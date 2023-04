Sveum har fått ny jobb

Skøytestålet til Dennis Sveum rakk knapt å bli tørt før han takket ja til ny jobb.

Mannen med flest kamper i Oilers-historien går nemlig i gang som fysisk trener i Stavanger Oilers.

– Det er litt hell i uhell at Eirik Haukali går videre når Sveum gir seg. Han er en naturlig arvtaker, sier Oilers’ sportsdirektør Pål Haukali Higson til RA.

Det ferskeste tilskuddet i Oilers’ trenergarderobe skal både jobbe med A-laget og junioravdelingen.

Derfor ansatte de Sveum

Eirik Haukali har vært fysisk trener for Oilers noen år, men valgte å søke nye utfordringer i Norges Håndballforbund. Der skal han ha ansvaret for det fysiske opplegget rundt herrelandslaget.

Grunnen til at Higson mener Sveum er en naturlig arvtaker er den tidligere backens tilnærming til treningshverdagen.

– Han har alltid trent mye selv, og vært interessert i trening, sier sportsdirektøren – og utdyper:

– De siste årene har han også diskutert opplegget mye med Haukali, og vært involvert.

Oilers' sportsdirektør Pål Haukali Higson beholder Dennis Sveum i organisasjonen. (Kristoffer Knutsen)

– Viktig for klubben

I motsetning til Haukali mangler Sveum den akademiske biten, men med over 800 kamper for Oilers er det i hans tilfelle mulig å slå fast at det foreligger relevant erfaring som kompenserer for manglende utdannelse.

Oppstart i jobben skjer umiddelbart, men Sveum går rett i pappapermisjon. Derfor vil han ha vanlig funksjon i jobben fra august av. Fram til sommeren kommer Haukali til å være i Oilers.

Higson legger heller ikke skjul på at de har ønsket å ha Sveum i organisasjonen videre.

– Det å beholde Sveum med den erfaringen han har er viktig for klubben, slår Higson fast.

Tirsdag ble det kjent at Sveums tidligere lagkamerat Anders Gjøse overtar Todd Bjorkstrands jobb som hovedtrener i Oilers. Sveum og Gjøse har spilt sammen både i Lillehammer og Oilers.

Resten av trenerteamet er ikke klart ennå. Det jobbes med å hente inn både en assistenttrener og ny keepertrener. Juha Kaunismäki skal tilbake i rollen som sportssjef for juniorarbeidet i klubben, mens Jarkko Hyytiä flytter tilbake til Finland etter én sesong i DNB Arena.

