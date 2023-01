Disse egenskapene ser Oilers etter

Stavanger — Forrige fredag kom den sjokkerende nyheten om at Oilers skiller lag med suksesstreneren Todd Bjorkstrand etter sesongen. Reaksjonene var mange, og delte. Uavhengig av det er sportsdirektør Pål Haukali Higson i gang med å finne Bjorkstrands arvtaker.

– Som alltid er det kandidater som dukker opp, men hva ser dere egentlig etter nå?

– Ny trener. Nå er prosessen på det vi kaller «longlist-nivå». Vi vet vi skal ha ny trener, og markedet vet vi er på jakt. Dermed er vi i en fase hvor vi sonderer hvilke kandidater som er tilgjengelige, sier Pål Haukali Higson til RA – og fortsetter:

– Noen kandidater sitter nok og lurer på om de vil melde seg på, og noen vi ønsker å komme i kontakt med vurderer om de vil være kandidater.

Den lange listen han omtaler er kandidater de ser på som aktuelle. Sorteringsarbeidet som sportsdirektøren bruker den neste tiden på handler om å få kortet ned listen.

Higson ønsker å sitte igjen med en håndfull kandidater på det han kaller «short-list». Disse faktorene spiller inn:

Hva Oilers vet om vedkommende.

Det de lærer om kandidaten gjennom prosessen.

Men før det skal trenermarkedet kartlegges skikkelig. Listen over kandidater som skal siles er lang. Higson forteller at den vokser hver dag.

Når det gjelder ansettelsesprosessen tror jeg det blir ganske likt som da vi ansatte Todd. — Pål Haukali Higson

Før RA pratet med ham hadde han sett gjennom den lange listen som førte til ansettelsen av Todd Bjorkstrand i 2018. Da var det over 30 navn på listen over reelle kandidater. De kommer enten gjennom personlige henvendelser, agenter eller at Oilers selv tar kontakt med treneren.

– Det blir nok ikke mindre denne gangen, sier Higson.

Når prosessen kommer til en håndfull kandidater begynner de å gå i dybden med kandidatene. Der ønsker sportsdirektøren å ha det han kaller for de hockeyfilosofiske samtalene, i tillegg presenteres ulike deler av klubben til kandidaten. I 2020 fortalte Todd Bjorkstand til RA at han ble overbevist om å ta jobben i Oilers etter en prat med Tore Christiansen om verdiene klubben står for.

Higson forteller at de trekker inn personer i samtalene etter hva som behøves i de ulike tilfellene.

– Uansett er det viktig at vi får en kandidat som vi får en god kjemi med. Én ting er klubbstrukturen, men også alt rundt laget. Slik var det i forbindelse med ansettelsen av Todd også, sier Higson.

Klubben ønsker primært to ting. Treneren skal bidra til prestasjoner, og der er ingenting endret. Det som derimot er sterkt endret gjennom de 14 siste årene er behovet for utvikling av egne spillere forsterket.

Bare for noen få år siden var Oilers i en egen økonomisk klasse i norsk ishockey. Nå er Oilers ikke i nærheten av å bruke like mye penger på sport som for eksempel Vålerenga. Det gjør rekrutteringen av norske spillere dyrere, og dermed vanskeligere.

– Det er med på å understreke poenget med at vi må være gode på utvikling, sier Higson.

Pål Haukali Higson er i gang med jakten på ny Oilers-trener. (Kristoffer Knutsen)

Markedet endrer Oilers

Samtidig som rekrutteringen av norske spillere er vanskeligere har det også skjedd store endringer i spillermarkedet. I Finland har Liiga utviklet seg økonomisk, mens HockeyAllsvenskan (svensk nivå to) har tatt store steg kommersielt.

Det er noen av faktorene som har ført til at importkvoten i all hovedsak har bestått av nordamerikanske spillere i DNB Arena de siste årene.

– Tilgangen på gode spillere som vi kunne lønne annerledes er lavere, og da er det få av dem som ser verdi i å komme hit for å spille, sier Higson.

Oilers-trenere

Matti Riekkinen 2001–2005

Sverre Høgemark 2005

Gunnar Johansson 2005–2007

George Kingston 2007

Larry Huras 2007–2008

Enio Sacilotto 2008–2009

Petter Thoresen 2009–2016

Pål Gulbrandsen 2016–2018

Todd Bjorkstrand 2018–2023

Tidligere har klubben hatt suksess med svenske importspillere. Martin Strandfeldt, Fredrik Sundin og Henric Höglund er bare noen av eksemplene på det. Det var spillere som var på SHL-nivå, men valgte en hverdag i Oilers framfor HockeyAllsvenskan. Nå er det andre penger på bordet i den svenske nummer to-ligaen, og det gjør konkurransen om signaturene tøffere for norske klubber.

Etter koronapandemien har det også vært et mye tørrere marked der. Flere spillere valgte å legge opp, og ECHL (nordamerikansk nivå tre) fylles opp med spillere som bor i nærheten til kamper. Et nært eksempel på det er Oilers-spiller Greg Mauldins retur som profesjonell spiller. Han var bosatt i Michigan på grunn av trenerjobben i USA Hockey, og fikk spilt noen kamper med Kalamazoo Wings.

Selv om mange spillere importeres fra Nord-Amerika er det ikke nødvendigvis slik at den kommende Oilers-treneren er fra USA eller Canada. Uansett er det lite trolig at den nye treneren kommer direkte fra over Atlanteren uten å ha vært innom Europa.

– Det kommer mer an på personen enn noe annet. Det er klart en nordamerikansk trener uten internasjonal erfaring er det lite trolig at det blir, med mindre vi kommer over en person som har de kvalitetene vi er på jakt etter og har kunnskap om det som foregår her, sier Higson.

