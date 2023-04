Oilers må bygges på ny – dette sier eieren

Hele trenerteamet skiftes ut, kapteinen legger opp og flere spillere er i avgang. Sommeren i DNB Arena blir omtrent like spennende som vinteren har vært.

Bak det hele ligger et sterkt ønske om å lykkes med å gå sin vei. Jubelbrusen har knapt lagt seg når RA møter Tore Christiansen i arenaen der Oilers mandag kveld sikret sitt niende NM-gull – eller byttå som det kalles i Stavanger. Østlendingenes bøtte er ikke det samme. Ni av de tolv siste kongepokalene gir nærmest en rettighet til å kalle det byttå.

Christiansen har lagt bak seg sine 19 første år som hovedaksjonær, og det er mange igjen. Han tar kaffekoppen i hånden og går mot stolen han skal sitte i. De ansatte i restauranten snakker han med som at det skulle vært likestilte arbeidskollegaer. De snakker kort og godt om gullet, festen og opplevelsene.

Han setter seg ned, og går rett på sak.

– Hva nå, Tore Christiansen?

– Vi ser at unge norske som spiller junior elite i Sverige blir misbrukt av SHL-klubbene som stallfyll. Noen kommer tilbake, og det er ingen hemmelighet at de prioriterer egne landsmenn, sier han.

De store tankene som går langt over Stavanger og Oilers er i fri flyt hos klubbeieren. Han engasjerer seg nemlig sterkt for den norske ligaens utvikling. Bare på ett år har det skjedd mye akkurat der. Fire konkurransedyktige lag gikk inn i sluttspillet, og finalene gikk helt til kamp sju. Det er et sunnhetstegn.

Likevel går han ned til det regionale. Det som skal skje i DNB Arena.

– Med Oilers-briller tror jeg ennå vi er en attraktiv klubb. Den norske stammen er viktig å lande, så tror jeg Pål (Haukali Higson, sportsdirektør) finner noen importer som kan bidra.

Christiansen er fullt klar over arbeidsoppgaven som ligger foran. Fra trenerteamet forsvinner hovedtrener Todd Bjorkstrand, assistenttrener Juha Kaunismäki blir juniorsjef, keepertrener Jarkko Hyytiä ønsket seg videre og fysisk trener Eirik Haukali skifter beite fra ishockey til håndball. Der er det fire store par med sko som skal fylles.

I garderoben er det også store utskiftninger. Stjernebacken Martin Lefebvre forsvinner, kaptein Dennis Sveum gir seg etter 802 Oilers-kamper og Daniel Bøen Rokseth flytter hjem til Oslo for å bli Vålerenga-spiller.

Tårene trillet hos Tommy Kristiansen da han takket sin venn og kaptein Dennis Sveum for alle de fantastiske årene sammen på isen. Kapteinen er blant dem som må erstattes i løpet av sommeren. (Carina Johansen/NTB)

Veien videre i Oilers

De to siste må erstattes, og det er ikke nødvendigvis bare på isen. Noe av grunnstammen i laget forsvinner, og styrelederen vet viktigheten av den.

– Utlendinger er aldri grunnstammen i et lag. Det er de norske spillerne som bærer kulturen vi ønsker i klubben og styrer garderoben, sier Christiansen – og løfter blikket videre:

– Vi havner også i en situasjon med egne spillere som skal opp og fram.

Utviklingsarbeidet i Stavanger bærer frukter, og mer kan det bli i årene som kommer. Denne sesongen har Johannes Johannesen (HockeyAllsvenskan), Mathias Trettenes (finsk Liiga), Markus Vikingstad (tysk DEL) og Rudolfs Balcers (NHL) vært Stavanger-ambassadører ute i den store ishockeyverden. Det er også spillere som banker på døren til utenlandsopphold i dagens Oilers som kommer fra Stavanger.

For at de unge skal ta stegene ønsker Christiansen å gi dem muligheter.

– Vi må gjøre en rebuild, sier Christiansen – og bruker det amerikanske begrepet som betyr å bygge laget på ny.

Oilers-eier Tore Christiansen feiret gullet på isen med blant andre Kvernevik-gutten Anders Tangen Henriksen. Framover tror Christiansen det kommer enda flere lokale spillere enn det er nå. (Carina Johansen/NTB)

Planen for hvordan nettopp det skal skje er klar, og han er overbevist om at det ikke vil gå på bekostning av muligheten for å vinne.

– Til laget må vi fylle på med norske kvalitetsspillere, og samtidig må vi sluse inn våre egne. Da skal vi ha et gull-lag neste år også, sier Christiansen.

Med alle endringene på trenersiden er det ett av de viktigste kravene de stiller.

Han mener den nye hovedtreneren må være en som forstår oppgaven som ligger foran med å bygge opp den norske stammen, få fram ungdommer og samtidig finne importspillere som kan bidra.

Kriteriene passer godt til Stavanger-karen Anders Gjøses trenerprofil.

– Blir Anders Gjøse ny Oilers-trener?

– Det er for tidlig å svare på, sier Christiansen.

Etter det RA kjenner til er Oilers dypt i prosessen med ansettelse av ny trener, og det vil i løpet av de neste ukene bli klart hvem som blir suksesstrener Todd Bjorkstrands erstattet. RA vet at Anders Gjøse er blant finalekandidatene.

Selv om det blir mange endringer før neste sesong tror fortsatt Tore Christiansen de vil ha et slagkraftig lag. (Carina Johansen/NTB)

Oilers investerer

Fasilitetene vil uansett trenervalg og spillersigneringer se annerledes ut når publikum kommer tilbake i DNB Arena etter sommeren.

Kuben tas ned fra taket, og nå er det kjøpt ny. Det blir den største i norsk ishockey, noe Oilers ikke har hatt de siste årene. Både Storhamar og Vålerenga har hatt nyere og større kuber. Den konkurransen tar DNB Arena opp nå.

Etter det RA kjenner til ligger kostnaden på ny kube mellom fem og sju millioner kroner og skjer kort tid etter de brukte tre millioner på å bygge en fullverdig A-lagsgarderobe til kvinnelaget.

Det påvirker naturligvis regnskapet. Ved inngangen til året var det høye strømpriser, og ifølge Christiansen budsjetterte de med kombinasjonen lavere inntekter og høyere forbruk. Det kommer som en konsekvens av økt inflasjon i Norge, noe Christiansen bruker prisen for favorittretten kjøttkaker til å påpeke forskjellen på.

Med finaler som gikk til sju kamper, som betyr fire hjemmekamper for seriemesterne, er sluttspilløkonomien i boks. Seieren i den siste kampen gir også bonus fra samarbeidspartnerne.

Christiansen erkjenner at bonusen er et millionbeløp, men forteller at det også følger med utgifter.

– Spillerne får bonus, vi hadde charterfly til kamp seks og har noen kostnader relatert til å vinne, sier styrelederen.

Denne sesongen har ikke Oilers vært i topp to på lønnsbudsjett. I likhet med inflasjonen er også spillerlønningene i Norge økt.

– Hvordan blir sportsbudsjettet neste sesong?

– Det skal nok økes noe, sier Christiansen.

Men før sportsbudsjettet vedtas skal gullet feires enda mer.

