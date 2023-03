Kun seieren varmet: – Oppskriftsmessig

4-1-seieren var alt annet enn imponerende fra seriemesterne. Faktisk tok det en halvtime før de sa takk og farvel til en ribbet motstander med store økonomiske problemer søndag.

– Oppskriftsmessig seier. Ikke noe mer. Vi startet feigt og måtte skru på litt underveis. Så gjorde vi jobben til slutt. Det er det viktigste, sier assistenttrener Juha Kanunismäki til RA.

– Det handlet om seieren og kun det. Dette så ikke pent ut, men vi fikk det vi kom for, følger Christoffer Karlsen opp.

Jevnt i en halvtime

Den første perioden var faktisk ganske jevn. Oilers vant den 1-0, men Lillehammer gikk mer på skøyter og hadde en helt annen plan enn da laget ble knust med 11–1 i DNB Arena i den første kvartfinalen.

Etter at hjemmelaget utlignet tidlig i midtperioden skjerpet Oilers seg. Ledermålet til Christoffer Karlsen ble plusset på med nettkjenninger fra Dan Kissel og Nick Dineen. Kaptein Dennis Sveum drepte det hele med en puck som skiftet retning på en motspiller i den siste perioden.

– Det var nok ikke den letteste kampen å være påskrudd i, erkjenner Juha Kaunismäki.

Sannheten er selvsagt den at det må skje noe helt spesielt om ikke denne serien ender på torsdag med 4–0 i kamper til Oilers. Alt annet er en skandale. Så stor er forskjellen på lagene både i kvalitet og situasjon.

Det skjønner alle. Også spillerne. Kaunismäki erkjenner glatt at det potensielt sett kan gjøre noe med motivasjonen.

Han tror også alle utvisningene Oilers fikk søndag hang sammen med kampbildet.

– Så er det ikke bra med et mer langsiktig blikk å ta så mange. Vi må spille mer i overtall enn undertall. Når det er sagt synes jeg vi burde fått noen flere sjanser i overtall i dag.

Christoffer Karlsen peker også på at det ikke er bra av Oilers å være udisiplinerte, men man må også kunne stille litt spørsmål ved dømmingen.

– Det er sluttspill dette og noen ganger virker det nesten som om at folk synes litt synd på Lillehammer, sier Karlsen.

En risiko

Både Karlsen og Kaunismäki var uansett mest opptatt av Oilers fikk seieren de behøvde for å kunne gå til 3–0 tirsdag. Det hele kan være mentalt krevende. Mye handler om å starte på rett måte for å drepe håpet hos motstanderen. Søndag fikk det leve litt for lenge og det handlet aller mest om det som foregikk i hodene hos Oilers.

– Det er klart at du må være mentalt klar til hver kamp og det er vanskelig slik dette har blitt. Men kampene skal vinnes, minner Karlsen om.

– Er det ikke en risiko mot semifinalene forbundet med å møte en så mye svakere motstander nå? At spillerne vender seg til at de har akkurat litt mer tid på seg?

– Det kan være det. Det var litt slik i fjor også og vi har diskuterte. Om du avgjør på fire kamper gir det likevel helt andre muligheter for både restitusjon og gode treninger. Vi har vektlagt det. Så gjør vi som Todd Bjorkstrand og ser kun mot neste kamp, sier Kaunismäki.

FAKTA

Ishockey, NM-sluttspillet, kvartfinale kamp 2

Lillehammer-Oilers 1–4 (0-1, 1-2, 0-1)

Kristins hall, 1174 tilskuere

Mål: 1. periode: 0–1 (8.23) Christoffer Karlsen (Strandborg, Lefebvre).

2. periode: 1–1 (20.38) Martin Ellingsen (Reichenberg, Arnestad), 1–2 (25.52) Dan Kissel (Henriksen, Klavestad), 1–3 (30.12) Nick Dineen (Gervais).

3. periode: 1–4 (42.13) Dennis Sveum (Strandborg).

Dommere: Jørn McCall Ekeberg og Mats Wikstrand

Utvisninger: Lillehammer 3x2 min. Oilers 6x2 min.

Skudd: 28–40

