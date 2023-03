Avgjorde for Oilers – usikker til neste kamp

Oilers tok sin tredje strake seier mot Sparta i semifinalene, og leder 3–0 i kamper. Nick Dineen sendte først Oilers i ledelsen, så kom Robin Soudsky med Spartas første scoring i løpet av semifinalene i andre periode. Den siste perioden åpnet var knapt ett minutt gammel da Bryce Gervais avgjorde.

Canadieren er rask med å innrømme at det var en god følelse.

– Det var ikke vår beste kamp, og vi visste de ville komme hardt ut, men vi fant en måte å vinne på, sier Gervais til RA.

Alle tre kampene har vært jevne med resultatene 2-0, 3–0 og 2–1. Gervais peker på at det er sluttspillhockey, og da er det helt naturlig.

Resultatene betyr at Oilers kan avslutte semifinaleserien fredag kveld i Sarpsborg. Der er det langt fra sikkert at Gervais blir med.

Hans kone er høygravid og har termin lørdag. Avgjørelsen om han blir med laget til Sparta Amfi henger naturligvis sammen med situasjonen hjemme.

– Det er opp til når babyen kommer ut. Guttene har spilt bra, og jeg er glad for å hjelpe til litt, sier løperen.

Vi spiller ikke med, men for hverandre. — Greg Mauldin

X-faktor

I løpet av sesongen har Gervais hatt en liten dupp i produksjonen, men den har løftet seg betraktelig etter hvert som alvoret og betydningen av kampene er blitt større.

Trener Todd Bjorkstrand mener det har en forklaring.

– Han har en X-faktor. Den eksplosive hurtigheten gjør at han enkelt kan hoppe på pucken fra lange distanser og utgjøre en trussel. Han har nese for scoringer. Jeg tror produksjonen til Bryce hadde vært høyere om vi ikke hadde hatt den dybden vi har i laget, sier Bjorkstrand.

Toppspillerne i Oilers spiller ikke like mange minutter som i flere andre klubber. Det henger sammen med at den amerikanske treneren konsekvent spiller på fire rekker, og i to av tre semifinaler har han også benyttet seg av fire backpar.

Oilers-trener Todd Bjorkstrand framhever X-faktoren til Bryce Gervais. (Kristoffer Knutsen)

Mauldins lange skift

En annen spiller som utmerket seg i seieren var veteranen Greg Mauldin. 40-åringen sto de siste to minuttene av kampen mens Sparta ga et siste forsøk på utligning.

Det er langt fra første gang Mauldin blir brukt i en slik situasjon, og treneren mener det er naturlig.

– En slik situasjon er nærmest en spesialitet for ham. Han forstår det som skjer, og hva som kreves, sier Bjorkstrand.

Greg Mauldin spilte de to siste minuttene for Oilers. (Kristoffer Knutsen)

Selv er Mauldin langt mer måteholden i beskrivelsene på de to siste minuttene, der han nærmest framsto som et maskineri alene.

– Det var en tett kamp, og alle vil spille i de situasjonene der vi forsvarer en ledelse. Man står gjerne og ser at en lagkamerat blokkerer et skudd, og da vil man iallfall ikke være dårligere, sier Mauldin – og legger til:

– Vi spiller ikke med, men for hverandre.

Kan være over fredag

Nesten to døgn mellom kampene betyr at spillerne skal hvile, trene og spise seg i form til ny kamp. Oilers trenger kun én seier til for å være videre.

– Kan dere avslutte serien på fire kamper?

– Det er planen, men det er et godt lag vi møter. Ingenting er gitt i sluttspill, sier Gervais.

Fredagens kamp spilles klokken 19.00 i Sparta Amfi. Dersom Sparta vinner blir det ny kamp i DNB Arena. Kommer Oilers seirende ut er de i NM-finalene.

I den andre semifinalen står det 1–1 i kamper mellom Storhamar og Vålerenga, som møtes igjen torsdag på Hamar.

KAMPFAKTA

NM-semifinale, ishockey.

Stavanger Oilers – Sparta Sarpsborg 2–1 (1-0, 0-1, 1-0)

DNB Arena, 3402 tilskuere.

Mål: 1–0 (8.40) Nick Dineen (Andreas Klavestad, Colton Beck), 1–1 (22.39) Soudsky (H. Salsten, Bowles), 2–1 (41.03) Bryce Gervais (Beck, Klavestad).

Skudd: 27–31.

Utvisninger: Oilers 7 x 2 min., Sparta 4 x 2 min.

