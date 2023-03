Derfor gir Sveum seg nå

Stavanger — Når Sveum setter punktum etter finalene mot Storhamar er det ikke hvem som helst som gir seg. Mannen som kom fra Lillehammer for 16 år siden har vært med på hele reisen. Alle gullene, alle seriemesterskapene, alle oppturene og også nedturene. 36-åringen innehar så mange klubbrekorder at det ikke er noe poeng i å ramse disse opp.

Sportssjef Pål Higson setter det enkelt i kontekst:

– Dennis har som spiller og menneske lagt igjen så mye mer enn du kan lese ut av tallene. Selv om du statistisk ser rekordene er bidraget langt større enn hva som står på et ark. Han har vært i kapteinsgruppen omtrent hele denne perioden. Det sier mye om karakteren hans og betydningen, sier Higson – og fortsetter:

– Han har vært en god kollega for både medspillerne og alle ansatte i klubben. Han har satt en standard for hardt og dedikert arbeid. Dennis Sveum er kanskje den aller viktigste kulturbæreren i kubben i perioden han har vært her. Det er ingen tvil om at han har en stor del av æren for suksessen.

Hovedpersonen selv er klar på hvorfor det var på tide nå.

– Det er rett tid. Jeg føler jeg har gitt mye av meg selv. Nok av meg selv. Nå er jeg kommet i en fase av livet hvor familie og andre ting betyr mer for meg, sier Sveum til RA.

– Vi har pratet om det siden i fjor. Nå kan noen andre steppe inn og ta den plassen i kapteinsteamet og rollen min. Det passer også godt med et trenerskifte, fortsetter Oilers-kapteinen.

– Naturlig samtale

16-år er i seg selv et imponerende tall i samme klubb. Tar du med omstendighetene er det enda bedre.

– Når du ser på skadehistorikken, hvor mange ganger han har kommet seg tilbake og trent seg opp, er det bare mer imponerende. Han er hundre prosent profesjonell, sier Higson.

Sveum hadde en kontrakt som gikk ut etter sesongen. Når RA spør om han hadde fått ny avtale dersom han hadde ønsket det selv svarer Higson følgende:

– Omstendighetene er at når du har vært her så lenge som Dennis så har du et tett arbeidsforhold. Over tid kommer man inn på hva han skal gjøre når den dagen han er ferdig som spiller og når det eventuelt er. Det blir en naturlig situasjon. Hans egen vurdering, etter så gode prestasjoner i mange år, er det mest vesentlige, sier Higson.

Rent fysisk kunne jeg nok spilt flere år til. Jeg hadde mange skader tidligere i karrieren, men føler at jeg har klart å knekke den koden litt de siste årene. Mentalt er en annen sak. — Dennis Sveum

Sveum selv er inne på det samme. Det hele har vært en prosess over tid. Samtidig var valget helt åpenbart. Han kjenner egentlig ikke på det en plass nå som nyheten er offentlig. Det kan være at det blir vemodig etter siste kamp, men akkurat nå kjennes det helt naturlig å si at det er slutt.

– Rent fysisk kunne jeg nok spilt flere år til. Egentlig har jeg knapt følt meg bedre enn de siste sesongene. Jeg hadde mange skader tidligere i karrieren, men føler at jeg har klart å knekke den koden litt de siste årene. Mentalt er en annen sak, slår Sveum fast.

Åpner for jobb i Oilers

Det som skal skje på isen mot Storhamar i finaleserien som er det viktigste nå. Sveum har ikke tatt noen avgjørelser om veien videre i livet.

Så kan det godt være at arbeidsstedet også blir Ishockeyveien i fortsettelsen. Diskusjonen om å finne en rolle til ham er i gang og har vært det lenge.

– Det er ikke utenkelig at han fortsetter i en kapasitet hos oss, men det er ikke noen vi har spikret ennå, sier Higson.

Det bekrefter også Sveum.

– Jeg har hatt dialog med Higson i et år. Det er mye mulig det løser seg med en rolle innad i Oilers. Så har jeg fire måneder med pappaperm først, sier Sveum – som gleder seg veldig til å avslutte med stil.

Etter at en fridag lørdag er unnagjort skal de siste detaljene før finalen terpes søndag. Så smeller det mot Storhamar. Drømmen er selvsagt å få en avslutning som Michael Jordan i «The Last Dance». En scene hvor tittelgrossisten og kongen selv kan dra seg tilbake med en sigar i kjeften og en diger flaske champagne etter nok en tittel.

– Det hadde vært en drøm!

