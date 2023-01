Dette sier Bjorkstrand

Stavanger — Lørdagens 8-0-seier mot Manglerud Star viste at Oilers ikke tok foten av gasspedalen etter fredagens beskjed om at hovedtrener Todd Bjorkstrand er ferdig i klubben etter sesongen.

Den sjokkerende beskjeden om at Bjorkstrand og Oilers skiller lag rystet Hockey-Norge, spesielt ettersom de leder Fjordkraft-ligaen og i løpet av sesongen har gjort skarpe prestasjoner i Europa gjennom Champions Hockey League.

Treneren gikk ut sammen med klubben om at de var enige om å avslutte etter sesongen, men ikke hvem som tok initiativet til å bruke klausulen i avtalen om å avslutte.

– Ble du sparket, Todd Bjorkstrand?

– Jeg vil ikke snakke om avslutningen, men heller tenke på neste kamp. Vi har mange viktige kamper som kommer nå framover. Det jeg har å si om avslutningen er i pressemeldingen vi gikk ut med, sier Bjorkstrand til RA.

Dermed vil han ikke besvare spørsmålet direkte, noe heller ikke sportsdirektør Pål Haukali Higson gjorde til RA på fredag.

– Ut ifra pressemeldingens ordlyd ligger det mellom linjene at det er Oilers som har tatt initiativet til å avslutte. Stemmer det?

– Spørsmålet er lettere å stille enn det er å besvare. Begge parter har på sine sider kommet til konklusjoner om hvorfor det er rett å bryte etter denne sesongen, sier sportsdirektør Pål Higson til RA og fortsatte:

– Fra vår side ser vi at det er fornuftig timing nå. Som Todd sier i pressemeldingen det har dette vært en langt og suksessrik affære. Så er det krevende. Både for treneren – som skal prente inn sin filosofi overfor spillere over tid. Men også for oss og spillerne. Fem år er lang tid. Skal du kjøre på til strikken ryker da? Vi føler vi er i en bra posisjon til å gjøre en så viktig endring nå.

Jeg er ikke på sosiale medier, og leser ikke aviser. Det er bare støy, så sånn sett er jeg godt skjermet for å gjøre jobben min. — Todd Bjorkstrand

Reaksjoner

Spillere RA har snakket med ble overrasket da beskjeden kom i forbindelse med fredagens trening. De var mentalt forberedt på lørdagens kamp, for så å bli servert nyheten om trenerens kommende avgang.

– Har du fått noen reaksjoner fra folk etter fredagens beskjed, Bjorkstrand?

– Ja, folk har kommet til meg og snakket om det. Det er egentlig den eneste måten jeg får reaksjoner på. Jeg er ikke på sosiale medier, og leser ikke aviser. Det er bare støy, så sånn sett er jeg godt skjermet for å gjøre jobben min, sier Oilers-treneren.

Oilers-trening Oilers-spillerne fikk kjørt seg da de møttes til trening mandag etter en fridag.

Amerikaneren har ingen problemer med å snakke om de sportslige tingene inn mot Grüner-kampen. Praten går enkelt, og smilet sitter godt klistret, når han snakker om spillet. Det gjorde det også da han var på isen for å lede laget gjennom mandagens treningsøkt.

– Er det enkelt å konsentrere seg om jobben når du vet at det er siste sesongen i Oilers?

– Jeg møter opp og gjør jobben. Enten har vi trening, eller så spiller vi kamp. Det er en del av min karakter, sånn er jeg bare. Ingenting kan forandre på det, sier Bjorkstrand.

Grüner først av tre

Et annet ufravikelig faktum er at Oilers har ti kamper igjen av seriespillet, og deretter sluttspill, før Bjorkstrands æra i DNB Arena er over. Laget har satt seg i posisjon til å kjempe om seriemesterskapet, og leder Fjordkraft-ligaen med seks poeng ned til Vålerenga og Sparta.

Riktignok har Sparta to hengekamper, men likevel har tendensene til Oilers vært bra med elleve seiere på de tolv siste kampene. Kun lørdagskampen mot Vålerenga 7. januar har endt med tap etter kampen mot Frisk Asker 26. november. Sistnevnte ble for øvrig slått 9–2 i Asker for halvannen uke siden.

Det er likevel ikke slik at Oilers-treneren tar lett på å møte Grüner i DNB Arena.

– De slo Lillehammer 5–0 på lørdag, men innsatsen vår mot Manglerud Star viste at vi står på uansett hvem vi spiller mot, sier Bjorkstrand – og legger til:

– Vi må spille vår stil med vår hockey. Det er som jeg alltid har sagt: Vi skal tenke på oss selv.

Markus Søberg var ikke med da Oilers møtte MS, men trente for fullt med laget mandag. Det gjorde ikke Patrick Ulriksen, som har vært ute i enkelte kamper med skade i overkroppen.

Kampen mot Grüner er ukens første. Torsdag kommer Stavanger-guttene Vegard Faret og Jonas Slettebø Haughom til DNB Arena med Ringerike Panthers, før Oilers drar til Sarpsborg for en ekte toppduell mot Sparta lørdag.

Tirsdagens kamp i DNB Arena starter klokken 18.00, og kan følges direkte hos RA.

FAKTA

Navn: Todd Bjorkstrand

Alder: 60 år

Fra: Minnetonka, Minnesota, USA.

Inne i sin femte sesong som hovedtrener for Stavanger Oilers.

Vant seriegull og byttå i sluttspillet forrige sesong.

Ferdig som trener i Oilers etter sesongen.

Har tidligere vært trener for Herning Blue Fox (Danmark) og Graz 99ers (Østerrike), samt det danske U20-landslaget.

---