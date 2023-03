Stø kurs mot finale: – Spiller god sluttspillhockey

Etter to av inntil sju semifinaler mot Sparta framstår Oilers som uovervinnelige. Finessen er satt på pause, for det er sluttspill. Hardt arbeid og struktur er det som teller, og der har Todd Bjorkstrands menn levert til nå.

Oilers-treneren er rask med å gi spillerne æren for de solide prestasjonene mot Sparta, som fram til jul ledet Fjordkraft-ligaen.

– De jobbet hardt, og alle var med på å skøyte hardt, sier Bjorkstrand til RA.

Strukturen og lojaliteten til spillesystemet er der Oilers har vært overlegne mot Sparta i de to første semifinalene. RA ba treneren rangere hvor de er nå opp mot de fire første sesongene som Oilers-trener.

– Det er bedre enn mitt første år i Stavanger, sier Bjorkstrand raskt – og fortsetter:

– Jeg føler det er ganske likt som i fjor egentlig, men vi endret litt på systemet i fjor.

Det har, sammen med solid keeperspill, ført til at Sparta ennå ikke har scoret ett eneste mål på 120 minutter.

– Er det god keeper eller god struktur som gjør at dere ikke har sluppet inn mål ennå?

– Det er en kombinasjon. Vi har spilt de to første kampene med bra struktur, og ikke gitt bort noe med store feil. Samtidig har Henrik (Holm) vist selvtillit i målet, sier Bjorkstrand.

Oilers framstår mer strukturert nå enn i Todd Bjorkstrands første sesong. Det mener treneren selv. (Carina Johansen/NTB)

Frustrasjonen på akkurat det sprer seg i Sarpsborg.

– Det er klart det er vanskelig å vinne når man ikke scorer mål, sier Sparta-trener Sjur Robert Nilsen til TV 2.

Keeper Holm har tatt alt som har kommet, men foran ham har det også vært solid og strukturert spill. Nilsen pekte også på at de ikke fikk pucken ofte nok inn på mål, og dermed mistet muligheten til å skape gravemål – som er erketypisk for sluttspill.

Det er likevel ikke første gang at Holm har holdt nullen i flere semifinaler. I 2017 skjedde det tre ganger mot nettopp Sparta,

– Det er en sterk prestasjon nå også, for vi har dominert dem, sier Holm.

Han deler mer enn gjerne æren med utespillerne for at Sparta ikke har fått slippe til.

– Jeg klarer ikke holde nullen hvis jeg ikke får hjelp foran meg. Det er et samarbeid, og vi spiller god sluttspillhockey nå. Alle kjemper hardt og kriger hjemover. Jeg er på jobb. Alt henger sammen, sier Oilers-keeperen.

Spredte Oilers-scoringer

Stavanger-amerikaneren Dan Kissel åpnet målkontoen for Oilers før første periode var halvspilt. Andreas Klavestad skjøt pucken inn mot mål i overtall. Den stoppet i en Sparta-fot, så var Kissel klar til å sende den forbi Kevin Carr i Sparta-målet.

Tre minutter senere var det Kissels landsmann Nick Dineen scoret sitt første i semifinaleserien. Han doblet ledelsen i kaoset som oppsto etter et skudd fra backen Kristian Østby. Det var Sarpsborg-guttens andre poeng for sesongen, og det første i sluttspillet.

Med litt over fem minutter igjen av midtperioden ble dommerne sendt inn i sekretariatet for å sjekke om Martin Lefebvre hadde scoret Oilers’ tredje for kampen. Andreas Klavestad sto opp i egen sone og fikk pucken ut. Derfra tok bulldoserrekken med Tommy Kristiansen, Thomas Berg-Paulsen og Greg Mauldin over. Lefebvre kom seg inn, og i posisjon til skudd. Pucken viste seg å ikke ha gått i mål, men hadde dobbelt stolpetreff. Dermed ble det ingen scoringer i andre periode.

Anders Tangen Henriksen ville det annerledes i tredje periode. Sander Hurrød vant pucken i en duell langs vantet og fikk den videre til Rob Bordson. Amerikaneren fant Kvernevik-gutten inne foran Carr, og Tangen Henriksen fikk pucken i mål.

Det gjør at scoringene nok en gang fordeles på ulike spillere. Alle Oilers’ fem mål i semifinalene har kommet fra forskjellige målscorere. Det er noe som gleder Oilers-treneren.

– Vi vinner på det, og det er en styrke i laget. Den første kampen med Tommy (Kristiansen) og (Andreas) Klavestad. Nå med Dan (Kissel), Nick (Dineen) og Anders (Tangen Henriksen). Det er den måten laget er bygget på, sier Bjorkstrand.

– Gjør det vanskelig for oss

Med ett sekund igjen av kampen ble det delt ut utvisninger til Tommy Kristiansen, Christoffer Karlsen og Marcus Fagerudd for roughing. De to Oilers-spillerne og Sparta-backen knuffet i rundvantet, og det ble avslutningen på kampen.

– De gjør det vanskelig for oss. Nå får vi lade opp og ta en seier i Stavanger neste gang, sier Sparta-trener Nilsen.

Sjur Robert Nilsens Sparta ligger under 2-0 mot Oilers. (Carina Johansen/NTB)

Onsdag møtes lagene i DNB Arena. Da får Oilers en sjanse til å sikre seg fire matchpucker, mens Sparta nærmer seg å få kniven på strupen.

I den andre semifinaleserien leder Storhamar 1–0 mot Vålerenga før kamp to spilles tirsdag i Jordal Amfi.

NM-semifinale, ishockey.

Sparta Sarpsborg – Stavanger Oilers 0–3 (0-2, 0-0, 0-1)

(Oilers leder 2–0 i best av sju-serien)

Sparta Amfi.

Mål: 0–1 (7.56) Dan Kissel (Andreas Klavestad), 0–2 (10.34) Nick Dineen (Colton Beck, Kristian Østby), 0–3 (49.52) Anders Tangen Henriksen (Rob Bordson, Sander Hurrød)

Skudd: 19–28.

Utvisninger: Sparta 6 x 2 min., Oilers 5 x 2 min.