Hverdagen i Oilers mener han ikke er ulik slik det er i collegelag og AHL (nordamerikansk nivå to). Sistnevnte liga har de seneste årene vært gjennom en enorm forandring. Fra å være en tøff fysisk liga bestående av slåsskjemper og NHL-talenter er det blitt en utviklingsliga hvor talentenes framgang er i førersetet.

NHL-klubbene detaljstyrer også trenerne i AHL med blant annet istid og rolle for å ha kontroll på spillernes utvikling. Det er i sterk kontrast til hvordan det var før i tiden.

Det er uansett ikke første gang Higson skal ansette trener i Oilers. Tidligere har han ansatt Sverre Høgemark (midlertidig), Gunnar Johansson, George Kingston (midlertidig), Larry Huras, Enio Sacilotto, Petter Thoresen, Pål Gulbrandsen og Todd Bjorkstrand.

Tidligere har Larry Huras vært trener i Oilers. Nå forteller sportsdirektør Pål Haukali Higson at ingen som har vært hovedtrener i klubben tidligere er aktuelle i den pågående trenerjakten. (RA-arkivet)

Prosessen med å finne rett mann til jobben er blitt veldig annerledes gjennom årene. Ishockeysporten har utviklet seg, og det har Oilers også. Higson mener de ikke kan dra mange paralleller til det som skjedde før Petter Thoresen ble hentet i 2009.

– Apparatet som er rundt, og tilgangen på talenter, har vært i stor utvikling bare siden Petter forlot klubben. Når det gjelder ansettelsesprosessen tror jeg det blir ganske likt som da vi ansatte Todd. Vi reduserte den lange listen til en håndfull kandidater, og det førte til et valg. Den metodikken er viktig, sier sportsdirektøren.

Treneren skal oppnå det vi ønsker gjennom klubbens virke. — Pål Haukali Higson

Oilers’ spillesystem

– Oilers har gjennom de fem siste sesongene utviklet et spillesystem. Kommer dere til å fortsette i det samme sporet, eller bruker dere trenerskiftet til nye tanker?

– Det vil helt sikkert bli noen endringer. Ser du på spillesystemet nå opp mot Petter Thoresen er det ikke mye endring. Det er egentlig ikke så stor forskjell på det, kun på hvordan man beveger seg i enkelte situasjoner. Filosofien på kampens bilde er mer lik, sier Higson – og legger til:

– Vår balanse i spillet må være sentral uansett, men så er det tilbake til at det kun kan detaljstyres i en viss grad. En trener må styre mannskapet sitt ut fra hva han tror kan gi best prestasjon. Samtidig må det være utviklende, og spillerne må spille for å skape utvikling. Det er en balanse vi har funnet bra under Todd.

Todd Bjorkstrand (i midten) har vært hovedtrener i Oilers siden 2018. Nå skal Pål Haukali Higson finne erstatteren. (Kristoffer Knutsen)

Klubben har noen tanker om det «hockeyfilosofiske», og det vil ikke endre seg. Samtidig er det naturligvis forskjeller i trenernes løsninger.

Gjennom årene med Bjorkstrand ved roret har Oilers spilt aggressivt, men smart. Akkurat som amerikaneren lovet da han ankom Stavanger i 2018. Det har blant annet ført til at klubben har valgt å veksle mellom forechecking (høyt press, ishockeyterminologi) og styrespill (lavt press, ishockeyterminologi).

Om en trener velger å forechecke i 2-1-2, 3–2 eller 1-3-1 er ikke det klubben ønsker å legge seg for mye opp i.

– Treneren skal oppnå det vi ønsker gjennom klubbens virke. Innenfor det må vedkommende få spillerom til å gjøre det på sin måte, sier Higson.

– Dere avslutter med en trener som har vunnet alt i Norge, og gjort det skarpt i Europa. Hvilke forventninger stiller dere til arvtakeren?

– Våre målsettinger endrer seg ikke. Vi har hatt de samme målsettingene siden vi ansatte Petter Thoresen i klubben. For oss er det å ta vare på utviklingen som har vært i klubben, og bygge videre på det. Vi ønsker å være i posisjonen vi er i nå. Utviklingen på prestasjoner har gått bra, og vi blir bedre på spillerutvikling. Vi må fortsette å bli bedre på det, sier Higson.

De sportslige målsettingene til Oilers er å være topp tre i Fjordkraft-ligaen og spille NM-finale. Det står fast.

Lokal kandidat til Oilers-jobben?

Prestasjon og utvikling er de to tingene som går igjen når Higson beskriver hva de ser etter. Et naturlig navn i den sammenhengen er Stavanger-karen Anders Gjøse, som både står med to sølv (ett i seriespill og NM-sølv) med Storhamar og opprykk med det norske U20-landslaget.

Stavanger-karen Anders Gjøse har vært trener for Storhamar, og er nå U20-landslagssjef for Norge. (Annika Byrde/NTB)

Sportsdirektøren ønsker ikke å kommentere om Gjøse er en kandidat.

– Jeg kommer ikke til å diskutere enkeltpersoner på noe som helst vis. Å snakke om navn nå blir å holde de rundt oss for narr. Jeg ønsker ikke å kommentere om enkeltpersoner er aktuelle, men det er en håndfull norske kandidater, sier Higson.

Han slår likevel fast én ting:

– Det kommer ikke til å bli noen av de som har vært trener i klubben tidligere.

Tidligere har Oilers blant annet hatt Sparta-trener Sjur Robert Nilsen på listen over aktuelle trenernavn. Den tidligere SHL-treneren har også vært innom Storhamar i Norge, og vært assistent på landslaget gjennom flere år.

