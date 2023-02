Oilers tok gull etter overkjøring

Vålerenga slo Storhamar 3-2, og med Oilers’ tre poeng mot Manglerud Star er dermed Todd Bjorkstrands menn mestere i Fjordkraft-ligaen 2022-23.

Det var liten tvil om at Oilers ville ta kontroll på egen skjebne. Allerede etter 2.52 scoret Anders Tangen Henriksen assistert av Rob Bordson og Christian Bull. Det tok bare litt tid før spillet ble stoppet, og video ble sjekket. Klokken ble skrudd tilbake, og det tok ikke lang tid før den hete scoringsmaskinen Bryce Gervais presenterte seg for kvelden da han økte ledelsen til 2-0. Tommy Kristiansen assisterte både den, og den tredje scoringen som André Bjelland Strandborg sto for.

Deretter ble Kristiansen sendt i dusjen etter en slåsskamp mot Kristoffer Ole Tapper.

Tommy Kristiansen og Kristoffer Ole Tapper havnet i brytekamp på isen. (Carina Johansen/NTB)

[ Slik var kampen ]

[ Holm med norsk rekord og gullsjanse ]

Stjernebacken Martin Lefebvre hadde sju poeng i torsdagens 12-2-nedsabling av Lillehammer, og fortsatte i samme spor mot Manglerud Star. Han assisterte både Gervais’ og Strandborgs scoringer, før han var nest sist i pucken da Dan Kissel fant veien til målet etter MS’ redusering.

Tangen Henriksen økte ledelsen til 5-1 i begynnelsen av tredje periode. Litt over halvveis i den tredje perioden assisterte han Gervias’ andre scoring.

Da hjalp det lite for grønntrøyene med Nikolai Olsviks redusering med tre sekunder igjen.

Oilers avslutter seriespillet med bortekamp mot Grüner tirsdag. Etter kampslutt skal Oilers velge kvartfinalemotstander, og den første av inntil sju kvartfinaler spilles neste fredag i DNB Arena.

Valget Oilers må gjøre er mellom Manglerud Star og Lillehammer, som er de to lavest rangerte lagene som kaprer sluttspillplass.

[ Se Pucksnakk med Oilers-trener Todd Bjorkstrand: - Det er min filosofi ]

---

KAMPFAKTA

Fjordkraft-ligaen, ishockey.

Stavanger Oilers - Manglerud Star 6-2 (2-0, 2-1, 2-1)

DNB Arena, 3881 tilskuere.

Mål: 1-0 (2.52) Anders Tangen Henriksen (Rob Bordson, Christian Bull), 2-0 (3.56) Bryce Gervais (Tommy Kristiansen, Martin Lefebvre), 3-0 (23.58) André Bjelland Strandborg (Kristiansen, Lefebvre), 3-1 (30.32) Lucas Loob Trygg (Henriksen, Thoresen), 4-1 (39.22) Dan Kissel (Lefebvre, Christoffer Karlsen), 5-1 (42.54) Tangen Henriksen (Bordson, Gervais), 6-1 (51.40) Gervais (Tangen Henriksen), 6-2 (59.57) Nicolai Olsvik.

Skudd: 44-14

Utvisninger: Oilers 6 x 2 min., 1 x 5 min., 1 x 20 min. MS 4 x 2 min., 1 x 5 min., 1 x 20 min.

---