Oilers-profilen venter babylykke i gulljakten: – Noe er større

Stavanger — Da Oilers slo Sparta 3–0 i Sparta Amfi mandag kveld var det uten Bryce Gervais i lineupen. Han var heller ikke med på den siste bortekampen mot Lillehammer.

I sluttspill kan det ofte være skader og sykdom som fører til at spillere ikke er med, og omgivelsene er ofte tause om fravær i frykt for å sette vedkommende i en farlig posisjon. Det er ikke realiteten for Gervais.

Canadieren og fruen venter sitt andre barn, og har termin førstkommende lørdag. Derfor ble han hjemme, og benyttet tirsdagen til å trene alene i DNB Arena mens lagkameratene var på vei hjem.

Ishockeyspilleren var aldri i tvil om valget.

– Helt siden starten har jeg hatt to familier; ishockey og hjemme. Noe er større, og fødselen til min egen sønn er noe jeg ikke vil gå glipp av, sier Gervais til RA.

Forsterker laget hjemme

Egentlig ønsker han å være litt Ole Brumm og si «ja takk, begge deler». Det lar seg vanligvis gjøre, men med de forholdsvis lange borteturene er det vanskelig. Til hjemmekampene er det derimot langt enklere.

På samme måte som laget på isen er forsterket gjennom sesongen blir det også sluttspillforsterkninger på hjemmebane for familien Gervais.

– Familien hennes kommer onsdag, så da får vi litt ekstra hjelp, sier canadieren.

Bryce Gervais venter på å bli tobarnsfar. (Kristoffer Knutsen)

Pandemibarn først

Datteren ble født i Tyskland mens koronapandemien herjet og Gervais spilte for Heilbronner Falken i DEL2 (nivå to i Tyskland). Da var det mange restriksjoner å forholde seg til, og familien hjemme i Canada fikk ikke lov å komme på besøk.

31-åringen synes derfor det er godt å ha familien på plass til fødselen.

– Det var spesielt å få et barn i et annet land i løpet av pandemien. Vi sto egentlig der og måtte klare oss helt alene, sier han.

Tilbake til familien i DNB Arena er det ikke den første familieforøkelsen i sluttspillet. Lagkamerat Rob Bordson ble pappa til gutten Rocco mellom kvartfinalene og semifinalene.

Likheten mellom de nordamerikanske familiene stopper ikke der.

– Ungene våre blir faktisk like gamle, og samme kjønn, sier Gervais.

Rob Bordson og familien valgte å flytte til Stavanger i oktober 2021. Han kom tilbake høsten 2022, og nå har familien økt fra tre til fire. (Kristoffer Knutsen)

Tror Sparta vil gi alt

Med mindre det er aktiv fødsel på Stavanger universitetssjukehus er han med når Oilers tar imot Sparta til kamp tre i semifinaleserien i DNB Arena onsdag kveld. Oilers har satt seg i en utrolig sterk posisjon og leder 2–0 i kamper. Vinner Oilers på hjemmeis får de fire kamper til å avgjøre.

Det gjør at canadieren tror Sparta kommer til å spille som om livet står på spill.

– Sparta vil nok spille på sitt beste. Går vi opp til tre seiere tror jeg ikke vi kan tape tre på rad, sier Gervais.

Bryce Gervais holdt skuddet ved like i DNB Arena mens lagkameratene var på bortetur. (Kristoffer Knutsen)

Han spilte selv i den første av semifinalene, og fikk med seg nummer to fra sofaen. Det er flere ting som imponerer ham med måten Oilers framstår på som kollektiv.

– Utrolig å se hvordan vi spiller, og hvor strukturerte vi er. Det er noe spesielt med hele organisasjonen her. Alle forstår hva som må til for å vinne, og to kamper på rad uten baklengsmål mot Sparta sier nok om det, sier Gervais.

Etter 120 spilte minutter har Sparta ennå til gode å score mot Oilers i semifinalene. Henrik Holm har reddet de 47 Sparta-skuddene.

Andre veien har fem forskjellige spillere scoret målene.

I Gervais’ fravær har Sander Hurrød spilt løper. Den nå omskolerte backen er etter alt å dømme tilbake som back i Oilers’ fire backpar til kamp tre.

Onsdagens kamp starter klokken 19.00 i DNB Arena, og kan følges direkte hos RA.

