Oilers tilbake på gullsporet

Stavanger — Oilers fikk omsider revansjert tapene mot Storhamar og Vålerenga da Frisk Asker gjestet DNB Arena. En landslagspause som garantert har føltes lang for spillerne har vært mellom tapene i toppkampene og torsdagens kamp.

Med under fire minutter igjen av andre periode scoret Bryce Gervais kampens første mål, og for en perle det var. En nydelig pasning fra amerikaneren Rob Bordson gjorde at Gervais fikk skyte direkteskudd, og utfallet ble en forløsende scoring.

Litt før tredje periode var halvspilt doblet Ludvig Hoff ledelsen til 2–0 da han scoret på en retur etter et blålinjeskudd fra den canadiske backen Martin Lefebvre. Målet kom i overtall.

Med 3.52 igjen av tredje periode kriget Markus Søberg inn Oilers’ tredje scoring. Dommerne var i tvil om det var interference mot målvakten, og sjekket video, men målet ble stående.

Utvisningsbonanza

Selv om det tok tid før første målet skal det ikke stå på sjansene før Gervais’ scoring. På scoringstidspunktet var det allerede 20 skudd mot Frisk Asker-keeper Henrik Fayen-Vestavik.

Assistmannen Bordson sto for det som kanskje var første periodes største sjanse da han fikk stå alene foran Fayen-Vestavik, og dro ham ut. Likevel ble pucken sendt utenfor målet.

André Bjelland Strandborg og Oilers var tilbake etter landslagspausen. (Kristoffer Knutsen)

Åpningsperioden ble ellers preget av mange utvisninger. Halvveis i perioden havnet André Bjelland Strandborg i basketak med tidligere lagkamerat i Oilers David Morley. Flere ble innblandet, og det var starten på en utvisningsbonanza. Totalt ble det delt ut hele 18 utvisningsminutter i siste halvdel av første periode.

Oilers evnet å skape sjanser i perioder med undertall, og veteranen Greg Mauldin viste for alvor hvorfor han som 40-åring fortsatt er blant nøkkelspillerne i Fjordkraft-ligaen. Med heroisk innsats stoppet han alene Frisk Asker fra flere oppspillsmuligheter.

Greg Mauldin for Stavanger Oilers mot Frisk Asker. (Kristoffer Knutsen)

Åtte backer

Det ble også tatt et defensivt grep. Normalt er det sju backer med, men i løper Thomas Berg-Paulsens fravær valgte Oilers-trener Todd Bjorkstrand å ta med seg åtte backer mot Frisk Asker. Det ga fire backpar, og alle spilte gjennom kampen.

Det gjaldt også nykommeren Christian Bull, som fikk Oilers-debuten 33 timer etter han ble klar for klubben. Den rutinerte landslagsbacken spilte utrolig nok i fjerdebackparet sammen med Patrick Ulriksen.

Under Bjorkstrands ledelse er det blitt en vane å se Oilers rullere på fire løperrekker, men det er første gang han har benyttet fire fulle rekker på den måten som skjedde mot Frisk.

Sammen med keeper Henrik Holm sørget de for å holde nullen, og det var Holms tiende smultring for sesongen. Det er forbedring av hans egen klubbrekord, som ble satt tidligere denne sesongen.

Neste kamp for Oilers er borte mot Stjernen lørdag. Det gjenstår kun fire kamper av seriespillet, og Oilers leder ligaen med to poeng ned til Sparta og Storhamar.

---

KAMPFAKTA

Fjordkraft-ligaen, ishockey.

Stavanger Oilers – Frisk Asker 3–0 (0-0, 1-0, 2-0)

DNB Arena, 3881 tilskuere.

Mål: 1–0 (36.14) Bryce Gervais (Rob Bordson), 2–0 (48.22) Ludvig Hoff (Martin Lefebvre, André Bjelland Strandborg), 3–0 (56.08) Markus Søberg (Dan Kissel, Lefebvre).

Skudd: 32–17

Utvisninger: Oilers 5 x 2 min., Frisk 5 x 2 min.

---