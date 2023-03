Oilers merker økt interesse før finalene

Oilers’ daglige leder Terje Haukali forteller at de merker at folk begynner å bli klar for ishockeyens vakreste eventyr, nemlig sluttspillfinalene. Billettsalget er godt i gang, og sesongkortinnehaverne har mulighet å sikre setene til finalene. Derfor er det også få billetter å oppdrive slik tribunekartet ser ut nå.

– Onsdag ettermiddag blir det tilgjengeliggjort seter. Da får folk anledning å sikre seg noen gode seter til finalene, sier Haukali til RA.

Da går nemlig forkjøpssalget ut og alle tilgjengelige seter slippes på markedet. Til nå har Oilers merket bra trykk til finale én og tre, som er sluppet nå.

– Det er veldig bra, sier Oilers-sjefen.

Påske, fjell og Oilers

Finalene åpner med første kamp i DNB Arena mandag i påskeuken, og påskeaften spilles finale nummer tre i Oilers’ storstue. Da sluttspillplanene ble lagt var det svært usikkert hvordan påsken ville påvirke tilskuertallene, men foreløpig ser det ut til at folk enten har bypåske eller prioriterer å kjøre hjem for å se Oilers.

Blant hyttependlerne i påsken er faktisk Haukali selv. Han skal prøve å få noen timer på hytten i Stavtjørn mellom kampene i DNB Arena – som har en tilskuerkapasitet på 4250.

– Tilbakemeldingen vi får er at mange fint kan kjøre ned fra fjellet for å få med seg kamp, sier Haukali.

Oilers' daglige leder Terje Haukali merker at interessen vokser etter hvert i sluttspillet. (Kristoffer Knutsen)

Oilers tok seg videre på kun fire kamper mot Sparta, og hadde samme antall mot Lillehammer i kvartfinalen.

– Hvor mange kamper har dere budsjettert med?

– Litt mer enn det vi har spilt, sier Oilers-sjefen.

Det var mye som tydet på at de ville bruke mer enn fire kamper på å ta seg videre mot Sparta, men likevel greide Todd Bjorkstrands menn å ta seg til finalen uten å tape én kamp. Faktisk har ikke Oilers tapt én sluttspillkamp siden kamp seks mot Sparta i fjorårets semifinaler.

Haukali er likevel tydelig på at det ikke er en bekymring på Oilers-kontoret for at laget ikke har hatt flere hjemmekamper.

– Det viktigste er å vinne. Å gå videre på fire kamper er fantastisk, men det er nok såpass jevne lag at det ikke blir kun fire i finalen, sier han.

Vil slå Vålerenga

En ting som er usikkert er hvem som er finalemotstander. Petter Thoresens Storhamar leder 3–2 i kamper mot Vålerenga, og kan sikre finalebillett i Jordal Amfi onsdag kveld.

– Er det noen forskjell for dere på hvem dere møter?

– Ja, det må være feil å si at vi ikke liker å slå Vålerenga. Tiden går, og det er lenge siden vi har fått slå dem i en finale, sier Haukali.

Bortesupportere kan det bli en del av uavhengig av hvilket lag som tar seg til finalen. Det jobbes med å planlegge slik at det kan tilrettelegges for flest mulig tilskuere, både hjemme- og bortesupportere.

– Vi planlegger for å håndtere mest mulig folk på en trygg og sikker måte, sier Haukali.

