Oilers klar til første semifinale – kan gjøre spesiell vri

For første gang denne sesongen føler Tommy Kristiansen at Oilers forbereder seg til en sluttspillkamp.

Kvartfinalene mot Lillehammer ble en parademarsj, men utenom det vanlige. Det var fire kamper med overkjøring, selv om Lillehammer-spillerne forsøkte å gi Oilers kamp.

Lørdag klokken 16.00 er første semifinale i gang, og Sparta er motstander for Sarpsborg-gutten Tommy Kristiansen og Oilers.

– Endelig starter sluttspillet for vår del. Det var ikke det samme mot Lillehammer, sier Kristiansen til RA.

Meldinger

Barndomsklubben hans er naturligvis en spesiell motstander å møte, selv om det er langt fra første gang Kristiansen møter laget han er oppvokst med.

– Jeg er blitt så vant til det. Men jeg må innrømme at det går en ekstra faen i oss sarpinger, sier Kristiansen.

For han har tre andre sarpinger med seg i Oilers. Andreas Klavestad, Kristian Østby og Christoffer Karlsen utgjør, sammen med Kristiansen, sarpingene i laget.

Erfaringsmessig vet også Kristiansen at det vil komme sterke reaksjoner og meldinger fra hjembyen.

– Noen kamper inn i serien sitter nok meldingene løst hos folk, sier han.

Joker Holøs

Oilers og Sparta møtes i den ene semifinaleserien, mens den andre spilles mellom Storhamar og Vålerenga. Alle fire lagene har hentet spillere fra kriserammede Manglerud Star og / eller Lillehammer gjennom sesongen, og er vesentlig forsterket fra utgangspunktet i september.

Spartas joker inn til sluttspillet kan fort være backen Jonas Holøs. Landslagskapteinen med NHL-erfaring har vært på sidelinjen med skade siden han skrev under på kontrakten med Sparta før sesongen, men skal nå være i full trening og kan få comebacket mot Oilers lørdag dersom kroppen responderer bra.

Det håper faktisk Kristiansen skjer.

– Håper virkelig for Jonas’ del at han får vært med. Han er god spiller og en fantastisk person, så det unner jeg ham. Det er også veldig bra for Fjordkraft-ligaen å få en sånn profil på isen, sier Oilers-spilleren.

Tommy Kristiansen regner med det kommer noen meldinger fra folk i Sarpsborg underveis i semifinalene. (Kristoffer Knutsen)

Åtte Oilers-backer?

For Oilers kan det bli endringer på backsiden mot Sparta. Oilers-trener Todd Bjorkstrand må velge blant ni backer, og har den siste tiden benyttet både sju og åtte i kamp.

Amerikaneren vil ikke utelukke å gjøre noe så utradisjonelt som å stille med åtte backer i en semifinale, noe som er svært uvanlig i ishockeymiljøet.

– Det er noe vi har snakket om i trenerteamet, men det sier seg selv at en spiller som Martin (Lefebvre, Oilers-back) spiller flere minutter mot Sparta enn han gjorde mot Lillehammer, sier Bjorkstrand.

Todd Bjorkstrand snakker ofte om prosessen, og endrer ikke på det i sitt siste sluttspiill som Oilers-trener. (Kristoffer Knutsen)

Hvor mange backer som blir med henger naturligvis også sammen med situasjonen på løpersiden. Til kamp fire på Lillehammer var ikke Rob Bordson og Bryce Gervais med på grunn av kommende fødsler. Det har vært én av årsakene til flere skifter i rekkene.

Den norske førsterekken med André Bjelland Strandborg, Christoffer Karlsen og Ludvig Hoff har vært urørt den siste tiden, sammen med Thomas Berg-Paulsen, Tommy Kristiansen og Greg Mauldins bulldoserrekke. Bjorkstrand forteller at de to rekkene ikke vil bli endret til lørdagens kamp heller.

– Så prøver vi å finne noe som fungerer bra med de to andre rekkene. Vi skal gjøre dette sammen som lag, og det er på den måten vi er bygget opp. Jobben nå er å finne de rekkene som kan få oss gjennom den første kampen mot Sparta, sier Oilers-treneren.

Han vil heller ikke gjette utfallet i semifinaleserien, for i kjent stil vil han kun snakke om neste kamp.

– Jeg tror på prosessen, og det er dag for dag som gjelder, sier Bjorkstrand.

Tommy Kristiansen tror iallfall laget er klart.

– Vi har vært gode i slutten av sesongen. Det er bra guts på trening, og vi er klar til å gi Sparta tøffe kamper, sier han.

