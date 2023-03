Oilers-spiller: – Må gjøre jobben

Oilers kjørte fullstendig over Lillehammer i fredagens første kvartfinale, og vant til slutt 11–1 i DNB Arena.

– Det er stor forskjell på lagene. Rett og slett David mot Goliat. Lillehammer skal ha for at de jobbet hardt, sa Oilers-trener Todd Bjorkstrand til RA etter fredagens 11-1-seier i DNB Arena.

Likevel er det kun antall seiere som betyr noe i sluttspillet. Verken stil eller mål belønnes.

David mot Goliat

På forhånd er Hockey-Norge samstemte i at «David mot Goliat-serien» ender med fire strake seiere til Oilers, men Ludvig Hoff er klar på hva som kreves for at nettopp det skal skje.

– Vi må gjøre jobben. Møter vi ikke opp kan vi bli straffet av hvem som helst, sier han.

Det var totalt 17 av 20 utespillere som produserte målpoeng i den første kvartfinalekampen. Den jevnt fordelte poengproduksjonen mellom rekkene har vært ett av kjennetegnene på Oilers denne sesongen, og Oilers-treneren var godt fornøyd med at de fleste spillerne fikk kommet i gang allerede i sluttspillets første kamp.

[ 17 av 20 spillere med poeng da Oilers knuste Lillehammer ]

Strandborg: – Ikke bli kjepphøye

Stavanger-gutten André Bjelland Strandborg utgjør Oilers’ førsterekke sammen med Hoff og Christoffer Karlsen. 21-åringen mener de er nødt å fortsette med det de gjorde fredag.

– Vi må bare ikke bli kjepphøye, og heller fortsette å jobbe gjennom hele serien, sier Strandborg.

Nøkkelen til det ligger i inngangen til kampen.

– Vi skal komme inn med samme intensitet og trykk, sier Strandborg.

Patrick Ulriksen og Henrik Holm var borte med sykdomsrelatert fravær i fredagens kamp. Begge kan bli aktuelle til søndagens kamp.

I Holms fravær voktet Joona Partanen buret, mens Jens Hoekstra var reservekeeper.

Oilers valgte også å ha med 13 løpere for første gang på lenge, og Markus Søberg var ekstraløper.

Søndagens kamp i Eidsiva Arena starter klokken 17.00. Tirsdag er lagene tilbake i DNB Arena.

[ Klar til sluttspill? Se Pucksnakk-episodene her ]

[ Kommentar: Oilers må ta to hensyn ]