Oilers festet grepet om gullet: – Vi dominerte

Christoffer Karlsen ble Oilers’ helt i hjembyen Sarpsborg. Karlsen var nemlig Oilers’ beste i toppkampen der de sikret seg et viktig forsprang mot Sparta inn mot serieavslutningen i Fjordkraft-ligaen.

Sarpingen scoret ett mål og hadde én assist.

– Det er deilig uansett, men jeg synes måten vi slo dem på var ekstra deilig. Vi dominerte rett og slett, sier Karlsen til RA.

Oilers fikk nemlig en drømmeåpning på kampen i Sparta Amfi. Med raske scoringer fra Nick Dineen og Greg Mauldin ledet Todd Bjorkstrands menn 2–0 allerede etter 1.21 av første periode. Den amerikanske treneren mener det ikke var nødvendig å minne spillerne på at de var nødt å holde spillet oppe på et høyt nivå etter målene, og det ble bevist etter kort tid.

Åtte minutter senere var det Christoffer Karlsens tur å score i hallen han er oppvokst i, noe som førte til keeperbytte hos Sparta. Kevin Carr ble erstattet av Fredrikstad-gutten Tobias Normann.

Det klarte Stavanger-karen André Bjelland Strandborg å utnytte. Før første pause fikset han 4-0-ledelse.

I andre periode assisterte Strandborg og Karlsen backen Martin Lefebvre, som økte ledelsen til 5–0 etter det som kan kalles «klikk-klakk-hockey». Da tok det ikke lang tid før Sparta våknet i egen hall.

Hvis scenarioet blir at Sparta vinner resten av kampene, og vi tar våre, så var denne kampen avgjørende. — Christoffer Karlsen

Oilers tok det tilbake

En uheldig inngripen fra Oilers-keeper Henrik Holm førte til at Parker Bowles reduserte til 1–5 etter 28.20. Holm mistet kontrollen på pucken, og mistet den inn i målet. Litt over ett minutt senere scoret Sondre Ahlsen Spartas andre for kampen.

Det førte naturligvis til en viss nerve i kampen, men det solide Oilers-maskineriet lot seg ikke stoppe.

Noe av forklaringen mener Christoffer Karlsen ligger i den rutinen Oilers har tatt med seg.

– Jeg synes vi håndterte det bra. Tidligere har vi blitt litt stresset av det, men nå er vi på et sted hvor vi tåler å holde roen og stole på spillet vårt, sier Karlsen.

Også Oilers-trener Todd Bjorkstrand lot seg imponere av måten baklengsmålene ble håndtert på.

– Guttene spilte i alle 60 minuttene. Da Sparta fikk momentum etter et par mål kom vi oss raskt sammen igjen og tok det tilbake, sier Bjorkstrand.

Han trekker også fram de to Oilers-scoringene som kom i overtall. Effektiviteten i kampen sett under ett var god, med fem mål på 35 skudd.

– Vi spilte tre gode perioder. Guttene spilte veldig bra, og det var god laginnsats. Alle var med, sier treneren.

Scoringene til Oilers er godt fordelt, og som trener Bjorkstrand ofte er inne på er de avhengige av at hele laget bidrar i begge ender av isen. Det gjør at den individuelle poengfangsten er jevnere fordelt enn hos konkurrentene. Dan Kissel (45 poeng på 38 kamper), Christoffer Karlsen (35 poeng på 35 kamper), Nick Dineen (14 poeng på 9 kamper) og Martin Lefebvre (39 poeng på 38 kamper) er de eneste spillerne med ett poeng eller mer i gjennomsnitt per kamp.

[ Trenerjakten pågår: Disse egenskapene ser Oilers etter ]

Gullgrep

Med seieren mot den tidligere tabellnaboen har Oilers virkelig festet et grep om seriemesterskapet i Fjordkraft-ligaen.

– Hvis scenarioet blir at Sparta vinner resten av kampene, og vi tar våre, så var denne kampen avgjørende. Vi skal ikke tenke så langt fram, men må bare helt enkelt gjøre sånn vi har gjort de siste kampene, sier Karlsen.

For det har vært en sterk periode for Oilers den siste tiden. Til tross for beskjeden om Todd Bjorkstrands avgang etter sesongen, og spillerfravær, har de likevel klart å holde konsentrasjonen om å vinne ishockeykamper.

Siden 1. desember har Oilers kun tapt én kamp. Neste uke venter Storhamar og Vålerenga på borteis før landslagspausen. Ludvig Hoff og Thomas Berg-Paulsen er tatt ut til landslagssamlingen, i tillegg til Stavanger-guttene Mathias Trettenes, Johannes Johannesen og Markus Vikingstad.

PS: Thomas Berg-Paulsen forlot isen etter en smell i underkroppen, men skal etter det RA kjenner til være klar for spill igjen.

[ Se Pucksnakk med Henrik Holm: - De kampene vi lever for ]

[ Kommentar: Hva er neste trekk, Oilers? ]