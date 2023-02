Oilers forlenger med førsterekkespiller

Oilers beholder André Bjelland Strandborg (21), som nå er førsterekkecenter i laget.

– Veldig kjekt for oss som klubb at André har tatt det valget om å satse her to år til. Han er født og oppvokst her, og har gått gjennom systemet her. Det er flott å forhåpentligvis hjelpe ham til å bli en internasjonal spiller. Utrolig kjekt for Oilers-fans å få se ham på isen et par år til, for han er en veldig bra hockeyspiller, sier sportsdirektør Pål Haukali Higson til RA.

Strandborg har virkelig tatt rollen som center i lagets førsterekke, hvor han nå spiller med Ludvig Hoff og Christoffer Karlsen.

Kontrakten Stavanger-gutten har skrevet under på gjelder for to år.

– André er enda ung, og i utviklingsfasen. Han har funnet ut at han ser for seg de to årene i en slik rolle han har her nå gir ham den beste utviklingen de neste to årene, så er han forhåpentligvis klar for en større liga etter det, sier Higson.

– Alderen tatt i betraktning: Har han mulighet å hoppe av etter ett år?

– Nei. Det er en toårsavtale, sier Higson.

