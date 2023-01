Todd Bjorkstrand er ferdig som Oilers-trener etter sesongen, og klubben skal finne hans erstatter. Det er ikke bare enkelt.

Amerikaneren kom til Oilers sommeren 2018 for å erstatte Pål Gulbrandsen. Beskjeden var tydelig, han skulle føre Oilers tilbake til toppen av norsk ishockey etter sjetteplass og kvartfinale-exit i sluttspillet. Den første sesongen endte med tredjeplass i serien og tap mot Storhamar i semifinalene, mens sesong nummer to ga suverent seriegull før koronapandemiens start sørget for avlyst sluttspill. Tidenes sterkeste Oilers-mannskap fikk dermed aldri sjansen til å vinne byttå.

I august 2020 fikk Bjorkstrand samlet laget igjen, men sesongen startet på verst tenkelig vis for Oilers. Til landslagspausen i november var laget på niendeplass, og hadde kun Narvik bak seg. Oppgjøret etter pausen var mot bunnlaget, og der startet Oilers ferden opp mot toppen. Da tredjeplass var erobret satte koronapandemien igjen en stopper, og sesongen ble etter hvert avlyst. Så ville det seg igjen. 2021-22-sesongen ga både seriegull og en etterlengtet kongepokal for Oilers.

Høsten 2022 var Oilers fryktelig nære å ta steget videre til neste runde i Champions Hockey League, og det skjedde fra dødens gruppe med Red Bull Salzburg, Fribourg-Gottéron og Ilves. Dette leder inn til det viktige spørsmålet:

Hva er neste trekk, Oilers?

Beskjeden om Bjorkstrands avgang kommer mens laget leder Fjordkraft-ligaen, og samtidig har unnagjort en god sesong ut fra forutsetninger. En skadepreget høst med spill i Europa ga variable resultater i det hjemlige seriespillet, men Oilers er tilbake på hesten og framstår som et maskineri.

Systemet og strukturen treneren tok med seg skal ha mye av æren for Oilers’ suksess.

Hvem kan komme inn og gjøre en bedre jobb enn Todd Bjorkstrand?

Det er spørsmålet sportsdirektør Pål Haukali Higson må finne svaret på.

Én ting er resultatene, men som Higson sa i pressemeldingen så har tre lokale spillere (Markus Vikingstad, Thomas Berg-Paulsen og André Bjelland Strandborg) tatt stegene fra å være juniorer til å bli landslagsaktuelle under Bjorkstrands ledelse. Historien fra før han ankom Oilers om lille Herning med fem NHL-spillere er for en grunn. Treningshverdagen er tøff, og spillerne blir ansvarliggjort. Det gjør overgangen til en gjennomprofesjonell hverdag enklere.

Nå skal riktignok Juha Kaunismäki gå fra å være Bjorkstrands assistent til å lede juniorakademiet i klubben, men Bjorkstrands etterfølger må ivareta også den siden ved jobben.

Hvordan reagerer spillerne på en slik beskjed i innspurten av seriespillet?

De neste dagene, ukene og månedene vil gi svar på hvordan framtiden til Oilers blir seende ut, men før det skal det spilles mange kamper med amerikaneren ved roret.

Spørsmålene er mange, og det skal spilles mye ishockey før svarene kommer.

