Stortalent (17) får Oilers-debuten

Stavanger — Iver Wick Karlsen (17) har vært en nøkkelspiller for både U18- og U20-laget til Oilers de siste sesongene. Tirsdag får han debuten for A-laget når Grüner venter i siste seriekamp før sluttspillet går i gang.

Talentet fyller 18 år den 10. mars, og rekker å debutere i Fjordkraft-ligaen med gitter på.

Selv ser den venstrefattede løperen fram til å kjenne på nivået.

– Det blir veldig kult, og er et stort hakk opp fra U20. Jeg har sett fram til det lenge, og må si at det er en drøm som går i oppfyllelse, sier Wick Karlsen til RA.

Iver Wick Karlsen debuterer for A-laget kun elleve dager før egen 18-årsdag. (Kristoffer Knutsen)

Jeg liker måten han har vist seg fram på når han har vært med oss. — Todd Bjorkstrand

– Fortjener det

17-åringen har 56 målpoeng på 30 seriekamper med U20-laget denne sesongen, noe som gir en poengproduksjon på nesten to målpoeng per kamp. I den viktige pluss/minus-statistikken står han med 35, som indikerer at laget blir tilført langt mer mål med ham på isen enn de slipper inn.

RA har tidligere omtalt Wick Karlsen som ett av regionens største ishockeytalenter på guttesiden. I april kan han bli blant U18-landslagssjef Christer Nylunds utvalgte til å representere Norge i U18-VM som arrangeres i den sveitsiske byen Basel. Der er de i gruppe med Latvia, Finland, USA og Sveits.

Det er uansett en produserende spiller som får slippe til på A-laget. At han er vant med å produsere skal ikke bli en ulempe i debuten. Wick Karlsen er ikke fremmed for tanken om å bidra offensivt.

– Jeg håper på ett poeng, men det viktigste blir selvsagt å sette laget først, sier han.

Oilers-trener Todd Bjorkstrand har gjennom sesongen hatt Wick Karlsen med på flere treninger, og med én kamp igjen før sluttspillet mener han det er naturlig å gi 17-åringen muligheten.

– Han fortjener det. Jeg liker måten han har vist seg fram på når han har vært med oss, sier Bjorkstrand.

For tredje gang ble Todd Bjorkstrand seriemester med Stavanger Oilers lørdag. Mot Grüner håper han å avslutte med stil. (Carina Johansen/NTB)

Bjorkstrand vil avslutte med stil

Treneren må klare seg uten flere spillere til siste seriekamp. Etter gullet i Fjordkraft-ligaen ble sikret lørdag er feiringen avsluttet, og nå er det sluttspill som er i tankene.

Rob Bordson blir hjemme i Stavanger på grunn av kommende familieforøkelse, mens Greg Mauldin ennå er på vei tilbake etter skade.

Den rutinerte trioen Dennis Sveum, Dan Kissel og Martin Lefebvre spiller heller ikke kampen mot Grüner. Alle er etter det RA kjenner til likevel aktuelle til fredagens kvartfinale.

Bjorkstrand mener Grüner-kampen i stor grad handler om å bygge opp til det som skjer fredag. Da går sluttspillet i gang. Det gjør likevel ikke at de tar lett på Grüner.

– Vi skal inn til sluttspillet med en god følelse. Jeg vet det kommer til å bli hardt, men vi skal avslutte med en seier og bli klar til det som venter, sier Oilers-treneren.

Oilers får velge kvartfinalemotstander først, og valget tas etter kampen mot Grüner. Det blir et valg mellom Lillehammer (sjuendeplass) og Manglerud Star (åttendeplass). De øvrige kampene i siste runde vil avgjøre plasseringene fra andre- til femteplass. Før siste serierunde er det Petter Thoresens Storhamar som ligger nærmest Oilers på topp med 92 poeng.

Siste seriekamp starter klokken 19.00, og kan følges direkte hos RA.

FAKTA

Navn: Iver Wick Karlsen

Født: 10. mars 2005

Posisjon: Løper

Fatning: Venstre

Spiller til daglig for Oilers U18 og Oilers U20.

Har vært på flere samlinger med U18-landslaget denne sesongen.

