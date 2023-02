Derfor trenger Oilers ny back, igjen

I oktober etterlyste jeg en defensiv back til Oilers i kommentaren «Derfor trenger Oilers ny back». Fire måneder senere er det lite som er forandret, men mye har skjedd.

Da var Kristian Østby ute med langtidsskade, mens Andreas Klavestad hadde et kortere skadeavbrekk. Etterlysningen var som følger:

«Den Oilers bør se etter er nærmest en kopi av Henrik Solberg. En defensiv back med solid størrelse som sørger for at motstanderne frykter å komme inn i Oilers’ sone med pucken. En slik back har ikke Oilers hatt siden Henrik Solberg i 2017-18-sesongen. Den beste defensive backen nå er Patrick Ulriksen, som i tospann med Martin Lefebvre utgjør Oilers’ klart beste backpar.»

Kort tid etter ble den slovakiske backen Jan Brejcak signert. Han spilte én periode mot Ilves i CHL før han var ute i rundt en måned med kneskade. Fem kamper til i Fjordkraft-ligaen ble enden av visen, og en skade i det andre kneet førte til at han ikke fikk forlenget tomånederskontrakten med Oilers. Nå spiller han for tidligere Oilers-assistent Lubos Pisars Banska Bystrica i den slovakisk Extraliga.

Storhamar hentet tidligere NHL-spiller Jakub Kindl, mens Vålerenga har forsterket med Justin Hamonic på 195 centimeter. — Kristoffer Knutsen

Den sjanglete serieåpningen til Oilers er et tilbakelagt kapittel, og status er at de leder Fjordkraft-ligaen med fem poeng. Likevel bærer spillet preg av mangelen på en defensiv back.

«Man får aldri nok backer til et sluttspill» er et gammelt begrep, men like relevant i 2023. Sesongavslutningen og hockeyens høytid – sluttspillet – har langt høyere risiko uten en defensiv forsterkning.

Kampen mot Storhamar viste virkelig behovet. Tre av Hamar-lagets mål kom som en konsekvens av defensive feil fra Oilers-back Daniel Bøen Rokseth. Elimineringskamper har sjeldent mange mål, og da er behovet sterkt for flere som rydder foran keeper Henrik Holm.

Oilers var på jakt etter en defensiv back da Nick Dineen plutselig ble tilgjengelig som en konsekvens av de økonomiske problemene til Lillehammer. Sportsdirektør Pål Haukali Higson fortalte at de da prioriterte kvalitet foran posisjon, noe han ikke nødvendigvis skal klandres for.

Det som derimot bør på plass er, nok en gang, en defensiv back.

Blant nordmenn er det få som har kombinasjonen mellom å være god nok og tilgjengelig på markedet. Derfor kan løsningen raskt bli å hente inn en utlending før overgangsvinduet stenger 15. februar.

Det kan føre til en utlending på tribunen hver kamp, men det kan vise seg å bli verdt det.

To positive ting er det likevel: Sander Hurrød og Kristian Østby.

Fredrikstad-gutten Hurrød har klart omskoleringen fra løper til back på en utmerket måte, og er nå et sikkert kort i Todd Bjorkstrands backbesetning. For framtiden vil det sannsynligvis gjøre ham mer aktuell for videre steg i karrieren. Offensivt er han bra, og veldig målorientert. Defensivt er han ivrig i jakten på pucken i duellspillet. Den litt uortodokse måten å spille på gir ham en stor fordel foreløpig.

Den lange Sarpsborg-karen Kristian Østby (201 cm) er noe av grunnen til at Oilers kan være litt avventende. Han har vært ute siden den avgjørende finalekampen mot Storhamar i april 2022, men etter to operasjoner med tilhørende rehabilitering og opptrening kommer han til den viktige sesongavslutningen uten å ha spilt ett eneste minutt med kampsituasjon. Den gode nyheten er at han etter alt å dømme er tilbake etter landslagspausen som begynner etter lørdagens kamp mot Vålerenga på Jordal Amfi.

En back fra eller til er kanskje ikke det som avgjør gullkampen i Fjordkraft-ligaen, for Oilers har spilt bunnsolid ishockey de siste månedene.

Utfordringen kan komme i sluttspillet.

