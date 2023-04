Dette sier Higson om Oilers-kontraktene og forsterkninger

Fem spillere forsvinner uansett fra Oilers, mens 13 spillere står uten kontrakt for den kommende sesongen. De kommende ukene vil derfor by på mange avklaringer i DNB Arena.

Oilers har allerede en stamme med spillere under kontrakt, men det har ikke vært noen utvikling med signeringer i DNB Arena etter sesongen ble ferdigstilt mandag.

– Vi har ingenting som er avklart nå, men det er flere prosesser som pågår, sier Pål Haukali Higson til RA.

Spillerne er i ulike situasjoner. Landslagsaktuelle spillere som Thomas Berg-Paulsen og Ludvig Hoff vil få et tilbud i Oilers dersom de ikke prøver seg i utlandet etter VM, mens det må gjøres flere vurderinger internt angående noen av spillerne.

Gran til Oilers?

En spiller kan være aktuell for Oilers er Hamar-gutten Martin Gran. Etter det RA kjenner til var han aktuell for en overgang til Oilers allerede da Lillehammer gikk i sportslig oppløsning i januar, men høyrevingen endte opp i Sverige.

Der har han spilt for Kristianstads IK i HockeyAllsvenskan (nivå to) og gjort sju målpoeng på 19 seriekamper. For Lillehammer ble det 28 poeng på 27 kamper før laget kollapset. Han har også vært med på deler av VM-oppkjøringen til det norske A-landslaget.

Med Markus Søberg ut er det åpning for en ny høyrefattet ving inn i DNB Arena.

– Er Martin Gran aktuell for Oilers?

– Alle norske spillere som er i landslagsskorpen er aktuelle for oss, så får vi se hva som skjer, sier Higson.

Martin Gran kan være aktuell for Oilers. (Terje Bendiksby/NTB)

[ Oilers-spiller tygger på flere tilbud ]

Treneransettelsen

Nytt trenerteam, men først og fremst ny hovedtrener, skal også på plass.

Erfaringsmessig vet sportsdirektøren at det er et suksesskriterium at spillerne passer til trenerens stil. Derfor velger han å ha litt is i magen når det gjelder avklaringer med spillere.

Klubben ønsker at den nye treneren skal få være med og sette sitt preg på hvilke spillere de henter.

– Det vet vi har stor betydning, sier Higson.

[ Oilers-profilen åpner opp om smertene ]

Stavanger-gutter

Noen spillere vil uansett være aktuelle, og det er alle Stavanger-guttene som er ute. I den kategorien ligger blant andre Mathias Trettenes.

En annen som er ute av byen for å spille ishockey er backen Jonas Slettebø Haughom. Det som begynte med et utlån ble etter hvert en permanent overgang til Ringerike Panthers. 21-åringen har ett år igjen av kontrakten på Hønefoss, og har gjort var den beste poengplukkeren blant backene da Ringerike sikret plassen på øverste nivå i vår.

– Generelt kan jeg si at alle de lokale spillerne er interessante, sier Higson.

Vegard Faret og Noah Bergesen Aarthun var også med på å holde Ringerike oppe. Duoen ble utlånt fra Oilers, og er begge på kontrakter som løper ut når den juridiske ishockeysesongen avsluttes 30. april.

Den datoen er også den foreløpig siste uten Nicolai Bryhnisveen som en del av Oilers. 31-åringen er offisielt en del av laget igjen 1. mai etter utlånet til danske SønderjyskE i Metal-ligaen.

– Vi får ta en runde med ham nå. Han er tilbake, sier Higson.

[ Oilers må bygges på ny - dette sier eieren ]

[ Poengkongen forsvinner fra Oilers ]

---

OILERS-KONTRAKTER

Utgående kontrakter:

Joona Partanen, Noah Bergesen Aarthun, Thomas Higson, Martin Lefebvre (ut, Finland), Daniel Bøen Rokseth (ut, Vålerenga), Dennis Sveum (legger opp), Colton Beck, Thomas Berg-Paulsen, Rob Bordson, Oliver Calik, Vegard Faret, Bryce Gervais, Ludvig Hoff, Sander Hurrød, Sander Husebø, Greg Mauldin, Christian Bull (ut, Pioneers Vorarlberg) og Markus Søberg (ut).

Har kontrakt:

Henrik Holm (24/25), Nicolai Bryhnisveen (23/24), Patrick Ulriksen (23/24), Kristian Østby (23/24), Anders Tangen Henriksen (23/24), Christoffer Karlsen (23/24), Nick Dineen (24/25), Dan Kissel (23/24+1), André Bjelland Strandborg (24/25), Andreas Klavestad (25/26) og Tommy Kristiansen (23/24+1).

---