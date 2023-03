Sendte Oilers til finalene: – Har vært i denne posisjonen før

Etter et høydepunkt av en NM-semifinale sto det 4–4 i Sparta Amfi med to minutter igjen av fjerde semifinale mellom Oilers og Sparta. Da sto det nærmest i stjernene at det var Dan Kissel som fikk avgjøre og sende Oilers videre til finalene.

– Det var utrolig godt å få den scoringen. Sparta må likevel ha ære for det de har gjort, selv om det ble 4–0 i kamper. Vi måtte jobbe hardt for å slå dem, sier Kissel til RA.

Tidligere har Oilers tatt seg videre til finaler med kun fire semifinaler i 2012 (Lillehammer), 2015 (Vålerenga) og 2017 (Sparta). Kissel var med på de to siste, og trives godt med å få et lite opphold før finalene skal spilles.

Dan Kissel avgjorde for Oilers i Sparta Amfi. (Christoffer Andersen/NTB)





Fikk beskjed om å ikke stresse

Kampen ble utrolig jevn, og det var lite med spillet som tilsa at et av lagene hadde vunnet alle kampene. Oilers ledet både 3–1 og 4-2, men begge gangene kom Sparta tilbake og utlignet.

På 4–4 var beskjeden fra benken tydelig.

– Vi fikk beskjed om å ta det rolig og ikke stresse. Vi ledet jo serien 3-0, og selv kjente jeg på irritasjon for noen av målene vi fikk mot oss. Det gjorde scoringen ekstra god, sier Kissel.

Han tror også at rutinen til mange i Oilers spilte inn i den avgjørende fasen av kampen.

– Vi har vært i denne posisjonen før, sier Kissel.

Oilers-trener Todd Bjorkstrand mener måten laget hans avsluttet serien på forklarer mentaliteten som bor hos dem.

– Sier alt om oss. Vi ledet to ganger før vi avgjorde, men ga aldri opp, sier Bjorkstrand.

[ Splid mellom klubbene og forbundet: - Forholder seg ikke til konsekvensene ]

– Vi er et maskineri

En av dem som tegnet seg i målprotokollen var backen Patrick Ulriksen. Den til vanlig så defensive backen scoret sitt andre sluttspillmål gjennom historien da han scoret 2-0-målet i Sparta Amfi.

– Jeg var like overrasket som alle andre, sier backen.

Patrick Ulriksen scoret for Oilers. (Christoffer Andersen/NTB)

– Hva tror du gjorde at det ble 4–0 i kamper?

– Det er vanskelig å svare på, men vi er et maskineri. Gjennom sluttspillet har vi stort sett rullet på med fire rekker og sju til åtte backer, sier Ulriksen.

Et skår i gleden for Oilers var at Greg Mauldin forsvant ut av kampen etter første periode. Etter kampen var status at han er ute med ny vurdering hver dag.

Oilers får over én uke med fri før finalene går i gang, og motstanderen blir enten Storhamar eller Vålerenga. Etter tre kamper står det 2–1 i kamper til Petter Thoresens Storhamar.

Tiden fram til finalene skal brukes godt.

– Spillerne får noen dager fri nå, så legger vi en plan og starter forberedelsene, sier Oilers-trener Bjorkstrand.

[ Kan sikre Oilers finalebillett mot moderklubben: - Hadde vært deilig ]

[ Klar til sluttspill? Se Pucksnakk-episodene her ]

---

KAMPFAKTA

NM-semifinale, ishockey.

Sparta Sarpsborg – Stavanger Oilers 4–5 (0-2, 2-1, 2-2)

(Oilers vant 4–0 i kamper)

Sparta Amfi, 2483 tilskuere.

Mål: 0–1 (4.29) Christoffer Karlsen (Tommy Kristiansen, André Bjelland Strandborg), 0–2 (15.19) Patrick Ulriksen (Thomas Berg-Paulsen, Kristiansen), 1–2 (22.40) Emil Lundberg (Niklas Roest), 2–2 (34.27) Kristian Jakobsson (Lundberg, Marcus Fagerudd), 2–3 (37.59) Rob Bordson (Rob Allen Bordson, Karlsen), 2–4 (37.59) Dan Kissel (Bordson, Karlsen), 2–5 (42.04) Karlsen (Martin Lefebvre, Ludvig Hoff), 3–5 (44.05) Magnus Nilsen (Roest, Jonas Meisingset), 4–5 (56.54) Fagerudd (Trym Østby), 4–6 (58.35) Kissel.

Utvisninger: Sparta 6 x 2 min., Oilers 5 x 2 min.

Skudd: 26–36.

---