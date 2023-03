Oilers forbereder seg til finale: – Betyr ingenting hvem vi møter

Stavanger — Oilers sikret seg ni dager med kampfri da de sendte Sparta på sommerferie etter fire strake seiere fredag kveld. Mandag var laget tilbake på isen i DNB Arena etter en frihelg.

Der forbereder de seg på det som venter i finalene. Første finalekamp spilles ikke før mandag 3. april, og innen den tid skal Storhamar og Vålerenga spille seg ferdig med sin best av sju-serie.

At finalemotstanderen ikke er klar betyr ikke så mye for Oilers-trener Todd Bjorkstrands filosofi.

– Vi ønsker å tenke på oss selv. Det betyr ingenting hvem vi møter, sier amerikaneren til RA.

Trener Todd Bjorkstrand ønsker å se Oilers spille på samme måte uansett hvem som blir motstander i finalene. (Christoffer Andersen/NTB)

Selv om semifinalene mot Sparta endte 4–0 i kamper var de svært jevnspilte. Likevel har de sikret seg den andre sluttspillserien på rad denne sesongen med kun fire kamper, ettersom de også slo Lillehammer 4–0 i kvartfinalene.

Mange dager uten kamp på planen er ikke noe som bekymrer Oilers-treneren.

– Våre spillere har håndtert det bra. For oss er det kun en puslebrikke i det store spillet, sier Bjorkstrand.

Han forklarer prosessen som startet da laget møttes i DNB Arena i sommer. Etter det har de vært 14 dager i Slovenia på treningsleir, spilt Champions Hockey League, vunnet gull i Fjordkraft-ligaen, og nå er det sesongens høydepunkt – sluttspillet.

Lagets suksess kommer fra fellesskapet, men at mål produseres bakfra er bra. — Todd Bjorkstrand

Backer på produksjonstoppen

Kampen om byttå er det som motiverer ishockeyspillere og -trenere. I jakten på en ny kongepokal, og deltakelse i neste sesongs CHL, har Oilers tidvis benyttet seg av åtte backer. Det normale er å spille på mellom fem og sju, og det noe utradisjonelle valget har likevel ikke hatt noen innvirkning på backenes offensive bidrag.

Det har seg nemlig slik at backene Martin Lefebvre og Andreas Klavestad er Oilers’ beste poengplukkere så langt i sluttspillet. Etter åtte sluttspillkamper er Martin Lefebvre den med flest poeng i hele sluttspillet totalt med 15, mens Klavestad har tolv.

Lefebvre har gjennom sesongen hatt flere kamper med over 25 effektive spilleminutter, noe som er mye. I sluttspillet er det kun i semifinalene mot Sparta at 30-åringen har bikket 20 minutter.

– Lagets suksess kommer fra fellesskapet, men at mål produseres bakfra er bra, sier Oilers-trener Bjorkstrand.

Backen Martin Lefebvre spiller med gullhjelm for Oilers, og har sammen med Andreas Klavestad plukket flest målpoeng denne sesongen. (Christoffer Andersen/NTB)

Den canadiske backen Lefebvre har vist gjennom to sesonger at han er en toppback i Fjordkraft-ligaen, men at Klavestad ligger over samtlige løpere i produksjon tror Bjorkstrand han har noe av forklaringen på.

– Han har forbedret seg i det offensive spillet. Nå skyter han oftere enn han gjorde før. Det kommer ikke nødvendigvis mål ut av det, men det gir lagkameratene en god mulighet for returer og målsjanser, sier han.

Gervais tilbake som tobarnsfar

I forberedelsene til finalene er Oilers nesten fulltallige. Greg Mauldin og Markus Søberg så treningen fra restauranten. Sistnevnte har vært ute gjennom hele semifinaleserien mot Sparta, mens Mauldin forlot fredagens kamp etter første periode.

Sander Husebø er tilbake fra skade, mens Bryce Gervais har sluttet seg til laget igjen etter å ha blitt pappa for andre gang.

Bryce Gervais har blitt pappa igjen, og nå ønsker han å vinne byttå med Oilers. (Kristoffer Knutsen)

Lørdag kom nemlig gutten Steele til verden, og pappaen forteller at alt står bra til med mor og barn.

– Alt gikk bra, og han kom på lørdag, sier Gervais.

Dermed er både han og amerikaneren Rob Bordson ferdige med sluttspillfødslene, og kan se fram til å jakte gull med Oilers. Gervais har gått glipp av de tre siste bortekampene på grunn av fødeklar kone. Mandagens finale blir litt ekstra spesiell for canadieren.

– Steele skal få sin første ishockeykamp, og det kommer til å bli mange for ham med årene, sier Gervais.

NM-FINALENE

Mandag 3. april Oilers hjemme

Onsdag 5. april Oilers borte

Lørdag 8. april Oilers hjemme

Tirsdag 11. april Oilers borte

Torsdag 13. april Oilers hjemme*

Lørdag 15. april Oilers borte*

Mandag 17. april Oilers hjemme*

* – Det spilles best av sju kamper. Kamp fem, seks og sju spilles dersom det er nødvendig.

