Søberg ferdig i Oilers

Det avslørte spilleren selv overfor Aftenbladet i forbindelse med treningen før den avgjørende og sjuende NM-finalen mot Storhamar mandag.

Angriperen ga seg egentlig i Oilers etter forrige sesong, men returnerte raskt da oppholdet i slovakiske Poprad ikke ble helt som ventet. Han står med 34 kamper og 16 målpoeng for Oilers denne sesongen.

Den siste tiden har han vært skadet og ikke på isen.

– Det er litt rart, jeg har vært her i seks og et halvt år. Jeg kunne godt tenkt meg å være her noen år til, men jeg må bare akseptere klubbens avgjørelse. Jeg har ikke hatt en bra nok sesong, sa Søberg til Aftenbladet.

Søberg kom først til Oilers i 2016-2017-sesongen fra VIF. Han før det en periode i Canada og har også en SHL-kamp for Frölunda på CV-en.

Den hurtige og skøytesterke vingen hadde sin statistisk sett beste sesong i klubben i 2021/2022-sesongen. Da endte han med 34 målpoeng i grunnserien og seks poeng i sluttspillet da Oilers vant begge deler.

[ KOMMENTAR: Derfor er det inntil sju kamper ]