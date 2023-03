Kan sikre Oilers finalebillett mot moderklubben: – Hadde vært deilig

Dersom Oilers slår Sparta 4–0 i kamper fredag kveld blir det andre gang de sender sarpingene ut av semifinalene på fire kamper. De gjorde det samme i 2017, men gjorde det mot Lillehammer i 2012 og Vålerenga i 2015. Sistnevnte endte med fem kamper, men den ene ble annullert grunnet en feil.

I Oilers-leiren er det ingen som ønsker å holde noe tilbake før den fjerde kampen. Backen Andreas Klavestad er oppvokst i Sarpsborg, men kan ikke se for seg en bedre fredagskveld enn med å sende Sparta på sommerferie.

– Det hadde vært deilig å slå ut Sparta en fredag i Sarpsborg. Klarer vi å bare tenke på det som skjer på isen så er det mulig, sier Klavestad til RA.

Oilers har nå 12 seire på rad i sluttspill. Dette er ny klubbrekord. Forrige rekord var 10 seire på rad fra 2014-15 og 2016-17. #OilersStats #2hockey — Trygve Svendsen (@trygve73) March 23, 2023

Klavestad med poeng i alle Oilers-kampene

27-åringen har hatt målpoeng i alle sju sluttspillkampene så langt. Det har klaffet godt offensivt, og etter personlig rekord med 22 målpoeng i Fjordkraft-ligaen har trenden ikke bare fortsatt – men blitt forsterket gjennom sluttspillet.

– Jeg har ikke tenkt så mye på det, men det kommer vel av at jeg har gode medspillere, sier backen.

Etter tre semifinaler har Oilers vunnet samtlige, men 3–0 i kamper gir ikke hele bildet på spillet. Sparta-trener Sjur Robert Nilsen påpekte til rettighetshaver TV 2 etter kampen at han mente de var det beste laget i den tredje kampen. Det var også kampen der sarpingene fikk skape størst målsjanser.

– De to første slapp vi ikke til så mye bak, men bli ble kanskje litt passive i tredje, sier Klavestad.

Vil ha mer direkte spill

Han tror det blir viktig for Oilers å være aggressive i Sparta Amfi for å sikre finalebillett allerede fredag. På det punktet får han også støtte av Oilers-trener Todd Bjorkstrand.

Amerikaneren har dratt fram noen nøkkelpunkter til den fjerde semifinalen.

– Vi må være påskrudd fra starten av kampen. Det klarte vi fint de to første kampene, og da tok vi kontroll tidlig, sier Bjorkstrand.

Han poengterer også at utvisningsminuttene må ned. Gjennom Fjordkraft-ligaen 2022–23 har Oilers satt klubbrekord i færrest utvisningsminutter per kamp, men i DNB Arena onsdag ble det sju utvisninger for Bjorkstrands menn. Det mener han er for mye.

– Utvisningene gjør også at vi mister momentum i spillet vårt, sier treneren.

Todd Bjorkstrand vil se Oilers spille mer direkte framover. (Carina Johansen/NTB)

Det tredje han ønsker å se bedring på er offensivt. Han vil ha tilbake noe av det som har vært Oilers’ styrke framover, nemlig det å skyte raskt og direkte.

– Jeg vil se at vi angriper nettet raskere, og følger opp. Vi kan ikke tenke for mye. Har vi mulighet å skyte skal vi gjøre det, sier Bjorkstrand.

Markus Søberg er ikke med fredag heller. Han har ikke deltatt i organisert istrening siden forrige fredag.

Det er derimot mer usikkert om Bryce Gervais blir klar til kampen. Canadieren som avgjorde kamp tre skal bli pappa, og har en plan om å spille dersom barnet fødes før avreise.

Oilers har ikke tapt en sluttspillkamp siden semifinalene mot Sparta i fjor, og har ikke tapt en sluttspillserie siden Todd Bjorkstrands første sesong som Oilers-trener. Da gikk Storhamar seirende ut av semifinalene.

Blir det tap for Oilers i Sparta Amfi fredag møtes lagene i DNB Arena søndag.

Fredagens kamp har første dropp klokken 19.00 og kan følges direkte hos RA.

