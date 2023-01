Mange Oilers-spillere på utgående kontrakter

En opptelling RA har gjort viser at 21 av spillerne i A-stallen til Oilers er uten kontrakt neste år. Antallet i seg selv kan virke dramatisk, men det ligger naturlige forklaringer bak.

– Hvis du tar bort juniorer og importer er det et ganske normalt antall. Til å være denne tiden av året er det ikke noe spesielt. I vår verden opererer vi ofte med ett- og toårskontrakter, sier Oilers’ sportsdirektør Pål Haukali Higson til RA.

Inkludert i oversikten er juniorene Oliver Calik, Thomas Higson og Sander Husebø. I tillegg har Oilers seks importspillere, pluss Dan Kissel og Joona Partanen som utenom den.

Vi har begynt prosesser, også blir det stillstand i sluttspillet. — Pål Haukali Higson

Aktuelle utlendinger

Kontraktene i ishockey er i all hovedsak på ett og to år, som Higson sier. Det tilhører sjeldenhetene med spillere som får lengre kontrakter enn det. I Oilers fikk Tommy Kristiansen en treårskontrakt for litt over ett år siden, men i den er det siste året med opsjon.

Oilers-kontrakter

Utgående kontrakter:

Joona Partanen, Noah Bergesen Aarthun, Thomas Higson (junior), Andreas Klavestad, Martin Lefebvre, Daniel Bøen Rokseth, Dennis Sveum, Colton Beck, Thomas Berg-Paulsen, Rob Bordson, Oliver Calik (junior), Nick Dineen, Vegard Faret (utlånt til Ringerike Panthers), Bryce Gervais, Ludvig Hoff, Sander Hurrød, Sander Husebø (junior), Dan Kissel, Greg Mauldin, André Bjelland Strandborg og Markus Søberg.

Har kontrakt:

Henrik Holm (24/25), Patrick Ulriksen (23/24), Kristian Østby (23/24), Anders Tangen Henriksen (23/24), Christoffer Karlsen (23/24) og Tommy Kristiansen (23/24)

Etter det RA kjenner til begynte Oilers tidlig prosessen med å re-signere Martin Lefebvre og Jarrett Burton forrige sesong. Ingen av dem gikk i boks, før Lefebvre ble tilgjengelig etter Bratislava Capitals måtte trekke seg i løpet av sommeren. Det førte til at backen signerte for ny sesong i DNB Arena.

– Vil dere forsøke å forlenge med noen av utlendingene allerede nå?

– Ja, men jeg kommer ikke til å gå i detaljer. Det er flere av spillerne som er aktuelle for å bli med videre. Vi har begynt prosesser, også blir det stillstand i sluttspillet, sier Higson.

Martin Lefebvre har gjort sine saker bra i Oilers, og var tidlig ønsket med videre forrige sesong. (Kristoffer Knutsen)

Stavanger-gutter ute

Til neste sesong blir det uansett store endringer i Oilers. Hovedtrener Todd Bjorkstrand og klubben skiller veier, samtidig skal assistenttrener Juha Kaunismäki tilbake i rollen som juniorsjef. Dermed blir det helt nytt trenerteam.

På spillersiden kan det også bli endringer. Flere Stavanger-gutter er på utgående kontrakter i utlandet. Johannes Johannesen er inne i de siste månedene av kontrakten med Mora i HockeyAllsvenskan, mens Mathias Trettenes er på utgående kontrakt i den finske Liiga-klubben HPK.

18-åringen Sebastian Hagen Aarsund er også på utgående med den svenske toppklubben Frölunda, hvor han har vært reservemålvakt flere kamper denne sesongen.

Når det gjelder spillerne som allerede er i Oilers vil det etter alt å dømme komme noen avklaringer allerede før sluttspillet.

– Hva prioriterer dere i reforhandlingene?

– Vi er i dialog med flere av spillerne om hva som skal skje på veien videre, så blir det nok litt tilfeldig hvem som lander først og sist. Det handler både om våre behov og spillernes situasjoner. De yngste, og de som er på juniorkontrakter, er gjerne beslutningene som kommer litt etter hvert, sier Higson.

