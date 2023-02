Sjekk formspillerne: – Håper det har bidratt til vi at vi er på førsteplass nå

Stavanger — På de ti siste kampene er det ingen i Oilers som har flere målpoeng i Fjordkraft-ligaen enn Christoffer Karlsen. Vingen fra Sarpsborg har 17, mens nestemann på listen er Dan Kissel med 16.

Totalt har sju Oilers-spillere over ti poeng på de ti siste kampene, mens torsdagens motstander Storhamar har fire.

Karlsen mener 17 poeng på de ti siste kampene, og 16 på de siste åtte, er bra. Samtidig ser han betydningen i et litt større bilde.

– Håper det har bidratt til at vi er på førsteplass nå. Jeg skal ikke legge skjul på at én av grunnene til at jeg er her er nettopp muligheten til å vinne noe. Jeg føler jeg har bidratt med det, sier Christoffer Karlsen til RA.

Christoffer Karlsen har fått produksjonen opp i ett poeng per kamp, selv med en svak poengfangst i starten av sesongen. (Kristoffer Knutsen)

Det hjelper ikke å være en stjerne, man må være et kollektiv. — Christoffer Karlsen

Bjorkstrand framhever noe annet

Førsterekken til Oilers har tradisjonelt vært preget av utlendinger, men gjerne med ett norsk innslag. Nå er det tre nordmenn som spiller sammen der. Karlsen har i kompaniskap med Ludvig Hoff og Stavanger-gutten André Strandborg funnet god kjemi.

Der ligger mye av forklaringen for hvorfor det klaffer godt om dagen, mener han selv.

---

Målpoeng siste ti kamper

Kun Stavanger Oilers og Storhamar:

Christoffer Karlsen 17 poeng

Peter Quenneville 17 poeng

Dan Kissel 16 poeng

Martin Lefebvre 14 poeng

Nick Dineen 14 poeng*

Patrick Thoresen 13 poeng

David Booth 13 poeng

Jacob Lundell Noer 12 poeng

André Bjelland Strandborg 12 poeng

Ludvig Hoff 11 poeng*

Thomas Berg-Paulsen 10 poeng

* – Har spilt ni av de ti siste kampene.

Kilde: Norges Ishockeyforbund.

---

Produksjonen til Karlsen er noe trener Todd Bjorkstrand er klar over, men han framhever også noe annet med 24-åringen.

– Han er en offensiv målscorer, men jobber hardt hjemover og gjør den biten av jobben. Vi er avhengige av at alle bidrar, sier Bjorkstrand.

– Spiller ingen rolle

Neste oppgave på isen er Storhamar, før Vålerenga venter lørdag. Begge lagene har forsterket seg med både backer og løpere inn mot sesongavslutningen. I DNB Arena er Nick Dineen den foreløpig eneste forsterkningen etter nyttår.

Karlsen er tydelig på at de tidligere NHL-spillerne (Jakub Kindl og David Booth) til Storhamar ikke skremmer ham.

– Det spiller ingen rolle med enkeltspillere. Det hjelper ikke å være en stjerne, man må være et kollektiv. Der føler jeg at vi er sterke, sier vingen.

Mot Sparta gikk Oilers overraskende hardt ut fra start, og allerede etter ett minutt og 21 sekunder ledet de 2–0 i Sparta Amfi. Det endte med 5-2-seier for Bjorkstrands menn, men åpningen på kampen viste et heltent Oilers fra første dropp.

Den gode starten er noe Bjorkstrand gjennom snart fem sesonger i Stavanger har nevnt før hver eneste kamp som et nøkkelpunkt. I den siste måneden med seriespill som Oilers-trener er det ingenting som er forandret med det.

– Laget må være på fra start, som mot Sparta. Der viste vi hvor viktig det er, sier Bjorkstrand.

Oilers-trener Todd Bjorkstrand vil ikke tenke for langt fram. (Kristoffer Knutsen)

Oilers blir på Østlandet fram til lørdagens kamp mot Vålerenga. Likevel vil ikke treneren ha snakk om den.

– Vi bør ikke tenke på mer enn det første skiftet i kampen, sier Bjorkstrand.

Anders Tangen Henriksen er tilbake etter én uke på sidelinjen med skade i overkroppen. Kristian Østby har trent med laget denne uken, men i rød trøye (signaliserer at han ikke kan takles i øvelser). Etter det RA kjenner til skal Østby være klar for retur i kampsituasjon allerede etter landslagspausen som starter når lørdagens kamp mot Vålerenga er over.

PS: Dan Kissel er kun to poeng unna Christian Dahl-Andersens poengrekord i klubbhistorien.

---

Flest målpoeng mot Storhamar

Oilers-spillere (fire kamper):

Colton Beck 5

Andreas Klavestad 4*

Dan Kissel 3

Bryce Gervais 3*

* – Har spilt tre av fire kamper mot Storhamar.

Kilde: Norges Ishockeyforbund.

---

