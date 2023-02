I ferd med å kaste bort gullet

Med et par minutter igjen av toppkampen mot VIF, og på stillingen 6-1, knuste Tommy Kristiansen (33) køllen mot vantet, vendte seg mot lagkameratene og ga noen soleklare beskjeder. Ydmykelsen ble for mye.

– Det kokte godt. Til syvende og sist er det samme hvor mye du taper, men vi falt sammen som et korthus. VIF møter vi fort i et sluttspill. Da burde vi i det minste kjørt litt over dem fysisk på tampen. For å gi en beskjed, sier Tommy Kristiansen til RA.

De regjerende mesterne hang med på notene i en periode på Nye Jordal Amfi lørdag. Så var det takk og farvel. 6–1 i sekken, og fire mål av Mika Partanen var den dystre fasiten.

Jeg prøver å være politisk korrekt nå, men elleve mål på to kamper er faen ikke godt nok! — Juha Kaunismäki

Det var ikke til stor trøst at Oilers faktisk skapte sjanser og vant skuddstatistikken soleklart. Det hjelper nemlig lite ettersom motstanderen var klart best foran begge mål. Fasiten blir enda litt dystrere når du tar med i betraktningen at Oilers torsdag røk 5–1 borte for Storhamar. Elleve baklengs på 120 minutter bør definitivt til å få alarmen til å gå.

– Det er mye følelser i spill. Jeg prøver å være politisk korrekt nå, men elleve mål på to kamper er faen ikke godt nok! Det er ikke resepten på å vinne noe som helst, tordner assistenttrener Juha Kaunismäki overfor RA.

Svakt forsvar

Han innrømmer at han aldri har opplevd å tape så mye i en kamp hvor skuddstatistikken har blitt vunnet så klart. Det var ikke helt ulikt mot Storhamar sist heller. Da er analysen ganske enkel;

– Forsvaret er ikke godt nok. Det starter fra keeper, involverer backene og handler om løperne. Forsvarsspillet har vørt grunnmuren i dette laget. Nå må vi analysere hvorfor dette skjer. Det er ikke slik vi skal spille. Oilers skal bruke kortest mulig tid i egen sone og spille offensiv hockey, sier Kaunismäki – og fortsetter:

– Nå har vi møtt to tunge og fysiske lag. Vi har slitt med presset de har satt på oss og ikke møtt dem. Disse to lagene har hentet noen spillere og har vokst. Nå må vi svare.

Egentlig så det bra ut for Oilers på nye Jordal. Laget tok ledelsen på en flott scoring ved Bryce Gervais like før slutt på 1. periode. Den andre åpnet med to enkle VIF-mål på. Oslo-laget brukte under 30 sekunder på å snu det. Da Oilers skulle prøve å grave seg inn igjen i kampen gikk Thomas Berg-Paulsen på en hodeløs matchstraff.

– Hvor stor betydning fikk det?

– Å få fem minutter på 2–1 her? Det sier seg selv. Det kan ikke skje, sier Kaunismäki.

Han erkjenner glatt at det ikke var mange smil i garderoben etterpå. For å si det forsiktig.

– Det er dårlig stemning nå. Vi er frustrerte. Det ble knust køller.

Må finne ut av det

Skal Oilers vinne noe som helst denne sesongen må laget finne ut hvordan de skal klare å matche tunge motstandere som VIF og Storhamar med sin mer raske spillestil i Todd Bjorkstrands system.

– Og det er mulig om vi drar i samme retning, men vi er et raskt lag. Vi kan ikke bli hengende igjen i egen sone, sier Kaunismäki.

Han er ikke overrasket over at VIF og Storhamar nå begynner å se ordentlig farlige ut med handlene som har blitt gjort.

– Til syvende og sist handler det om at Oilers nå må heve seg kraftig. Dette blir mye tøffere enn i fjor. Dette var en realitetsorientering. Å vinne i år vil koste mye mer enn i fjor. Spillerne må bestemme seg for at de vil få til dette sammen, sier Kaunismäki.

Han ser egentlig kun én positiv ting etter stortapet i Oslo.

– At det er landslagspause nå. Da kan vi analysere og se nærmere på hvor problemet ligger.

For Oilers gjenstår nå fem kamper i grunnserien. Frisk (H), Stjernen (B), Lillehammer (H), MS (H) og Grüner (B). De tre siste kampene skal på papiret være greie, mens de to første i høyeste grad er verre. Samtidig kan det este by på problemer slik Oilers framstår nå. I så måte kan sikkert landslagspausen som nå er fram til 16. februar sannsynligvis komme svært godt med.

Selv om Oilers fortsatt leder serien har Sparta flere kamper til gode, men tabellen vil ikke Kaunismäki snakke om.

– Det er tull å kikke på tabellen og tenke på Sparta. Vi må konsentrere oss om å få våre egne prestasjoner i orden nå.

FAKTA

Ishockey, Fjordkraft-ligaen

Vålerenga-Oilers 6–1 (0-1, 3-0, 3-0)

Jordal Amfi, 2789 tilskuere

Mål: 1. periode: 0–1 (19.51) Bryce Gervais (Kristiansen).

2. periode: 1–1 (22.24) Andreas Martinsen (Lalande, Espeland), 2–1 (22.50) Tobias Ahlholm (Craighead, Lindstrøm), 3–1 (32.33) Mika Partanen (Ahlholm, Auk).

3. periode: 4–1 (41.03) Mika Partanen (Johansen), 5–1 (43.52) Mika Partanen (Auk), 6–1 (56.03) Mika Partanen (Røymark, Lindstrøm).

Skudd: 26–41

Utvisninger: VIF 4x2 min. Oilers 2x2 min. 1x25 min.

Dommere: Mads Frandsen og Christian Bo Persson.

