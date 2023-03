Oilers sikret semifinale

Oilers er videre til semifinalene i NM-sluttspillet i ishockey. Det ble klart etter 4–0 i kamper mot Lillehammer, i en kvartfinaleserie som det ikke har luktet brent av i det hele tatt.

Fra begynnelse til slutt hadde Todd Bjorkstrands menn kontroll på det som foregikk, og den enorme måldifferansen mellom lagene gjennom de fire oppgjørene gjenspeiler også forskjellen på topp og bunn blant lagene som kom seg videre til sluttspill etter Fjordkraft-ligaen.

– Vi vant våre fire kamper og er videre, sier Oilers-trener Todd Bjorkstrand til RA etter å ha avsluttet kvartfinaleserien mot et kriserammet Lillehammer.

I kamp fire sviktet derimot Oilers på ett av områdene de har vært disiplinerte på gjennom sesongen, nemlig utvisninger. I Eidsiva Arena ble det ni utvisninger for Oilers.

KAMPFAKTA

NM-kvartfinale, ishockey.

Lillehammer – Stavanger Oilers 1–8 (0-3, 0-2, 1-3)

Eidsiva Arena.

Mål: 0–1 (6.29) Colton Beck (Andreas Klavestad, Nick Dineen), 0–2 (9.14) Christoffer Karlsen (Martin Lefebvre, André Bjelland Strandborg), 0–3 (17.17) Klavestad (Dan Kissel, Thomas Berg-Paulsen), 0–4 (21.45) Kissel (Beck), 0–5 (36.50) Dineen (Tommy Kristiansen), 0–6 (42.40) Ludvig Hoff (Daniel Rokseth, Strandborg), 1–6 (43.47) Homdrom (Fredriksen, Ellingsen), 1–7 (45.10) Lefebvre (Rokseth), 1–8 (57.49) Hoff (Kristiansen).

Skudd: 20–39

Utvisninger: Lillehammer 6 x 2 min, 1 x 5 min., 1 x 20 min., Oilers 9 x 2 min.

Gull og babylykke

Oilers-backen Martin Lefebvre spilte med gullhjelmen som lagets beste poengplukker etter seks poeng i den tredje kvartfinalen. Da Oilers sendte Lillehammer på sommerferie hadde backen to poeng, og dermed går han til første semifinale med gullhjelmen.

Rob Bordson og Bryce Gervais ble hjemme i Stavanger på grunn av at deres koner venter barn, mens Anders Tangen Henriksen heller ikke var med over til Østlandet. 17-åringen Iver Wick Karlsen, som debuterte med scoring mot Grüner i siste serierunde av Fjordkraft-ligaen, fikk derfor sluttspilldebuten for Oilers. Samtidig ble Sander Hurrød flyttet fram som løper igjen etter å ha blitt omskolert til back tidligere i sesongen.

Oilers-trener Bjorkstrand er fornøyd med å ha en skadefri stall inn mot semifinalene.

– Det er veldig positivt for oss, sier han.

Mot Lillehammer fikk Ludvig Hoff en kølle i ansiktet, og det ble leteaksjon etter tenner på isen. Kort tid etter var Hoff på isen og scoret.

Semifinale neste

Nå blir neste kamp for Oilers lørdag i neste uke.

Storhamar slo som ventet Manglerud Star 4–0 i kamper, mens Vålerenga og Sparta har overrasket mer i sine serier mot henholdsvis Frisk Asker og Stjernen. Alle kvartfinaleseriene endte 4–0.

Uansett er ikke Petter Thoresens Storhamar aktuelle for Oilers før en eventuell finale, ettersom de ikke er blant de to lavest rangerte. Som seriemester har Oilers privilegiet å velge motstander først, og hjemmefordel i alle runder.

I semifinalene splittes kampdagene slik at de ulike semifinalene spilles annenhver dag. Dermed kan det bli 14 dager sammenhengende med semifinaler dersom begge oppgjørene går til sju kamper.

