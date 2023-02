Oilers tapte terreng i gullkampen

Tapet mot gamlesjefen førte til at Oilers tapte en del av forspranget i Fjordkraft-ligaen.

Før kampen sto Oilers med 85 poeng, mens Storhamar hadde 77. Differansen på åtte poeng ble spist inn til kun fem, og Petter Thoresens lag ble dermed det andre til å oppnå 80 poeng denne sesongen.

[ Slik var kampen ]

Tabbemål

Selv om Oilers hadde ni skudd på mål var det Storhamar som tok ledelsen med sitt tredje etter 12.34 av første periode, og det med en skikkelig defensiv tappe.

Oilers-back Daniel Bøen Rokseth ga bort pucken til Eirik Salsten, og det førte til et nydelig samspill mellom eks-Oilers Salsten og Patrick Thoresen før Jacob Lundell Noer fullførte med et velplassert skudd forbi Oilers-keeper Henrik Holm.

Det ble arrangert bamsebonanza i CC Amfi, så Lundell Noers scoring førte til et regn av bamser fra tribunen til isen.

Stavanger Oilers - Storhamar (4-0) Oilers-back Daniel Bøen Rokseth hadde ikke en god dag på jobben da det ble tap mot Storhamar. (Carina Johansen/NTB)

I pauseintervjuet med rettighetshaver TV 2 var André Bjelland Strandborg tydelig på at de ikke var fornøyde med å ligge under, og at det alltid er en forventning om å lede kamper.

Både før og etter Storhamar-scoringen var det nemlig Oilers som styrte det meste av begivenhetene i CC Amfi.

– Jeg følte vi hadde noen gode sjanser, sa André Bjelland Strandborg til rettighetshaveren.

[ Den nye Oilers-backen har bestemt seg ]

Berg-Paulsen ga Oilers håp

Historien gjentok seg nærmest i andre periode. Oilers ledet skuddstatistikken 8–3 og så ut til å ha full kontroll på spillet, så fikk Lundell Noer rom foran Henrik Holm til å doble ledelsen for hjemmelaget.

Med litt under sju minutter igjen av midtperioden var Salsten nok en gang involvert i en Storhamar-scoring. Han fikk transportert pucken videre til tidligere NHL-back Jakub Kindl, som skjøt inn sin første Storhamar-scoring.

Oilers fikk mulighet å spille overtall fem mot tre med litt under fem minutter av midtperioden. Det klarte de ikke utnytte, men ett minutt etter Storhamar hadde fått den første av de to utviste tilbake leverte Rob Bordson et smart skudd på mål. Foran Trym Gran sto Thomas Berg-Paulsen, som fikk inn reduseringen til 3–1.

[ Sjekk formspillerne: - Håper det har bidratt til at vi er på førsteplass nå ]

Salsten ut og Lundell Noers hat trick

Med kun 13 minutter igjen av kampen satte Bryce Gervais en takling på Eirik Salsten, som forlot isen med blodig visir etter et uheldig møte med en stolpe mellom spillerbenkene.

Da tok det ikke lang tid før Storhamar fikk nok en scoring, men den første uten Salstens involvering. Rokseth var nok en gang involvert, da han lot Jonas Djupvik Løvlie stå umarkert foran Holm. Det resulterte i scoring mot gamleklubben for Storhamar-spilleren.

Litt over ett minutt senere var det Lundell Noers tur igjen, og da sikret han seg hat trick etter å først ha scoret bamsemålet i CC Amfi.

Sjansesløseriet ville nærmest ingen ende ta for Oilers, som virkelig hadde dårlig effektivitet etter en lang periode med god betaling per skudd. Ett mål på 37 skudd var langt fra nok til å slå Storhamar.

PS: Dan Kissel er fortsatt to poeng bak klubbrekorden for antall poeng i Fjordkraft-ligaen.

[ Oilers forlenger med førsterekkespiller ]

---

KAMPFAKTA

Fjordkraft-ligaen, ishockey.

Storhamar – Stavanger Oilers 5–1 (1-0, 2-1, 2-0)

CC Amfi.

Mål: 1–0 (12.34) Lundell Noer (Thoresen, Salsten), 2–0 (27.06) Lundell Noer (Salsten, Øksnes), 3–0 (33.03) Kindl (Salsten, Lundell Noer), 3–1 (36.21) Thomas Berg-Paulsen (Rob Bordson, André Bjelland Strandborg), 4–1 (48.20) Djupvik Løvlie (Engebråten, Solem), 5–1 (49.36) Lundell Noer (Øksnes, Thoresen).

Skudd: 24–37.

---

[ Mange Oilers-spillere på utgående kontrakter ]