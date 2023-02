Kommentar: Fedretur før gullkamp for treneren blir feil

Oilers vant dramaet mot Stjernen 4–3 og sikret nok gullet lørdag – til tross for at Bjorkstrand glimret med sitt fravær på benken. Laget ble i stedet ledet av assistent Juha Kaunismäki og keepertrener Jarkko Hyytiä.

At det gikk bra, og at laget var i kompetente hender, skal Oilers faktisk være sjeleglade for. Dette var langt på vei gambling på for høyt nivå – fra en klubbledelse som normalt treffer bra på de fleste avgjørelser.

For hvordan skulle det tatt seg ut om seriegullet 2022/2023 glapp, mens hovedtreneren var på far og sønn tur i regi av NHL-klubben Seattle Kraken?

Det kunne nemlig utmerket godt blitt utfallet. Før oppgjøret i Stjernehallen lørdag gjensto fire kamper i det som er en rekordjevn serie. Utgangspunktet var at det kun skilte seks poeng fra Oilers i tet til Stjernen på 5. plass. Storhamar og Sparta jaktet kun to poeng bak Oilers, mens det var fire ned til VIF.

Seirer mot sportslig og økonomisk kriserammede Lillehammer og MS de neste dagene, samt tabelljumbo Grüner, vil nå sikre Oilers et nytt gull. Høyst sannsynlig er dette i boks. Det skjønner de fleste.

Likevel var det meget spesielt å gi hovedtreneren fri til den av de gjenstående kampene hvor det virkelig kunne ryke. Potensialet for det vil alltid være til stede mot lag hvor såpass få poeng skiller. At det til sist endte i drama og Sudden Death forteller det meste.

At denne turen ble avtalt allerede i fjor høst betyr fint lite. Siden før sesongen har alle i Oilers advart om at serien ville bli rekordjevn. Da slipper man, i min bok, bare ikke treneren i den heftigste innspurten. Spesielt ikke en trener som er fullstendig system- og spillestilfrik.

Det ville vært en dyp urett overfor dem om dette hadde gått galt. — Espen Astor Iversen

Selv om han skal bort fra klubben etter sesongen er det i høyeste grad han som burde passet på at alle gjorde hva de skulle – og eventuelt stått til rette for et tap. Ikke assistentene. Det ville vært en dyp urett overfor dem om dette gikk galt.

De må også faktisk være lov å la seg undre over at Bjorkstrand tillot seg å reise i denne situasjonen. Jeg aner ikke om han har presset på, men bra er det ikke.

Det er også på sin plass å undre på hva Oilers tenkte på med å gi sitt ja. Intensjonene var helt sikkert de beste, men dette handler om timing. Fri i serierunde fem mot Grüner ville vært noe helt annet – selv om poengene betyr de samme på den endelige tabellen. Det er noe med både timing og signaleffekt som ikke flyr her. Kanskje enda mer siden Bjorkstrand også sitter på en oppsigelse klubben betegner som uproblematisk i forhold til motivasjon.

All den tid Oilers stadig snakker om hvor viktig grunnserien er blitt i hockey framstår det nærmest litt arrogant å slippe hovedtreneren på en ferietur i en slik situasjon. Både i forhold til publikum som betaler for sesongkort – og i forhold til motstandere man forsøker å male som konkurransedyktige.

Argumenter om at dette «kun» var en grunnseriekamp holder ikke. Å vinne grunnserien kan bli helt avgjørende for å vinne NM-gull. Seriemesteren får velge motstander i kvartfinale og semifinale. Det betyr enormt mye.

Forhåpentligvis tenker klubben seg om litt bedre før de tillater noe slikt neste gang. De skal ikke slutte å være en god, ansvarlig og kjekk arbeidsgiver. Men timing må inn i regnestykket.

Heldigvis gikk det bra denne gangen. Nå blir det høyst sannsynlig seriegull.

