Oilers’ lengste tilbake etter 298 dager

Stavanger — Når sarpingen Kristian Østby entrer isen for kamp mot Frisk Asker i Fjordkraft-ligaen torsdag er det 298 dager siden sist han spilte kamp for Oilers. 27-åringen spilte deler av sluttspillet med brudd to steder i håndleddet, og har i tiden etter byttå ble sikret på Hamar vært gjennom to operasjoner med tilhørende opptrening.

Det er først og fremst glede han kjenner på. Styrkeøkter og skøyting alene kan fort bli kjedelig for en lagidrettsutøver, og Østby er intet unntak. To opptreninger og et hundretalls treningstimer gjør det verdt det når skøytene tar i isen.

– Det føles rart. Er lenge siden, men det er moro å være på isen med laget igjen etter å ha trent mye alene, sier Østby til RA.

Mye av rehabiliteringen er gjort sammen med fysisk trener Eirik Haukali og fysioterapeut Kåre Kvalvik.

Kampform

Backen som er 201 centimeter lang har mange av egenskapene Oilers har manglet så langt denne sesongen. Han er sterk defensivt og har størrelse å bringe til bordet.

Samtidig er det en stor forskjell på han og de andre spillerne. Østby har ennå til gode å spille kamp denne sesongen, mens lagkameratene har spilt offisielle kamper siden CHL-åpningen helt i begynnelsen av september.

– Kampformen tar tid, men er noe jeg håper kommer fort, sier Østby.

Den 201 centimeter lange backen Kristian Østby er Oilers' lengste. (Kristoffer Knutsen)

Han vet utmerket godt hvordan spillesystemet fungerer, og hva rollen er. Det er noe annet som blir viktig for å få det defensive til å sitte.

– Jeg må finne timingen. Nå har jeg kun halvannen uke sammen med laget, sier backen.

Oilers-spillere tilbake

Mot Frisk Asker får han muligheten å jobbe det inn. Da er også veteranen Greg Mauldin tilbake etter en smell mot Storhamar i den nest siste kampen før landslagsoppholdet.

Christoffer Karlsen, Henrik Holm og André Bjelland Strandborg meldte forfall til landslaget på grunn av skader eller sykdom. Trioen var tilbake i DNB Arena for trening denne uken.

Der har foreløpig ikke Thomas Berg-Paulsen vært på isen, etter han pådro seg en liten smell i den siste av helgens to landskamper. Han er uansett ikke klar til denne ukens Oilers-kamper på grunn av utestengelsen han fikk etter knuffingen mot Vålerengas Tommi Taimi. Berg-Paulsen fikk to kamper, og er ferdig sonet etter lørdagens bortekamp mot Stjernen.

