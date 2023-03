Videoen som sier alt

Ære den som æres bør. 40-åringen Greg Mauldin og 23-åringen Thomas Berg-Paulsen var de to spillerne som sto igjen lengst på isen etter tirsdagens trening. Ikke fordi at de er dårlig trent, snarere tvert imot. Duoen er kanskje Fjordkraft-ligaens best trente spillere, og er sentrale i Oilers-trener Todd Bjorkstrands mest betrodde rekke det siste året.

Iveren etter å bli bedre. Skuddet som skal sitte. Elementene som trener refleksene. Oilers-duoen sørger for at alle detaljene er på plass. I tillegg er de fysiske monster.

Semifinalene mot Sparta er for dem bare et hinder, for de ønsker å gå for det store. Begge tok sitt første gull med Oilers forrige sesong, og har ikke lagt ned mindre for å prøve å gjenskape prestasjonene fra forrige sesong.

Samtidig er det et tankekors at de to fikk lov å ha hele isen i DNB Arena alene. Selvsagt er spillerne slitne mot slutten av sesongen, og de aller fleste har naturligvis noen skader som plager dem, men moralen til de som ofrer litt ekstra etter trening i mars er en verdi som ikke kan måles i ferdigheter.

Det er de spillerne som vinner gull, selv om omgivelsene kan kalle dem kjedelige på grunn av at de ikke nødvendigvis bryr seg så veldig mye om hva folk synes om presentasjonen på prestasjonen.

Den tredje siste spilleren av var André Bjelland Strandborg. Utviklingen hans er en konsekvens av det han gjør.

De spillerne er en del av de to rekkene som har vært faste i Oilers den siste tiden (Greg Mauldin/Thomas Berg-Paulsen/Tommy Kristiansen og Ludvig Hoff/André Bjelland Strandborg/Christoffer Karlsen). Flere av spillerne som rullerer mellom ulike rekker sto på isen en liten stund etter treningen og spilte returspill på ett mål.

Nå skal det riktignok sies at Oilers har en hard treningshverdag for alle spillere, men egeninnsats er ikke kun innsatsen som gjøres i treningen. Det er også alt som legges ned utenom.

De som sto igjen er de som kan vinne for Oilers.

Sånn er det bare.

