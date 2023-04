Arven etter Bjorkstrand

Todd Bjorkstrand var Oilers-trener i fem sesonger, og kanskje de mest spesielle så langt i klubbhistorien med pandemi og sportslige prestasjoner. Han kom til Stavanger i 2018 med en tydelig beskjed: Han ville lede laget til å spille aggressivt, men smart.

Fem år senere er det lett å konkludere med at han leverte på budskapet. Amerikaneren viste handlinger som lever opp til ordene han kom med. Mye har handlet om prosessen, og det har kanskje vært gjentatt så mange ganger at hele fyren har virket uinteressant.

Fram til en ny trener presenteres vil Stavanger nyte gullrusen fra den forrige. — Kristoffer Knutsen

Som den journalisten som har vært desidert tettest på Oilers de siste årene er det noen øyeblikk jeg aldri kommer til å glemme:

27. oktober 2020 – Oilers tapte 7–2 borte mot Stjernen. Den horrible seriestarten fra forrige sesongs seriemester med poengrekord var et faktum. Sportsdirektør Pål Haukali Higson sa til RA at det skulle letes etter løsninger, ikke syndebukker. Bjorkstrand kom ikke med noen unnskyldninger. Han snakket heller om prosessen, og at laget skulle i riktig retning. De påfølgende månedene viste han det før sesongen ble avlyst grunnet koronapandemien.

30. desember 2020 – RA slapp som første avis inn hjemme hos amerikaneren for et intervju. Bjorkstrand snakket om hva som lokket ham til Stavanger i utgangspunktet, oppveksten i Minnesota og den iboende lysten til å vinne. Det ble mer personlig enn noen gang med den amerikanske treneren.

22. februar 2022 – Den da 39 år gamle Greg Mauldin var tilbake for Oilers nesten to år etter han ødela hamstringen. Mauldins oppofrende spillestil er selve symbolet på Bjorkstrands ishockey; hardtarbeidende og direkte.

20. januar 2023 – Oilers og Bjorkstrand ble enige om å avslutte samarbeidet etter sesongen. Ingen av partene har valgt å kommentere saken ytterligere enn at det var en opsjon i kontrakten som ble benyttet. Om han var ferdig med klubben, eller de med ham, så har han ikke ønsket å ytre seg om det. 60-åringen har ikke prøvd å sutre for noe. Fra det ble kjent var ingenting annerledes på isen. Han fortsatte også å svare media på ishockeyrelaterte spørsmål.

17. april 2023 – Oilers slo Storhamar i finale sju. Todd Bjorkstrands menn beseiret Petter Thoresens lag, altså mannen alle trenere i Stavanger vil bli målt opp mot for all overskuelig framtid. Det var amerikanerens siste kamp som Oilers-trener. Han takket og gratulerte spillerne på isen, noen med håndtrykk – andre med klem. Det var over, og Bjorkstrand fikk det han kom for.

Petter Thoresen og Todd Bjorkstrand takket for duellen i DNB Arena. Det var siste gang Bjorkstrand var på isen i Stavanger. (Carina Johansen/NTB)

[ Oilers-profilen åpner opp om smertene ]

De situasjonene definerer på mange måter Todd Bjorkstrands lederskap. Det enkleste i verden er å kalle ham hard, men han har ut fra det jeg har observert gjennom tilstedeværelse på rundt 70 prosent av treningene de siste årene opptrådt rettferdig overfor spillerne. Å vinne har en pris, noe spillerne har vært nødt å betale for å løfte byttå.

For noen er den kostnaden for høy over tid, mens andre ser forbi det. Finale sju var for meg et bevis på at treneren iallfall ikke hadde mistet garderoben. Da ville ikke Oilers vært i stand til å spille så ekstremt strukturert defensivt som de gjorde i de to siste kampene med kniven på strupen.

Stilen har Bjorkstrand vært tydelig på. Den enkle løsningen er å sammenligne ham med Petter Thoresen, men amerikaneren står for en litt annerledes ishockey. Det er enda mer kynisk defensivt, og Oilers’ undertall er av det mer fascinerende slaget. De har spilt med det Pittsburgh Penguins kaller en «PK Wedge», som i all simpelhet handler om å danne en trekant foran keeper med utespillere og ha en som jager mot blålinjen. Det er komplisert og krever mer intelligente spillere for å lykkes med den strategien. I tillegg må det terpes knallhardt for å implementeres fra trenerne.

[ Oilers må bygges på ny - dette sier eieren ]

På grunn av personligheten til den nå tidligere Oilers-treneren har det defensive vært en styrke for Oilers. De har vært helt i toppen når det gjelder undertall, og i bunnen når det gjelder innslupne mål.

Det har skapt et vinnende monster. To av tre potensielle NM-gull og tre av fem seriemesterskap er vunnet. For arvtakeren er det arven som skal forvaltes, ettersom flere av spillerne skiftes ut og det på mange måter er starten på et generasjonsskifte i DNB Arena.

I løpet av kort tid vil nok Oilers bestemme seg for hvem som overtar trenerjobben, og med forutsetningene som ligger til grunn med utvikling av lokale spillere og et generasjonsskifte vil det overraske meg om det ikke er Anders Gjøse som overtar.

Fram til en ny trener presenteres vil Stavanger nyte gullrusen fra den forrige.

[ Noe annet enn byttå gledet også Oilers-eieren ]

[ Poengkongen forsvinner fra Oilers ]