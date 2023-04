Var på Oilers-finalene – nå er han tilbake

Gjennom finalene mellom Oilers og Storhamar har Nicolai Bryhnisveen vært i hallen for å heie på klubben han nå returnerer til.

– Jeg er i full gang med sommertreningen og skal være klar til vi starter opp i begynnelsen av mai, sier Bryhnisveen til RA.

Sommeren 2022 ble det klart at Nicolai Bryhnisveen ble sluppet av Oilers på utlån til danske SønderjyskE i Metal-ligaen. Nå er han tilbake i Stavanger, og klar til å fullføre det siste kontraktsåret med Oilers.

[ Kommentar: Arven etter Bjorkstrand ]

Annerledes ishockey

Det er slik at begrepet lån ikke eksisterer i ishockey på samme måte som i for eksempel fotball. Klubben slapp derfor backen fri fra det ene året i kontrakten slik han hadde mulighet å spille én sesong i Danmark.

Erfaringen han fikk med seg derfra er noe 31-åringen er glad for.

– De spiller en litt annerledes ishockey enn vi gjør i Norge, sier Bryhnisveen – og forklarer:

– Her er vi generelt mer inspirert av svenskene, som gjør at mye handler om hurtig spill. I den danske ligaen er det mer spillende med å holde pucken i laget.

Forskjellige ishockeykulturer og stiler er noe backen har i bagasjen. Backen har fått rikelig med internasjonal erfaring i løpet av karrieren, og har utenom Danmark også vært innom Tsjekkia, Sverige, England og Finland i løpet av karrieren.

[ Dette sier Higson om Oilers-kontraktene og forsterkninger ]

Yannick Hinz (til høyre) fikk drømmen oppfylt da han møtte Nicolai Bryhnisveen og resten av Oilers til innebandykamp i fjor sommer. Nå er Bryhnisveen tilbake i DNB Arena. (Andreas Klingsheim)

[ Oilers må bygges på ny - dette sier eieren ]

Hjem til Stavanger

Sesongen i Danmark ble veldig variert for Bryhnisveen, som tidvis hadde problemer med skader. Det preger naturligvis en spiller. Starten beskriver han som fin, så kom skadene. Likevel er det en god følelse han har med seg hjem til Stavanger.

– Jeg avsluttet bra, selv om laget falt på slutten og røk i kvartfinalen. Avslutningen var dårlig på laget, men bra for meg, sier han.

Nå skal treårskontrakten backen signerte med i 2021 Oilers fullføres. Det at han kommer tilbake til Stavanger betyr for Oslo-gutten at han kommer hjem.

– Jeg har ikke noen planer om å forlate Stavanger. Det er her jeg vil bo også etter karrieren, og er forberedt på det, sier Bryhnisveen.

Etter den kommende sesongen blir han også ferdig med jussutdannelsen.

[ Oilers-profilen åpner opp om smertene ]

[ Oilers-spiller tygger på flere tilbud ]

---

FAKTA

Navn: Nicolai Bryhnisveen

Født: 31. oktober 1991

Posisjon: Back

Fatning: Venstre

Er tilbake i Oilers etter utlån til SønderjyskE i den danske Metal-ligaen.

Bosatt i Stavanger med samboer fra byen.

---