Den nye Oilers-backen har bestemt seg

Stavanger — Fredrikstad-gutten Sander Hurrød flyttet seg sørover på isen da Oilers sto midt i store skadeproblemer blant backene. I starten var det som en nødløsning, men nå scorer han høyt på alle parametere for en back i Fjordkraft-ligaen.

Det har gått så bra for 22-åringen at han har bestemt seg for å endre posisjon permanent.

– Jeg snakket med agenten min om det, og landet på at jeg blir back. Jeg gleder meg til å fortsette utviklingen, sier Hurrød til RA.

Kommunikasjonen med agenten er ikke unaturlig, ettersom den ferske backen er på utgående kontrakt i DNB Arena.

For neste sesong er foreløpig seks spillere under kontrakt med Oilers, og dialogen mellom klubben og spillerne er nå i gang.

Etter det RA kjenner til skal Hurrød være ønsket med videre, riktignok som back. Selv ønsker han ikke å uttale seg om et eventuelt tilbud fra sportsdirektør Pål Haukali Higson.

– Jeg har snakket med Pål, men vil ikke si mer enn det, sier Hurrød.

Mye spilletid

Uavhengig av hvor backen spiller neste sesong har han fått en ny giv som spiller. 22-åringen har gått fra å være en av spillerne med minst istid på laget til å være blant dem med mest.

– Det har vært veldig bra, og bedre enn jeg forventet. I starten skulle jeg bare prøve, men det har gått over all forventning, sier Hurrød.

Sander Hurrød har fått en ny vår som spiller etter han endret posisjon. (Kristoffer Knutsen)

Nå gleder han seg til å gå på trening hver morgen. Det er ikke at han har slitt med motivasjonen, men 22-åringen forteller at det naturligvis var tyngre da han vekslet mellom å spille litt og være ute av laget. Ofte medfører en slik rolle også ekstra skøyting på grunn av mindre spilletid.

Omstillingen har Hurrød likevel brukt litt tid på.

– Det er jo mye mer spilletid som back. Som tidligere løper må jeg også tenke litt mer defensivt i en del situasjoner. Jeg er jo vant til å storme framover, men nå må jeg av og til rygge litt. Samtidig er det en fordel at jeg ser på mål, sier backen – og legger til en defensiv fordel:

– Jeg vet hva løpere tenker.

Leken stil

Han er rask med å slå fast at han burde blitt back mye tidligere, men samtidig tror han noen av de positive elementene i spillet kommer som en konsekvens av løperkarrieren.

– Jeg har jo en litt leken spillestil, og det kommer av at jeg har spilt mer framover, sier Hurrød.

Sesongåpningen ble alt annet enn det som var ønsket i DNB Arena blant backene. Kristian Østbys håndleddsskade fra sluttspillet viste seg å ta lengre tid enn først antatt å få orden på. I tillegg har flere av backene hatt skadeavbrekk.

Da Oilers hentet den defensive backen Jan Brejcak så det langt lysere ut, men i slovakens første kamp måtte han av med kneskade. Han rakk knapt å komme tilbake før han skadet det andre kneet, og korttidskontrakten gikk ut. Han spiller nå for Banska Bystrica i Slovakia, hvor forrige sesongs assistenttrener i Oilers – Lubos Pisar – er sportsdirektør.

Også løperen Paul Bittner ble brukt noe som back før Oilers fristilte ham. Nå spiller amerikaneren i tyske Düsseldorfer EG.

