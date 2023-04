Dette sier de om trenervalget til Oilers

TV2-ekspert Bjørn Erevik ble ikke veldig overrasket over at Gjøse tar over, men har klare tanker.

– Det er et veldig stilendringsvalg med tanke på hvordan det har vært med Petter Thoresen og Todd Bjorkstrand. Han har en veldig annerledes lederstil. Det vet samtidig Tore Christiansen og Pål Higson godt og har nok hatt et ønske om endring, sier Erevik til RA.

Han vil ikke sammenligne for mye med da Pål Gulbrandsen kom inn i 2016 og mener Gjøse har mer erfaring som hovedtrener. Samtidig innser han at det er vanskelig å bli profet i egen by. Derfor kan en tur ut av den ha vært smart.

– Det er et spennende valg. Vi andre er spente på hvordan Oilers vil framstå på isen. Det var ikke veldig store forskjeller mellom Petter Thoresen og Todd Bjorkstrand.

Det er ikke sikkert at det blir «The Double» neste år. — Bjørn Erevik

– Blir det suksess?

– Vanskelig å spå. Ingen vet. Nå legger Dennis Sveum opp, Thomas Berg-Paulsen ble klar for Malmö i dag og Daniel Bøen Rokseth skal til VIF. Det er en stor spillerlogistikk som nå skal gjøres. Man må treffe. Det er ikke sikkert at det blir «The Double» neste år, sier Erevik.

– Må både levere og utvikle

Glenn Åsland, som tidligere var fast hockeyekspert i RA og paneldeltaker i Hockeysnakkis, liker ansettelsen.

– Veldig bra med Gjøse! Hvorfor ikke prøve? Han er god på analyse og har vært ute med de store gutta før. Nå har Oilers en stor ungdomsavdeling som hevder seg med mange landslagsspillere. Å utvikle slike er Gjøses styrke – om han får lov og tid. Dette er et klart signal om hvor man vil. I så måte er han rett man inn.

Åsland peker samtidig på at det alltid er krav om resultater i Oilers.

– Nå må han både levere og utvikle. Dette er tøffe kraft. Det blir ikke lett, men jeg ser ikke mange andre trenere fra Norge som kan gjøre det.

Også blant fansen liker man Gjøse og tankene om en lokal profil. Roughnecks-leder Geir Svendsrud sier følgende:

– Ansettelsen har ligget i kortene. Han hadde kanskje ikke de beste forutsetningene på Hamar med korona og en del store profiler i garderoben som Thoresen. Arbeidsforholdene her er annerledes. Jeg tror det blir en suksess.

Svendsrud peker samtidig på at han må få bygge sin egen garderobe i Oilers og få forutsetningene for det. Roughnecks-sjefen peker også på Tommy Kristiansen, Henrik Holm og Dan Kissel som helt sentrale for at dette skal fungere – samtidig som de unge må ta mer ansvar.

Roughnecks-leder Geir Svendsrud liker ansettelsen av Anders Gjøse. (Kristoffer Knutsen)

Svendsrud stoler på at Pål Higson nok en gang treffer og peker på at han som regel gjør det. Han peker på at ingenting er sikkert, men at Gjøse bør ha gode muligheter for å lykkes.

– Roughnecks ønsker han uansett hjertelig velkommen hjem! Dette gleder vi oss til. Så er det ingen tvil om at folkene med kunnskap hos oss har noen spørsmål. Vi satser på å invitere ham på en kopp kaffe snart for å få noen svar.

Tommel opp fra «CDA»

Oilers-legenden Christian Dahl-Andersen gir også en stor tommel opp for valget av sin gamle lagkamerat.

– Kjempespennende! En modig og god ansettelse, sier «CDA».

Han peker på at det nå kommer en moderne og litt mer oppdatert hockeyfilosofi inn. Samtidig er han også en motsats på lederstil til noen av forgjengerne.

– Oilers har spilt en veldig defensiv og risikofri hockey over tid. Det har vært effektivt. Ingen kan ta klubben eller Todd på resultatene. Personlig ønsker jeg likevel å se spillerne blomstre og utfolde seg mer. Se på NHL – det er enorm underholdning. Det handler ikke bare om ferdigheter.

Om det blir suksess med Gjøse våger han likevel ikke fastslå. Han håper 38-åringen får tiden som kreves – selv om han kjenner utålmodigheten til klubben.

– Selv om det skal bygges om nå er det ikke et dårlig lag som er igjen. Egentlig mener jeg Oilers bommet helt på utlendingene i år minus Martin Lefebvre. Man bør forvente mer og treffer man her neste sesong kan det bli suksess direkte, sier Dahl-Andersen.

