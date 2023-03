Oilers-sarpingene sørget for første stikk: – Vil slå dem

2–0 mot Sparta i DNB Arena lørdag kveld, og begge målene kom fra Oilers’ Sarpsborg-gutter. Backen Andreas Klavestad scoret det kampavgjørende målet allerede i første periode da han tok pucken med seg rundt Sparta-keeper Kevin Carrs mål og fikk pucken inn.

Det tilhører sjeldenhetene at Klavestad blir stående med det kampavgjørende målet, men han tror han har forklaringen på hva som tenner sarpingene litt ekstra.

– Vi har jo vokst opp med mange av de guttene, og vil slå dem, sier Klavestad til RA.

Tommy Kristiansen scoret det neste tellende Oilers-målet, selv om Rob Bordson hadde en styring som ble annullert i mellomtiden. Oilers-profilen reagerte på at det ble brukt seks minutter på å slå fast at det var mål på isen ved egen scoring, men dommerne kom ut fra sekretariatet og godkjente Kristiansens scoring.

– Men det betyr ingenting for det ble mål og seier, sier Kristiansen.

Tommy Kristiansen og Oilers slo Sparta 2-0 i den første semifinalen. (Carina Johansen/NTB)

Regner med å ha Beck med

Oilers valgte å stille med fire backpar, og dermed fire fulle rekker, i stedet for å ha med ekstraløper. Markus Søberg var ikke med.

Løperen Colton Beck fikk seg en smell og forlot kampen underveis, og da ble de naturligvis tvunget ned på elleve løpere.

Trener Todd Bjorkstrand har ennå ikke fått rapport om spilleren.

– Ut fra hvordan jeg kjenner Colton regner jeg med at han er klar igjen og spiller neste kamp, sier Bjorkstrand.

Todd Bjorkstrand var fornøyd med å se laget spille rask ishockey. (Carina Johansen/NTB)

Raskt spill

Selv om det har vært en lang pause for semifinalistene etter at de gikk gjennom kvartfinalene med 4–0 i kamper var Oilers-treneren fornøyd med den kampen som ble servert i DNB Arena.

– Vi leverte rask hockey på tross av den lange pausen. Guttene gjorde en god innsats, og det var solid. Vi skapte bra sjanser, var gode i undertall og hadde et sterkt overtall, sier amerikaneren.

– Det var kjempedeilig. Vi spilte en solid kamp, og gjorde det over tre perioder. Da blir det gode resultater, sier Klavestad.

Semifinalens første scoring kom fra Andreas Klavestad. (Carina Johansen/NTB)

Viktig comeback for Sparta

Tidligere NHL-spiller Jonas Holøs gjorde comeback i Sparta-drakten for første gang i offisiell kamp etter han signerte for klubben før sesongen. Tross det lange skadeavbrekket spilte backen over 21 minutter for sarpingene, men det holdt ikke til å hjelpe moderklubben til seier.

Landslagsveteranen følte kampen ble som forventet.

– Stavanger satte oss under press fra start, og det er synd vi ikke kom gjennom. Sånn er ishockey, nå er det bare å nullstille, sier Holøs.

Jonas Holøs var tilbake på isen for Sparta. (Carina Johansen/NTB)

Backen vil etter alt å dømme være klar til ny kamp allerede mandag.

– Skaden føles bra, men det er lenge siden jeg har spilt. Får håpe restitusjonen går bra, sier han.

Kampen i Sarpsborg starter mandag klokken 19.00. I fjor endte semifinalene mellom lagene med sju kamper, og Oilers tok seg til finalen.

---

KAMPFAKTA

NM-sluttspillet, ishockey.

Stavanger Oilers – Sparta Sarpsborg 2–0 (1-0, 0-0, 1-0)

(Oilers leder 1–0 i best av sju-serien)

DNB Arena, 3312 tilskuere.

Mål: 1–0 (9.11) Andreas Klavestad (Nick Dineen), 2–0 (48.13) Tommy Kristiansen (Martin Lefebvre, André Bjelland Strandborg).

Utvisninger: Oilers 3 x 2 min., Sparta 5 x 2 min.

Skudd: 30–28.

---