Oilers henter kjent norsk løper

RA vet at den høyrefattede vingen Martin Gran er klar for Oilers. Hamar-gutten kommer fra spill i Kristianstads IK i den svenske serien HockeyAllsvenskan, og det er grunn til å tro at Oilers snart vil offentliggjøre signeringen.

Verken Gran eller Oilers’ sportsdirektør Pål Haukali Higson ønsker å bekrefte signeringen til RA.

26-åringen Gran er oppvokst på Hamar og med Storhamar-drakt, men gikk til Lillehammer det første oppholdet i utlandet. Mellom oppholdene i Mjøsa-klubbene var han innom østerrikske Kitzbüheler og italienske Fassa i den multinasjonale ligaen AlpsHL.

Gran er kjent som en ving med nese for mål. Forrige sesong gjorde han 28 målpoeng på 27 kamper for Lillehammer, mens det i Kristianstads IK ble sju poeng på 19 kamper. Av poengene i den gamle OL-byen var ti av dem scoringer.

De siste sesongene har han også utviklet seg på andre elementer av spillet, og bidrar med flere målgivende pasninger.

Etter det RA kjenner til var Gran aktuell for Oilers da Lillehammer gikk i oppløsning i januar. Det ble ikke noe av, og grunnen skal ha vært at Oilers allerede hadde nok høyrefattede vinger. I tillegg til Christoffer Karlsen, Greg Mauldin, Tommy Kristiansen og Anders Tangen Henriksen ble Markus Søberg hentet tilbake etter et mislykket opphold i slovakiske Poprad. Dermed ble det HockeyAllsvenskan for Gran ut sesongen.

Fra Lillehammers fristilte spillere ble det heller Nick Dineen som fullførte 2022-23-sesongen i Stavanger.

Oilers-kontrakter

Utgående kontrakter:

Joona Partanen, Noah Bergesen Aarthun, Thomas Higson, Martin Lefebvre (ut, Finland), Daniel Bøen Rokseth (ut, Vålerenga), Dennis Sveum (legger opp), Colton Beck, Thomas Berg-Paulsen (ut, Malmö Redhawks), Rob Bordson, Oliver Calik, Vegard Faret, Bryce Gervais, Ludvig Hoff, Sander Hurrød (ut, Storhamar), Sander Husebø, Greg Mauldin, Christian Bull (ut, Pioneers Vorarlberg) og Markus Søberg (ut).

Har kontrakt:

Henrik Holm (24/25), Nicolai Bryhnisveen (23/24), Patrick Ulriksen (23/24), Kristian Østby (23/24), Anders Tangen Henriksen (23/24), Christoffer Karlsen (23/24), Nick Dineen (24/25), Dan Kissel (23/24+1), André Bjelland Strandborg (24/25), Andreas Klavestad (25/26) og Tommy Kristiansen (23/24).

Inn:

Martin Gran (Kristianstads IK)

