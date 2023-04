Oilers-kvinnene vant NM-gull

Laget som har dominert norsk kvinnehockey i noen år har ikke sett like suverene ut denne sesongen. Laget endte som nummer to i Bambusa-ligaen – to poeng bak Lillehammer.

Spenningen var nok derfor litt større enn normalt før Final Four-helgen som skulle avgjøre hvem som sto igjen med «byttå».

Oilers to seg til finalen lørdag ved å slå Hasle-Løren med 5–3. Lillehammer kom seg dit med en 7-1-seier over erkerival Storhamar.

I finalen ble det en svært jevn og tett kamp.

Oilers tok ledelsen ved Evie Freia Haynes etter 17 minutter. Silje Gundersen sørget for målgivende pasning.

Den ledelsen holdt til det var spilt 31 minutter. Josefine Biseth Engmann utlignet da til 1.1.

Sinja Paurat fikk æren av å avgjøre finalen med sin scoring etter 49 minutter. Malin Karlstad Årdal sto bak den målgivende pasningen.

Det hjalp ikke at Lillehammer tok ut keeperen på tampen. Oilers vant 2–1 og sikret NM-tittelen.

Saken oppdateres...