Oilers forsterker med landslagsback før sluttspillet

Oilers har vært på jakt etter en ny back siden korttidsavtalen med Jan Brejcak gikk ut i desember. I utgangspunktet var den siste importplassen tiltenkt en utenlandsk back, men da Nick Dineen ble tilgjengelig for Oilers valgte klubben å gå for kvalitet foran posisjon.

I ettertid har jakten etter en defensiv forsterkning pågått, og onsdag morgen – på overgangsvinduets siste dag – avslører RA at den norske backen Christian Bull er klar for Oilers.

Lørenskog-gutten er sluppet av den østerrikske klubben Pioneers Voralberg, og den 187 centimeter lange backen drar til Stavanger allerede onsdag.

Det er dermed en sjanse for at 26-åringen blir klar allerede til torsdagens kamp mot Frisk Asker i DNB Arena.

– Ja, det vil være rimelig å anta at papirarbeidet vil være i orden, sier Oilers’ sportsdirektør Pål Haukali Higson til RA.

Tirsdag kveld spilte Bull for Pioneers i den østerrikske toppligaen ICEHL. Tross to målpoeng fra nordmannen ble det 7-3-tap mot Innsbruck i hans siste kamp der.

Backen er veldig tydelig på hvorfor valget falt på å forlate Østerrike til fordel for Oilers.

– Jeg føler de har en god sjanse til å ta gullet, og at det var det rette for meg nå. Jeg gleder meg til å komme til byen og starte, sier Christian Bull.

Onsdag morgen var han på vei nordover for å komme seg til Stavanger og DNB Arena.

Han spiller forholdsvis enkelt med gode førstepasninger og er solid defensivt. — Pål Haukali Higson

Oilers’ forventninger til Bull

– Hva tilfører Christian Bull?

– Han er en av de bedre norske backene. Det er en spiller som har vært i VM-troppen fire av de fem siste årene, og er en solid back. Det vi klassisk kaller en toveisback, sier Higson – og utdyper:

– Han spiller forholdsvis enkelt med gode førstepasninger og er solid defensivt. Bull har bra størrelse, og ikke minst var det et poeng for oss etter å ha hentet Dineen at det var kjekt å tilføre en norsk back til stammen.

Oilers' sportsdirektør Pål Haukali Higson er fornøyd med å ha signert Christian Bull. (Kristoffer Knutsen)

Den etter hvert erfarne landslagsbacken tror selv at han tilfører en bredde i laget, og kan bidra med erfaring.

– Føler jeg kan være med og bidra framover, og stenge igjen bakover. Det er det jeg håper på, sier Bull.

Avtalen med 26-åringen strekker seg ut sesongen.

– Hvilke forventninger har dere til ham?

– Han kommer fra å ha spilt ishockey hele sesongen, så spillemessig er han godt i gang. Det er mer å tilpasse seg de taktiske forskjellene fra der han har spilt til vårt lag. Det bør gå greit. Han bruker nok litt tid på å finne sin plass, men han er en spiller av et godt kaliber. Det er en som vil bidra i backkorpset vårt, sier sportsdirektøren.

Den siste tiden har Storhamar kjøpt fri to spillere fra Lillehammer da de hentet keeperen Trym Gran og backen Sverre Rønningen fra den kriserammede klubben. RA vet at Oilers lenge var på banen for å lande Rønningens signatur, men valgte å trekke seg underveis i prosessen da de økonomiske vilkårene for en potensiell overgang ble høyere enn først antatt.

– Måtte dere betale noe for å få Bull fri fra Pioneers Voralberg?

– Nei, slår Higson fast.

Klar for sluttspillet

Med signeringen av backen Bull er laget komplett i Oilers’ øyne inn mot sluttspillet. Overgangsfristen er onsdag kveld, og Higson forteller at det ikke er forventet ytterligere framstøt før den løper ut.

Dermed er laget fra seriestart forsterket med centeren Rob Bordson, vingen Markus Søberg, centeren Nick Dineen og backen Christian Bull.

Vegard Faret har forlatt klubben på utlån til Ringerike Panthers i Fjordkraft-ligaen.

– Hvordan føler du laget ser ut inn mot sluttspill?

– Nå har vi tilført en back av topp kvalitet, og er styrket inn mot avslutningen. Vi har egentlig to gode backer inn med Kristian Østby tilbake. Da har vi to ekstra backer å spille på, og setter oss i en god situasjon både kvalitets- og breddemessig, sier Higson.

Bull har tidligere spilt for Lillehammer og Storhamar i Fjordkraft-ligaen. I tillegg har han vært innom Björklöven, Krefeld Pinguine og Nove Zamky i utlandet, før han denne sesongen spilte 42 kamper for Pioneers Voralberg.

Torsdagens Oilers-kamp mot Frisk Asker starter klokken 18.30, og kan følges direkte hos RA.

FAKTA

Navn: Christian Bull

Født: 13. august 1996

Posisjon: Back

Fatning: Venstre

Høyde: 187 cm.

Vekt: 87 kg.

Moderklubb: Lørenskog

Ble norgesmester med Storhamar i 2018.

Klar for Stavanger Oilers ut 2022-23-sesongen.

