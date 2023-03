Rekordpreget overkjøring fra Oilers

Seieren mot Lillehammer er den største sluttspillseieren i Oilers’ klubbhistorie.

Oilers er i ferd med å avslutte kvartfinaleserien mot Lillehammer, og tirsdag tok de et langt steg mot semifinalen med den tredje strake seieren. Dermed leder de 3-0, og må kun vinne én av potensielt fire kamper til for å gå videre. Sannsynligvis blir det kun én kamp til i serien mellom lagene, for det skal mye til for at Lillehammer vinner torsdagens kamp i Eidsiva Arena og tvinger fram kamp fem i best av sju-serien.

Rekorder

Martin Lefebvre hadde seks målpoeng i kampen, og satte dermed sluttspillrekord for antall individuelle målpoeng i én kamp for Oilers. I tillegg tok hat trick-helten Tommy Kristiansen og Dennis Sveum plass som nummer fem og seks i klubbhistorien med over 50 målpoeng i sluttspillet.

Det var også rekordmange skudd i kampen, hvor Oilers endte med totalt 71 skudd på mål. Det er ny klubbrekord i sluttspill.

KAMPFAKTA

NM-sluttspillet, ishockey.

Stavanger Oilers – Lillehammer 13–0 (5-0, 5-0, 3-0)

DNB Arena, 3388 tilskuere.

Mål: 1–0 (7.14) Tommy Kristiansen (André Bjelland Strandborg, Martin Lefebvre), 2–0 (9.25) Kristiansen (Thomas Berg-Paulsen, Lefebvre), 3–0 (15.01) Lefebvre (Bryce Gervais, Nick Dineen), 4–0 (16.22) Greg Mauldin (Dennis Sveum, Andreas Klavestad), 5–0 (19.57) Christoffer Karlsen (Lefebvre), 6–0 (21.59) Anders Tangen Henriksen (Rob Bordson), 7–0 (24.00) Colton Beck (Klavestad, Gervais), 8–0 (34.14) Dan Kissel (Bordson, Sander Hurrød), 9–0 (38.49) Ludvig Hoff (Strandborg, Lefebvre), 10–0 (39.59) Klavestad (Sveum, Beck), 11–0 (42.02) Kissel (Henriksen, Lefebvre), 12–0 (44.06) Kristiansen (Patrick Ulriksen, Mauldin), 13–0 (50.30) Gervais (Markus Søberg, Beck)

Skudd: 71–16.

Sjeldent bytte

Overkjøringen ble komplett ettersom Lillehammer først byttet ut Daniel Ingvaldsen med Preben Schønningsen. Senere ble Ingvaldsen sendt inn igjen etter enda flere mål imot. Det er normalt å bytte keeper dersom det kommer for mange mål mot, men at en keeper kommer tilbake tilhører sjeldenhetene.

TV 2-ekspert og tidligere Oilers-keeper Ruben Smith kan ikke huske å ha sett tilsvarende selv.

– Jeg har aldri sett det i norsk hockey, men har hørt om at det skal ha skjedd, sier Smith til RA.

Landslagsspiller Christian Bull var vraket til kampen, og tok plass på tribunen sammen med Sander Husebø og Thomas Higson. Det gjorde at Patrick Ulriksen omsider var tilbake etter sykdom, og fikk satt sitt preg på kampen med heroisk defensiv innsats i tillegg til noen offensive bidrag.

Henrik Holm fikk også sin første sluttspillkamp for sesongen, og brukte anledningen til å holde nullen. Det har han satt norsk rekord for i seriesammenheng, men klarte å starte sluttspillet på samme måte som han avsluttet Fjordkraft-ligaen med mot Grüner.

Torsdag klokken 19.00 møtes lagene igjen, og da er det etter alt å dømme siste kamp i kvartfinaleserien mellom lagene.