Bordson passerte forrige sesong og Berg-Paulsen fikk seg en smell

Oilers knuste Grüner 8-0, og det var aldri tvil om hvem som var det beste laget i DNB Arena. Den fjerde Oilers-scoringen var det Rob Bordson som sto for, og 34-åringen fra den amerikanske delstaten Minnesota sikret da sin fjerde scoring for sesongen. Han kom tilbake til Stavanger i desember, og har allerede nå passert antall scoringer fra forrige sesong i Fjordkraft-ligaen. Den endte med tre mål på 31 seriekamper for amerikaneren.

Dermed brukte han kun ti kamper på å passere forrige sesong.

– Jeg husker godt at det ble tre seriemål i fjor. Nå scorer jeg litt mål for tiden, og det er kjekt. Jeg spiller på den måten jeg kan for å hjelpe laget, sier Bordson til RA.

Målhelt fra sluttspillet

Uttakene fra målkontoen var kraftigere i sluttspillet. Der scoret Bordson fem mål, deriblant det kampavgjørende i den nervepirrende kamp sju mot Sparta i semifinalene.

Balansen mellom mål og assist handler vel så mye om rolle.

– Jeg prøver å spille på samme måte. Vi skal ha suksess, det er derfor Todd (Bjorkstrand, Oilers-trener) hentet meg tilbake hit. Jeg er født og oppvokst med den typen ishockey vi spiller her, så jeg kan tilpasse meg og bidra, sier Bordson.

FAKTA

Navn: Rob Bordson

Født: 9. juni 1988

Fatning: Venstre

Posisjon: Center

Tidligere klubber: Kansas City Mavericks (ECHL, USA), HPK (Liiga, Finland), Västervik (HockeyAllsvenskan, Sverige), Dornbierner (EBEL, Østerrike), Düsseldorfer EG (DEL, Tyskland), Fischtown Pinguins (DEL, Tyskland), Iowa Wild (AHL, USA), Providence Bruins (AHL, USA), Adirondack Thunder (ECHL, USA), Chicago Wolves (AHL, USA), Adirondack Phantoms (AHL, USA), Rochester Americans (AHL, USA), Trenton Titans (ECHL, USA) og Syracuse Crunch (AHL, USA).

Fra han ble hentet tilbake har det skjedd endringer. Nick Dineen har også kommet inn, noe som fører til at konkurransesituasjonen blant centerne i laget er tilspisset.

Nettopp det er ikke noe Bordson tenker noe særlig på. I Oilers’ fjerderekke spiller han med Bryce Gervais og Markus Søberg. En fjerderekke andre norske lag misunner.

– For å være ærlig har det ikke påvirket meg noe at vi har hentet inn Dineen. Vi har mange gode alternativer, og før han ble hentet var Colton Beck center. Vi har også André (Bjelland Strandborg) og Thomas (Berg-Paulsen) som er gode. Det trenger vi for å vinne, sier Bordson.

Rob Bordson passerte forrige sesong i antall seriemål. (Kristoffer Knutsen)

Berg-Paulsen ut, men klar

Berg-Paulsen havnet i sentrum i DNB Arena da han ble taklet av Grüners Kevin Nilsen Berg. Det endte med at Oslo-lagets spiller ble sendt av for resten av kampen, og Stavanger-gutten fikk hjelp på isen og måtte i garderoben.

Thomas Berg-Paulsen ble liggende på isen, og rekkekameratene reagerte umiddelbart. (Kristoffer Knutsen)

Etter kampen forteller Berg-Paulsen at det ikke ble så alvorlig som fryktet.

– Heldigvis ikke. Jeg mistet pusten og var vondt, men nå kjenner jeg ikke noe i hodet, sier Berg-Paulsen.

Etter kampen hadde Thomas Berg-Paulsen noen blodige merker fra taklingen på isen. (Kristoffer Knutsen)

Oilers-trener Todd Bjorkstrand var fornøyd med hvordan laget slo Grüner.

– Det var en god kamp fra oss. Spillerne var påskrudd, og jeg er imponert av innsatsen spillerne viste. Vi skapte gode sjanser, men det er innsatsen som er det viktigste, sier Bjorkstrand.

Torsdag er det ny kamp i DNB Arena. Da kommer Ringerike Panthers på besøk til Oilers. Panterne fra Hønefoss har den siste tiden forsterket laget med Stavanger-gutten Vegard Faret (utlån fra Oilers) og Oilers-utviklede Robin Haglund Mathisen (utlån fra Storhamar). I tillegg er det Stavanger-gutten Jonas Slettebø Haughoms andre sesong for Hønefoss-klubben i Fjordkraft-ligaen.

