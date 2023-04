Gulldressen er renset

Etter at NM-finalene gikk fra fem kamper til sju i 2003 har det kun skjedd en gang at et lag har kommet tilbake fra å ligge under 3–2 for å vinne. I 2004 snudde Storhamar det mot VIF. Ut over det har alltid laget i posisjonen Oilers befinner seg nå tapt.

Mannen som nylig fikk initialene sine heist i taket i DNB Arena fornekter seg likevel ikke. Optimismen er ukuelig. Ha peker også på at klubben har skrevet historie så mange ganger at statistikk blir uvesentlig.

– Gulldressen henger klar med renselappen på! Jeg er på vei i bilen til Oslo for et møte nå. Så blir det kamp på Hamar lørdag. Litt mindre bagasje enn det normalt ville vært bare, sier en leende Christiansen til RA.

Han er helt overbevist om at Oilers vil vinne på Hamar og tvinge fram kamp nummer sju i DNB Arena – noe som kun har skjedd to ganger de siste 20 årene.

– Dette er to gode lag hvor det svinger fra kamp til kamp. Jeg er ikke bekymret.

Han er samtidig realistisk.

– Skulle vi ikke vinne er det ikke katastrofe – for å bruke Petter Thoresens ord i møte med TV2 for noen år siden. Vi har vunnet serien, vært gode i CHL og kommet til finale. Vi må ikke tro at vi skal vinne hver gang – selv om vi jager det. Nå reiser vi til Hamar for å vinne, men skal ikke spa oss ned om det er slik at de får låne «byttå» et år.

– Vil det ikke egentlig være bra for norsk hockey om det skjer i et større bilde?

– Klart det, men nå har jeg Oilers-hatten på. Da er det ikke det. Om jeg tar på den som tilhører Elitehockey AS så er det bra. Men jeg må være tro mot egen klubb.

Utvikling i toppen

Christiansen gleder seg uansett over at det ikke ser ut som i fjor. Da kjørte Oilers over Storhamar med 4–0 i finalene.

– Det sier noe om utviklingen i norsk hockey. Mange har hevet seg. Så skal vi ikke glemme at VIF og Storhamar har kastet ut enormt med penger for å klare det. Oilers er den største motivasjonsfaktoren for å bli mestere. De har investert i lag. Jeg skulle ønske de investere litt mer i klubb.

Christiansen mener likevel at det til en grad kan forsvares. Han skjønner hvorfor suksess her og nå prioriteres.

– Det er bra at det kommer penger inn i sporten. Utfordringen er at det blir et større gap mellom topp og bunn. Kun fem-seks lag driver bærekraftig eller er på vei til det. Vi må ha en større geografisk spredning og et bedre økonomisk fundament totalt.

Jeg kan love at både VIF og Storhamar har mye, mye dyrere lag enn oss. — Tore Christiansen

Da TV2 undersøkte lønnsbudsjettene rundt A-lagene i ligaen tidligere i sesongen toppet VIF ganske suverent med 22 millioner. Oilers brukte rundt 17 – inkludert kvinner og U20-lag. Storhamar lå på 14 millioner, men det finnes eksternt finansierte spillere utenom.

Siden det har alle lagene plusset på. Spesielt VIF og Storhamar om en skal tro Christiansen.

– Jeg kan love at både VIF og Storhamar har mye, mye dyrere lag enn oss. Vi har omtrent samme budsjett som de siste årene. Samtidig kan og tør vi tenke litt mer langsiktig. Vi har også vært i den fasen de to andre er med å bruke enormt mye på spillere og sport i en periode. Nå er vi mer bærekraftige på lønn og egenproduksjon av spillere. De andre må bygge entusiasme og få resultater for å få til det lange løpet. Så håper jeg det settes av noen kroner til å bygge klubb også.

Må øke lønningene noe

– Må dere også opp i lønn framover med konkurransen som nå er?

– Det er litt todelt. Vi vant heldigvis krigen om importer. Da prises det norske markedet litt annerledes. Så håper vi egenproduksjon gir tilgang til noen fornuftig prisede spillere. Vi må nok likevel opp noe. Budsjettet har ikke økt på flere år, men vi må tilpasse oss. Samtidig skal vi aldri i en situasjon hvor vi blir desperate og kaster penger. Vi skal ikke glemme at vi har en god infrastruktur og gode forhold for spillerne også.

– Kanskje dere burde gå for litt mer store spillere i framtiden om du ser på denne finaleserien?

– Vi har to veldig forskjellige spillerstaller, men vi har ikke fasit i hånden enda.

Oilers skal uansett ha inn en ny trener neste år. Hvem det blir er fortsatt ikke klart. Anders Gjøse er en klar kandidat og den eneste norske. Tore Christiansen holder likevel kortene tett til brystet.

– Jeg vet ikke helt hva jeg skal svare på om når det er klart. Det er ikke langt unna, men det går nok to-tre uker fortsatt før vi kan annonsere noe.

Det gjenstår også se om treneren tar skal forsvare en NM-tittel eller vinne en i 2024.

---

FAKTA

NM-finaler (etter at først til fire seirer ble innført):

2022: Oilers vant 4–0 mot Storhamar

2021: avlyst

2020: avlyst

2019: Frisk vant 4–2 mot Storhamar

2018: Storhamar vant 4–1 mot Lillehammer

2017: Oilers vant 4–2 mot Frisk

2016: Oilers vant 4–2 mot Lørenskog

2015: Oilers vant 4–3 mot Storhamar

2014: Oilers vant 4–2 mot VIF

2013: Oilers vant 4–2 mot VIF

2012: Oilers vant 4–2 mot Lørenskog

2011: Sparta vant 4–1 mot Oilers

2010: Oilers vant 4–2 mot VIF

2009: VIF vant 4–2 mot Sparta

2008: Storhamar vant 4–2 mot Frisk

2007: VIF vant 4–1 mot Storhamar

2006: VIF vant 4–0 mot Oilers

2005: VIF vant 4–1 mot TIK

2004: Storhamar vant 4–3 mot VIF (VIF ledet 3–2 i kamper og tapte – eneste gang det har skjedd i finaleserie til 7).

2003: VIF vant 4–0 mot Storhamar

---