredje Stavanger-gutten – Jonas Slettebø Haughom – er den eneste av Stavanger-guttene i Ringerike som har kontrakt for den kommende sesongen. Det bekrefter Panthers’ sportssjef Per Braxenholm til RA.

Alle tre Stavanger-guttene er med på sommertrening med Oilers for tiden. For Bergesen Aarthun og Faret er det usikkert hvor de spiller neste sesong.

Oilers’ sportsdirektør Pål Haukali Higson forteller at det er uklart også fra klubbens side hva som skjer med de kontraktsløse spillerne.

– Jeg har hatt møte med Vegard, men ikke Noah ennå. Det jeg kan si er at utlånet var en god løsning for begge, selv om det var litt synd at Noah ikke fikk så mye spilletid på slutten, sier Higson til RA.

Vurderer å gi tilbud

Hans kollega i Ringerike forklarer den begrensede spilletiden til Bergesen Aarthun med den generelle spillersituasjonen.

– Han kom inn litt uheldig, for vi fikk tilbake litt spillere fra skade kort tid etter. Det har sånn sett ingenting med Noah å gjøre, sier Braxenholm.

Det er usikkert hvor Noah Bergesen Aarthun spiller neste sesong. (Kristoffer Knutsen)

– Er det aktuelt for deg å gi Faret og Bergesen Aarthun tilbud?

– Det er interessante navn som kommer til å bli gode ishockeyspillere, sier Braxenholm.

Videre forteller den svenske sportssjefen at han i likhet med Higson har snakket med Faret.

– Han har vi hatt dialog med, og det kan være aktuelt. Han har en fin profil som passer fint i vår filosofi, sier Ringerikes sportssjef.

[ Slik vurderes Oilers' gullgutter ]

Faret usikker

Faret selv ønsker ikke å slå fast hvor han skal spille den kommende sesongen, men har etter det RA kjenner til flere muligheter i den norske ligaen.

– Nå trener jeg i Stavanger, så får vi se hvor jeg signerer. Det er en spennende tid for både oss spillere og supporterne, sier Faret.

Uansett hvor 25-åringen ender opp er Braxenholm fornøyd med spillerne han har fått bruke fra Stavanger.

– Det er velskolerte spillere som kommer fra Stavanger, sier Ringerike-sjefen.

---

Oilers-kontrakter

Utgående kontrakter:

Joona Partanen, Noah Bergesen Aarthun, Thomas Higson, Martin Lefebvre (ut, Ässät), Daniel Bøen Rokseth (ut, Vålerenga), Dennis Sveum (legger opp), Colton Beck, Thomas Berg-Paulsen (ut, Malmö Redhawks), Rob Bordson, Oliver Calik, Vegard Faret, Bryce Gervais, Ludvig Hoff, Sander Hurrød (ut, Storhamar), Sander Husebø, Greg Mauldin, Christian Bull (ut, Pioneers Vorarlberg) og Markus Søberg (ut).

Har kontrakt:

Henrik Holm (24/25), Nicolai Bryhnisveen (23/24), Patrick Ulriksen (23/24), Kristian Østby (23/24), Anders Tangen Henriksen (23/24), Christoffer Karlsen (23/24), Nick Dineen (24/25), Dan Kissel (23/24+1), André Bjelland Strandborg (24/25), Andreas Klavestad (25/26) og Tommy Kristiansen (23/24).

Inn:

Martin Gran (Kristianstads IK).

---

[ Fem backer forlater Oilers: - Vi har selvfølgelig en jobb å gjøre ]

[ Gran åpner opp om Oilers-overgangen: - En av de store grunnene ]