Advarer mot gamleklubben: – Kan overraske oss

Stavanger — Nick Dineen var en ekte klubbspiller i Lillehammer. Svigerfaren er en av klubbens lojale sponsorer, svogeren sitter i styret og selv valgte Dineen å slå seg til ro i byen.

Alt var rosenrødt, og nærmest som i en film. Amerikaneren omtaler OL-byen fra 1994 som hjemme, noe som kanskje ikke er så rart ettersom ungene på snart fire og fem er født der.

I desember ble det derimot en slutt på eventyret i OL-byen. Kun litt over én måned etter Oilers var der for å spille Hockey Classic i ærverdige Håkons Hall sto konkursspøkelset i gangen i Kristins Hall, og Lillehammer ble nødt å ta drastiske grep.

Ett av de tungene grepene ble å fristille de best betalte spillerne, og på den listen befant naturligvis poengkongen Dineen seg. Han endte opp i Oilers, og torsdag møter han Lillehammer for andre gang etter overgangen fra OL-byen til Stavanger og DNB Arena.

– Nå er det enda en kamp vi må vinne. Det var hardere for meg personlig å møte dem forrige gang, sier Nick Dineen til RA.

[ Oilers-nykommeren kjørte seg vill ]

To år til i Oilers

33-åringen har ikke bare gått fra et lag til et annet, men også fra bunnstrid til gulljakt. Den forskjellen er stor.

– Det er spesielt, og kult å se hvordan et vinnerlag fungerer. Jeg har vært på topplag tidligere, men aldri som her, sier han.

Oilers leder serien, og er dermed i rute til å vinne Fjordkraft-ligaen 2022–23. Det er ett poeng ned til Storhamar, og de gjenstående kampene er mot bunnlagene Lillehammer, Manglerud Star og Grüner. Det er dermed kun Ringerike Panthers av bunn fire som ikke står på menyen før sluttspillet starter fredag 3. mars.

I landslagspausen tok Dineen også en viktig avgjørelse med familien. Han signerte en toårskontrakt med Oilers, og blir dermed værende i byen han nå bor alene i.

Det blir endringer på det til høsten. Da flytter kone og barn med ham til Stavanger.

– Etter halvannen måned alene kan jeg slå fast at det ikke kan fortsette sånn i all overskuelig framtid. Det er viktig for meg å ha familien rundt meg, sier Dineen.

---

FAKTA

Navn: Nick Dineen

Født: 28. februar 1989

Sted: Omaha, Nebraska, USA

Høyde: 178 centimeter

Vekt: 89 kilo

Posisjon: Center

Fatning: Høyre

---

[ Se Pucksnakk: - Blir ganske avgjørende ]

Han forteller at arbeidet med å finne plass å bo, barnehage og alle de praktiske tingene allerede er i gang.

Likevel var det ikke bare en enkel avgjørelse å bestemme seg for å bli i Oilers. Kontraktslengden var det han benyttet minst tid på, for han ønsket to år dersom familien skulle flyttes med slik at belastningen ikke ble for stor med flytting fram og tilbake. Det ga forutsigbarhet, og han forteller at fru Dineen ikke var fremmed for tanken om å flytte da hun så hvordan familien ble ivaretatt av klubben.

Den andre siden av det handlet om båndene inn i Lillehammer Ishockeyklubb. Den nevnte svigerfaren var en av de første 33-åringen snakket med angående forlengelse i Oilers da det ble aktuelt.

– Vi måtte snakke om det. Han er også min kones sjef. Jeg var litt nervøs før samtalen, men det gikk veldig fint. Han var støttende, sier Dineen.

[ TV-kjendisen og faren skal få fram talenter i Stavanger ]

Nick Dineen trives i Stavanger, og blir værende de neste sesongene. (Annika Byrde/NTB)

[ Kommentar: X-faktoren som er gull verdt ]

Gulljakt

Han har allerede fått kjenne på presset som er i Stavanger, og amerikaneren forteller at det er noe av det fine med spillergruppen: Måten de håndterer det på.

– Alle vet hva som kreves, og hva vi må gjøre for å nå målet vårt, sier 33-åringen.

Kampen mot gamleklubben blir viktig for å nå det neste målet, nemlig å vinne Fjordkraft-ligaen. Selv om Lillehammer har tapt seks strake kamper vil ikke den tidligere kapteinen for rødtrøyene ta lett på oppgaven som venter.

– Lillehammer kan komme hardt ut og overraske oss. De har spilt hardt i det siste, så alt kan skje, sier Dineen.

Oilers-trener Todd Bjorkstrand er tilbake fra USA og ser fram til å lede laget i kamp igjen.

– Det blir en hard kamp, og veldig viktig for å nå målet vårt om å vinne gull, sier Bjorkstrand.

Til kampen som starter klokken 18.00 er Greg Mauldin usikker. Han trente ikke med laget onsdag, men skal likevel være aktuell.

[ Kissel ble historisk og Oilers sikret nok gullet ]

[ Lokal klubb med drastisk grep: - Utelukkende negativt ]