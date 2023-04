– Et av mine viktigste mål

Amerikaneren fra Minnesota var lenge i tenkeboksen før han bestemte seg for å komme tilbake for en andre sesong i DNB Arena, men han angret ikke et sekund etter det superviktige 2-1-målet i 3 periode tirsdag – som stilnet 6500 hamarsinger på tribunen.

– Et av de viktigste målene jeg har scoret, slo han fast til rettighetshaver TV2.

– Dette er hovedgrunnen til at jeg kom tilbake. Tradisjonen for å henge med lenge i sluttspillet hos Oilers.

Men det så ikke ut for at Oilers skulle utlignet til 2–2 i kamper innledningsvis.

Storhamar kom ut i hundre hjemme i CC Amfi i den fjerde finalen. Etter å ha overlevd den innledende kanonaden fikk Oilers likevel gravd seg inn i kampen.

Etter 7 minutter ga Storhamar-keeper Gran en retur på et skudd fra skrått hold fra Thomas Berg-Paulsen. Pucken spratt inn mot det åpne målet og la seg på streken. Da regelrett kastet Christoffer Karlsen seg inn og dyttet pucken over linjen i flygende positur.

I den andre perioden dominerte Storhamar nok en gang fra start og det var fullt fortjent da Eirik Salsten satte inn 1–1.

Likevel luktet scoringen litt all den tid den kom i et undertall Oilers sannsynligvis ikke skulle hatt mot seg etter en holding fra Nick Dineen reprisene viste at neppe kvalifiserte til utvisning.

– Det er ikke opp til meg å bestemme, men du kan se motspilleren tar tak under armen min og holder, sa Dineen selv til TV2.

Oilers ble også selv snytt for et par soleklare muligheter til spill i overtall utover i perioden.

Midtveis i perioden våknet likevel Oilers litt mer og fikk satt skikkelig trøkk på Storhamar i spill fem mot fem for første gang i kampen.

Det holdt likevel ikke så lenge og kun en svært opplagt Henrik Holm sørget for 1–1 til pause – blant annet etter en feberredning fra Jacob Berglund.

I den tredje perioden kom Oilers bedre i gang og Rob Bordson fikset 2-1-ledelse med en nydelig avslutning etter 45 minutter.

Etter det var Oilers solide defensivt og ventet på sine sjanser.

Den kom med snaue seks minutter igjen da laget fikk et brudd og kom seg inn bak mål. Ludvig Hoff la pucken ut til Christoffer Karlsen som prikket inn sitt andre for kvelden.

Det var Hoffs tolvte mål i sluttspillet og fjerde på de siste tre kampene i finalene.

Dermed er det duket for kamp fem i Stavanger torsdag med mulighet for Oilers til å overta ledelsen i serien etter å ha ligget under 2–0.

Saken oppdateres …

---

FAKTA

Ishockey, NM-finale 4

Storhamar-Oilers 1–3 (0-1, 1-0, 0-2)

CC Amfi, 6500 «tilskuere

Mål: 1. periode: 0–1 (7.20) Christoffer Karlsen (Berg-Paulsen, Rokseth).

2. periode: 1–1 (26.13) Eirik Salsten

3. periode: 1–2 (45.29) Rob Bordson (Klavestad, Kissel), 1–3 (53.57) Christoffer Karlsen (Hoff)

Skudd: 29–25

Utvisninger: Storhamar 1x2 min. Oilers 3x2 min.

Dommere: Tor Olav Johnsen og Per Gustav Solem

---