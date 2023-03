Tror på en helt annen kamp

Oilers drar til Sarpsborg for kamp to i semifinaleserien, og mannen som avgjorde kamp én serien tror det blir annerledes.

– Jeg tror det blir en helt annen kamp på mandag i Sarpsborg, så vi må bare sæle på igjen og være klare, sier Klavestad til RA.

For det er ingen tvil om at Sarpsborg-laget har alle intensjoner om å ta tilbake etter at Oilers tok ledelsen i semifinaleserien.

– Ja, og nå blir det på stor bane. Jeg håper det er noe som taler til vår fordel med den måten vi ønsker å spille på, sier Sparta-back Jonas Holøs.

Jonas Holøs var tilbake på isen for Sparta. (Carina Johansen/NTB)

Den tidligere NHL-spilleren er tilbake etter å ha vært på sidelinjen gjennom hele sesongen. Etter lørdagens kamp i DNB Arena fortalte han RA at skaden føltes bra underveis i kampen, men han var naturligvis sliten.

Klavestad forteller at den naturlige resepten mellom kampene handler om de vanlige tingene for Oilers. De må spise, hvile og trene for å bli klare til å møte Sparta igjen.

På isen vil han ikke ha noe forskjell fra 2-0-seieren i DNB Arena lørdag kveld.

– Vi må gjøre det samme i 3 x 20 minutter, sier Klavestad.

Sarpingen sørget sammen med Tommy Kristiansen for Oilers’ scoringer i den første semifinalen. Da valgte Oilers å benytte seg av fire backpar, i stedet for å ha med seg en ekstraløper.

Colton Beck måtte av med skade etter en takling fra Spartas Håvard Østrem Salsten. Etter kampen var Oilers-trener Todd Bjorkstrand usikker på Becks status, men presiserte at dersom han kjenner canadieren riktig så er han klar til kamp igjen mandag.

Kampen starter mandag klokken 19.00, og kan følges direkte hos RA.

